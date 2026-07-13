Bitcoin rămâne în jurul pragului de 63.000 de dolari. Analiza eToro indică semnale noi din piața cripto

Bitcoin s-a menținut în jurul valorii de 63.000 de dolari după publicarea minutei ultimei ședințe a Rezervei Federale a SUA, iar eToro arată că piața a reacționat în linie cu așteptările investitorilor. În același timp, fluxurile de capital către ETF-urile spot pe bitcoin au revenit pe plus, după mai multe săptămâni de ieșiri semnificative. În paralel, două evoluții importante din infrastructura financiară globală – aprobarea primită de Circle și lansarea platformei blockchain a Swift – confirmă accelerarea integrării tehnologiei blockchain în sistemul financiar tradițional.

Potrivit analizei realizate de Simon Peters, analist al platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor, bitcoin a avut o evoluție relativ stabilă în ultima săptămână, fiind tranzacționat în jurul nivelului de 63.000 de dolari, după publicarea minutei ultimei reuniuni a Comitetului Federal pentru Operațiuni de Piață (FOMC) al Rezervei Federale a SUA.

Documentul publicat de banca centrală americană a confirmat, în linii mari, așteptările participanților la piață. Membrii FOMC au decis să mențină dobânzile de politică monetară la nivelul actual în cadrul reuniunii din iunie, însă discuțiile au evidențiat diferențe de opinie privind evoluția viitoare a politicii monetare.

O parte dintre oficialii Fed consideră că ar putea fi necesare noi majorări ale ratelor dobânzilor dacă inflația va continua să se mențină la niveluri ridicate. Alți membri ai comitetului apreciază însă că dobânzile ar putea rămâne neschimbate sau chiar ar putea fi reduse, în cazul în care presiunile inflaționiste vor continua să se diminueze.

În același timp, ETF-urile spot pe bitcoin au revenit pe un trend pozitiv, după mai multe săptămâni dominate de ieșiri consistente de capital. Numai în cursul zilei de luni, aceste fonduri au atras intrări nete de peste 265 de milioane de dolari, un semnal care ar putea indica o schimbare treptată a sentimentului investitorilor instituționali față de cea mai mare criptomonedă din lume.

În perioada următoare, atenția piețelor va fi concentrată asupra datelor privind inflația din Statele Unite. Marți urmează să fie publicat Indicele prețurilor de consum (CPI), iar miercuri este programată publicarea Indicelui prețurilor de producție (PPI). Totodată, președintele Fed, Kevin Warsh, va susține o audiere în fața Comisiei pentru Bănci, Locuințe și Afaceri Urbane din Senatul SUA privind raportul semestrial de politică monetară, eveniment care ar putea genera volatilitate pe piețele financiare.

În ceea ce privește evoluțiile din piața cripto, Zcash (ZEC) a fost unul dintre activele cu cele mai bune performanțe, înregistrând un avans de 14% în ultima săptămână. Creșterea a venit după includerea sa în clasamentul Forbes al celor mai atractive criptoactive pentru investiții în 2026, alături de Bitcoin, Ethereum, Solana și Hyperliquid.

Pe lângă evoluțiile din piața bitcoin, săptămâna trecută a fost marcată de două anunțuri considerate importante pentru dezvoltarea infrastructurii financiare bazate pe blockchain.

Circle, compania care emite moneda stabilă USDC, a primit aprobarea finală din partea Oficiului Controlorului Monetar al Statelor Unite (OCC) pentru înființarea Circle National Trust, o bancă de tip trust reglementată la nivel federal. Noua instituție va furniza servicii reglementate de custodie pentru active digitale și va consolida infrastructura care susține moneda stabilă USDC, în conformitate cu prevederile Legii GENIUS.

Comentând această decizie, „Supravegherea federală a băncii noastre stabilește un nou standard de transparență, guvernanță și scalabilitate pentru infrastructura Circle și deschide o nouă etapă de adoptare, în care instituțiile financiare de top pot construi pe blockchain-uri publice cu claritate și încredere”, a declarat Jeremy Allaire.

Aprobarea este considerată un nou pas în apropierea dintre sistemul financiar tradițional și ecosistemul activelor digitale, într-un context în care tot mai multe instituții financiare utilizează tehnologii blockchain pentru plăți, decontări și finanțare tokenizată.

În același timp, Swift a anunțat lansarea operațională a registrului său comun bazat pe tehnologia blockchain, proiectat pentru a facilita plăți transfrontaliere disponibile permanent, prin utilizarea depozitelor bancare tokenizate.

Inițiativa vine într-un moment în care piața stablecoin-urilor, estimată la aproximativ 315 miliarde de dolari, continuă să se extindă, iar companii precum Tether și Circle au demonstrat avantajele transferurilor digitale aproape instantanee.

Noua infrastructură dezvoltată de Swift utilizează tehnologia registrelor distribuite pentru transferul fondurilor prin depozite bancare tokenizate, însă decontarea finală va continua să fie realizată prin sistemele clasice de plăți. Modelul hibrid urmărește să ofere tranzacții internaționale mai rapide și mai flexibile, fără a modifica mecanismele actuale de conformitate, control și gestionare a riscurilor.

În prima etapă, 17 instituții financiare, printre care BNP Paribas, HSBC, Lloyds Bank, Standard Chartered, UBS și Wells Fargo, vor participa la testarea platformei în condiții reale. Rețeaua Swift conectează în prezent peste 11.500 de bănci, instituții financiare și companii din peste 200 de țări și teritorii și susține peste 40.000 de rute de plată la nivel mondial.

Această comunicare este doar în scopuri de informare și educație și nu trebuie luată drept sfat pentru investiții sau recomandare personală, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde orice instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de vreun obiectiv de investiții anume al destinatarului sau de situația sa financiară și nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetărilor independente.

Orice referință la performanțele trecute sau viitoare ale unui instrument financiar, indice sau produs de investiții complex nu sunt și nu trebuie considerate a fi un indicator sigur pentru rezultate viitoare. eToro nu își asumă nicio răspundere că informațiile incluse în acest raport sunt în totalitate corecte și complete.

Criptoactivele sunt instrumente volatile care pot fluctua foarte mult într-un interval de timp foarte scurt și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru toți investitorii. În afară de tranzacționarea prin CFD, tranzacționarea criptomonedelor este nereglementată și, prin urmare, nu este supravegheată de niciun cadru de reglementare din UE. Capitalul dumneavoastră este în pericol.