AUR vine cu o nouă taxă pentru multinaționale. Ce cheltuieli nu vor mai putea fi deduse

Guvernul a decis eliminarea impozitului pe cifra de afaceri aplicat companiilor multinaționale, o măsură care readuce în prim-plan dezbaterea privind echitatea fiscală și modul în care profiturile sunt impozitate în România. Decizia a generat reacții în mediul politic, iar una dintre cele mai ferme poziționări vine din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care a depus o inițiativă legislativă cu impact direct asupra regimului cheltuielilor deductibile și al tranzacțiilor intra-grup.

Proiectul legislativ propus de AUR vizează modificarea Codului Fiscal, în special articolul 25 din Legea nr. 227/2015, prin introducerea unor restricții suplimentare asupra cheltuielilor realizate între companii din același grup.

În centrul inițiativei se află ideea introducerii în categoria cheltuielilor nedeductibile a unor servicii considerate sensibile din punct de vedere fiscal, precum:

servicii de management intra-grup

consultanță și asistență administrativă

transfer de proprietate intelectuală

Potrivit expunerii de motive, aceste tipuri de servicii sunt frecvent utilizate în structuri corporative internaționale pentru a muta artificial profiturile către jurisdicții cu fiscalitate mai redusă.

O altă componentă importantă a proiectului vizează finanțările intra-grup, considerate de inițiatori un instrument de optimizare fiscală agresivă.

Conform propunerii, cheltuielile cu dobânzile și costurile asimilate ar urma să fie deductibile doar până la un anumit plafon. Acesta ar fi calculat pe baza dobânzii medii de pe piața financiară din statul creditorului, la care s-ar putea adăuga o marjă fixă de maximum 1%.

Măsura are ca scop limitarea situațiilor în care costurile de finanțare sunt supraevaluate artificial, reducând astfel baza de impozitare din România.

În documentele oficiale, inițiatorii susțin că actualul cadru legislativ permite transferul indirect al profiturilor prin mecanisme greu de verificat de autoritățile fiscale. Printre acestea se numără serviciile intra-grup, unde este dificil de evaluat caracterul real și proporțional al costurilor.

De asemenea, finanțările intra-grup sunt prezentate ca o metodă prin care profiturile pot fi relocate sub forma dobânzilor, fără o justificare economică proporțională cu activitatea desfășurată în România.

Senatorul AUR Daniela Ștefănescu susține că România nu își mai poate permite mecanisme care duc la diminuarea artificială a veniturilor bugetare, în timp ce companiile locale respectă integral obligațiile fiscale.

Potrivit acesteia, obiectivul inițiativei nu este descurajarea investițiilor, ci asigurarea unui tratament fiscal echitabil și reducerea practicilor de optimizare fiscală agresivă.

„Am depus o iniţiativă legislativă de limitare a deductibilităţii acestor cheltuieli intra-grup, considerate una din principalele metode de optimizare fiscală agresivă. Ideea este simplă: dacă profitul este făcut în România, atunci şi contribuţia fiscală trebuie să rămână aici. Nu este despre blocarea investiţiilor, este despre reguli corecte pentru toţi şi despre oprirea mecanismelor prin care profitul pleacă pe hârtie, iar nota de plată rămâne la cei care îşi plătesc taxele corect”, a declarat Daniela Ştefănescu, senator AUR.

Inițiativa legislativă apare într-un context fiscal sensibil, marcat de ajustări recente ale politicilor de taxare pentru marile companii. Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru multinaționale a redeschis discuția privind modul în care România își protejează baza de impozitare și colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Dacă va fi adoptată, propunerea AUR ar putea modifica semnificativ modul în care sunt tratate fiscal tranzacțiile intra-grup și finanțările interne ale corporațiilor internaționale active în România.