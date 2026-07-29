Dolarul s-a depreciat după decizia FED. Investitorii pariază acum pe o majorare a dobânzii de referință în octombrie

Dolarul american s-a depreciat și a atins cel mai scăzut nivel din aproape o săptămână, după ce Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis să mențină dobânda de politică monetară neschimbată. Reacția piețelor a venit în contextul în care investitorii se așteptau ca banca centrală să transmită un semnal mai ferm privind o nouă majorare a dobânzilor.

Indicele Bloomberg Dollar Spot Index, care urmărește evoluția dolarului în raport cu un coș de valute, a scăzut cu până la 0,2%, atingând cel mai redus nivel din 23 iulie.

Înaintea ședinței Fed, traderii estimau o probabilitate de aproximativ o treime ca banca centrală să majoreze dobânda, pe fondul creșterii prețurilor la energie provocate de conflictul din Iran.

În comunicatul publicat după ședință, Fed și-a reiterat angajamentul de a asigura stabilitatea prețurilor.

Cu toate acestea, piețele estimează în prezent că o majorare a dobânzii ar putea avea loc în luna octombrie.

Potrivit datelor Bloomberg, dolarul s-a apreciat cu aproape 3% de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, evoluție susținută atât de reziliența economiei americane, cât și de așteptările privind înăsprirea politicii monetare.

Atacul lansat de Statele Unite asupra Iranului a perturbat fluxurile globale de energie și a determinat creșterea prețului petrolului, alimentând temerile privind o accelerare a inflației.

În acest context, investitorii au anticipat că Fed ar putea răspunde prin noi majorări ale dobânzii.

Analiștii ING consideră că menținerea dobânzii de referință va pune presiune asupra dolarului, mai ales dacă prețurile petrolului vor continua să scadă.

Potrivit strategului Francesco Pesole, investitorii și-ar putea reduce pozițiile defensive în dolar, ceea ce ar permite monedei americane să revină la o evoluție influențată mai degrabă de piața petrolului decât de așteptările privind politica monetară.

Și analiștii TD Securities avertizează că dolarul ar putea continua să se deprecieze după decizia Fed, însă amplitudinea mișcării va depinde de numărul oficialilor din Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) care au susținut menținerea dobânzii.

Datele Comisiei pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) arată că investitorii sunt în prezent cei mai optimiști în privința dolarului din 2015.

În același timp, piața swapurilor continuă să indice așteptări privind o posibilă majorare a dobânzii în perioada următoare, chiar dacă Fed a decis deocamdată să păstreze politica monetară neschimbată.

Potrivit analiștilor ING, dolarul ar putea evita o depreciere mai accentuată doar dacă președintele Fed, Kevin Warsh, va adopta un ton mai ferm decât se așteaptă piețele sau dacă un număr mai mare de membri ai conducerii băncii centrale va susține o înăsprire rapidă a politicii monetare.