Taxa auto care ar putea fi anulată din 5 iunie. Decizia așteptată de mii de șoferi

Taxa auto de 200 de lei introdusă de autoritățile locale din Constanța pentru anul 2026 se află într-un moment decisiv. Tribunalul Constanța urmează să pronunțe pe 5 iunie 2026 o hotărâre într-un proces care vizează anularea prevederilor prin care această obligație fiscală a fost reintrodusă pentru proprietarii de autovehicule persoane fizice.

Dosarul a fost deschis de cinci avocați din Baroul Constanța, aceiași care au obținut anularea în instanță a taxei similare aplicate în 2025 și care au câștigat, la începutul acestui an, suspendarea executării noii taxe până la soluționarea fondului cauzei.

Decizia programată pentru începutul lunii iunie ar putea reprezenta un nou episod important într-un conflict juridic care durează de aproape doi ani și care privește legalitatea taxei percepute pentru utilizarea domeniului public și privat al municipiului.

Acțiunea aflată pe rolul Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța a fost formulată de avocații Cristina Laura Andrei, Silvia Andronache, Mirela Doicescu, Eduard Nicolae Niță și Emil Mihail Tatu.

Reclamanții solicită anularea parțială a Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 462 din 23 decembrie 2025, documentul prin care au fost aprobate taxele și impozitele locale pentru anul 2026.

Demersul nu vizează întreaga hotărâre, ci exclusiv prevederile referitoare la taxa anuală de 200 de lei aplicată proprietarilor de autovehicule înmatriculate în municipiu.

În cadrul procesului au formulat cereri de intervenție și consilierul juridic Ciprian Mustaca, reprezentant al Asociației Palazu Mare, precum și consilierul local independent Felicia Ovanesian.

Principalul argument invocat de contestatari este că noua taxă ar reproduce aproape integral mecanismul fiscal care a fost declarat nelegal pentru anul 2025.

Potrivit susținerilor formulate în instanță, autoritatea locală nu oferă o contraprestație clară, individualizată și directă în schimbul sumei percepute de la proprietarii de autoturisme.

În jurisprudența anterioară, instanțele au reținut că o taxă locală poate fi percepută doar dacă există un serviciu concret furnizat contribuabilului. În lipsa acestuia, obligația fiscală riscă să fie calificată drept un impozit suplimentar mascat, suprapus peste impozitul pe mijloacele de transport deja reglementat de Codul Fiscal.

Acesta este unul dintre aspectele esențiale pe care Tribunalul Constanța îl analizează în dosarul aflat acum în deliberare.

Înainte de judecarea cererii de anulare, aceeași grupare de avocați a obținut suspendarea aplicării taxei auto pentru anul 2026.

Prin hotărârea pronunțată în februarie 2026, Tribunalul Constanța a apreciat că există indicii serioase privind nelegalitatea măsurii și a dispus suspendarea executării prevederilor contestate până la soluționarea definitivă a acțiunii principale.

Judecătorii au observat că reglementarea adoptată pentru anul fiscal 2026 este, în esență, identică celei care a făcut obiectul unor litigii anterioare și care a fost anulată definitiv de instanțele de judecată.

Această concluzie a avut un rol important în decizia de suspendare și ar putea influența și soluția pe fond care va fi anunțată pe 5 iunie.

În motivarea suspendării, Tribunalul Constanța a evidențiat faptul că simpla destinație a sumelor colectate nu poate fi confundată cu existența unei contraprestații reale.

Magistrații au arătat că plata taxei este impusă proprietarilor de autovehicule indiferent dacă aceștia beneficiază efectiv de un serviciu individualizat din partea administrației locale.

Totodată, instanța a făcut trimitere la o decizie anterioară a Curții de Apel Constanța, prin care s-a stabilit că perceperea unei taxe pentru utilizarea domeniului public este legală doar dacă autoritatea oferă în schimb o prestație concretă și determinabilă.

În lipsa unui asemenea serviciu, taxa poate fi considerată incompatibilă cu regimul juridic al impozitelor locale.

În paralel cu litigiul inițiat de avocați, prefectul județului Constanța a atacat în instanță aceeași hotărâre a Consiliului Local.

Procesul a fost judecat la sfârșitul lunii mai, iar instanța a stabilit ca pronunțarea să aibă loc pe 11 iunie 2026.

Astfel, în mai puțin de două săptămâni, vor exista două decizii importante care ar putea influența viitorul taxei auto de 200 de lei și strategia juridică a administrației locale.

Hotărârea Tribunalului Constanța nu va fi definitivă.

În cazul în care una dintre părți va fi nemulțumită de soluție, aceasta va putea formula recurs la Curtea de Apel Constanța, instanța care va avea competența de a pronunța verdictul final.

Până atunci, mii de proprietari de autoturisme din municipiu urmăresc cu atenție evoluția dosarului, întrucât decizia de pe 5 iunie ar putea reprezenta un nou punct de cotitură în disputa privind legalitatea taxei auto de 200 de lei din Constanța.