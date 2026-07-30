BRD a raportat un profit net de 784 milioane lei în primul semestru din 2026. Creditele și depozitele au continuat să crească în ciuda inflației și a taxelor mai mari

Grupul BRD a înregistrat în primul semestru din 2026 un profit net de 784 milioane lei, în creștere cu 2,5% față de nivelul de 764 milioane lei raportat în perioada similară din 2025, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori București.

Rezultatele au fost obținute într-un context economic dificil, caracterizat de presiuni macroeconomice ridicate, incertitudine geopolitică, inflație persistent ridicată și o povară fiscală în creștere. În acest mediu, BRD și-a menținut concentrarea asupra sprijinirii clienților și a continuat inițiativele de optimizare și eficientizare pentru a se adapta unui mediu competitiv aflat într-o transformare rapidă și pentru a susține crearea de valoare pe termen lung.

Maria Rousseva, CEO BRD Groupe Societe Generale, a declarat că dinamica comercială a grupului a rămas solidă, soldul creditelor nete, inclusiv finanțările prin leasing, crescând cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținut atât de activitatea pe segmentul retail, cât și de cea a companiilor. Creditarea persoanelor fizice și a companiilor mari a continuat să avanseze într-un ritm sănătos, iar profitul net în creștere demonstrează reziliența modelului de afaceri și angajamentul echipelor BRD.

„În primul semestru al anului 2026, Grupul BRD a continuat să obţină rezultate reziliente, în pofida unui context dificil marcat de presiuni macroeconomice ridicate, incertitudine geopolitică, inflaţie persistent ridicată şi o povară fiscală în creştere. În această perioadă, Grupul BRD a rămas concentrat pe sprijinirea clienţilor săi, continuând totodată iniţiativele de optimizare şi eficientizare, menite să asigure adaptarea la un mediu foarte competitiv, aflat într-o transformare rapidă şi să susţină crearea de valoare sustenabilă pe termen lung. Dinamica comercială a Grupului BRD a rămas solidă, soldul creditelor nete, inclusiv finanţările prin leasing, crescând cu aproximativ 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinută de o activitate robustă atât pe segmentul retail, cât şi pe cel al companiilor. Creditarea persoanelor fizice şi a companiilor mari a continuat să avanseze într-un ritm sănătos, demonstrând soliditatea francizei noastre şi capacitatea de a răspunde nevoilor de finanţare ale clienţilor.(…) În pofida unui mediu operaţional dificil, Grupul BRD a înregistrat un profit net de 784 milioane RON, în creştere cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, demonstrând rezilienţa modelului nostru de afaceri şi angajamentul continuu al echipelor noastre”, a explicat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Societe Generale.

Soldul creditelor nete, inclusiv finanțările prin leasing, a ajuns la 58,3 miliarde lei, în creștere cu 11,6% față de anul anterior. Creanțele din leasing financiar au avansat cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost înregistrată atât pe segmentul companiilor, cât și pe cel retail, în pofida dificultăților macroeconomice persistente.

Creditarea companiilor a reprezentat principalul motor al extinderii portofoliului, cu o creștere de 16,5% față de anul anterior, susținută de activitatea comercială puternică pe segmentul companiilor mari. Creditele retail au contribuit, de asemenea, semnificativ, soldul acestora crescând cu 8%, pe fondul cererii reziliente pentru creditele pentru locuințe.

În primul semestru din 2026, BRD și-a extins activitatea de finanțare sustenabilă, ajungând la o producție cumulată de 2,63 miliarde euro începând din 2021, dintre care 304 milioane euro au fost acordate în primele șase luni ale acestui an.

Baza totală de depozite a atins 73,7 miliarde lei, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2025, datorită intrărilor mai ridicate de la clienții persoane fizice. Depozitele retail au crescut cu 7,4%, reprezentând în continuare o sursă stabilă și diversificată de finanțare. În schimb, depozitele companiilor au scăzut cu 1,1%, ca urmare a ajustărilor bilanțiere determinate de condițiile de lichiditate, de evoluțiile pieței și de necesitățile fluctuante de finanțare ale companiilor mari.

Venitul net bancar al Grupului BRD s-a ridicat la 2,206 miliarde lei în primul semestru din 2026, în creștere cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile nete din dobânzi, care reprezintă aproximativ 70% din venitul net bancar, au totalizat 1,548 miliarde lei, în creștere cu 1,4%.

Veniturile nete din comisioane au fost de 452 milioane lei, comparativ cu 453 milioane lei în primul semestru din 2025, menținându-se practic la un nivel stabil. Creșterea activității clienților și contribuția activităților de custodie, brokeraj, administrare de active și angajamente extrabilanțiere au fost compensate de diminuarea veniturilor din comisioane pentru servicii, pe fondul procesului de curățare a conturilor inactive.

Alte venituri bancare au ajuns la 206 milioane lei, în creștere cu 9% față de anul anterior, în principal datorită veniturilor mai ridicate provenite de la entitățile asociate și înregistrării unui venit excepțional.

În ciuda unei inflații persistente la niveluri de două cifre și a dublării taxei pe cifra de afaceri, cheltuielile operaționale au scăzut cu 0,5% față de aceeași perioadă din 2025. Reducerea a fost susținută de disciplina costurilor și de absența contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție în 2026.

Cheltuielile cu personalul s-au redus cu 8,3%, reflectând optimizarea forței de muncă și a modelului operațional al grupului. Excluzând taxa pe cifra de afaceri și contribuțiile la FGDB și FR aferente anului 2025, celelalte cheltuieli operaționale au crescut cu 3,1%, în principal din cauza majorării cheltuielilor IT&C generate de amortizarea investițiilor anterioare și de continuarea proiectelor de infrastructură și digitalizare.

Taxa pe cifra de afaceri aferentă perioadei ianuarie-iunie 2026 s-a dublat față de primul semestru din 2025, ajungând la 139 milioane lei, echivalentul a 4% din veniturile brute, comparativ cu 66 milioane lei în perioada similară a anului trecut.

În acest context, profitul operațional brut al Grupului BRD a crescut cu 4,2% față de anul anterior, până la 1,112 miliarde lei. Raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 49,6%, față de 50,7% în primul semestru din 2025. Excluzând impactul taxei pe cifra de afaceri și al contribuțiilor la FGDB și FR aferente anului 2025, raportul cost/venit ar fi fost de 43,3% în primul semestru din 2026, comparativ cu 45,4% în perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă o îmbunătățire de 214 puncte de bază.

Rata creditelor neperformante la nivelul băncii a ajuns la 2,7% la finalul lunii iunie 2026, sub media sistemului bancar de 2,9% înregistrată la finalul lunii mai 2026. Gradul de acoperire a creditelor neperformante s-a menținut la 65,6%.

Costul net al riscului a înregistrat o creștere limitată, alocarea netă de provizioane fiind de 147 milioane lei, față de 142 milioane lei în primul semestru din 2025, pe fondul evoluției portofoliului și al revizuirii perspectivelor macroeconomice.

BRD – Groupe Societe Generale operează o rețea de 334 de unități, iar la sfârșitul lunii iunie 2026 activele totale ale băncii se ridicau la 96,3 miliarde lei. BRD face parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai importante grupuri europene de servicii financiare, care are aproximativ 110.000 de angajați în 58 de țări și deservește peste 27 de milioane de clienți la nivel mondial.