Donald Trump a câștigat peste un miliard de dolari din criptomonede după revenirea la Casa Albă. Veniturile din active digitale au depășit cu mult încasările din afacerile imobiliare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a obținut în ultimul an venituri de peste un miliard de dolari din afaceri legate de criptomonede, potrivit declarației sale financiare obligatorii pentru anul 2025. Documentul, care are 927 de pagini, arată că veniturile generate de activele digitale au depășit cu mult câștigurile provenite din afacerile imobiliare, domeniul care l-a consacrat inițial.

Potrivit documentului financiar citat de BBC, Donald Trump a declarat venituri de 635 de milioane de dolari provenite din redevențe asociate monedei meme lansate sub numele său, deși valoarea acesteia a scăzut semnificativ după lansarea realizată cu câteva zile înainte de preluarea mandatului.

Totodată, președintele american a raportat venituri de peste 500 de milioane de dolari provenite de la World Liberty Financial, o companie de criptomonede fondată de fiii săi și de copiii emisarului său special, Steve Witkoff.

Pe lângă veniturile din criptomonede, Donald Trump a obținut milioane de dolari și din afaceri imobiliare și din comercializarea unor produse care îi poartă numele. Cu toate acestea, Casa Albă a respins acuzațiile potrivit cărora președintele ar profita financiar de funcția pe care o deține.

Veniturile raportate în declarația financiară pentru 2025 depășesc semnificativ cele declarate pentru anul anterior, când Donald Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari.

Administrația de la Washington a reiterat faptul că afacerile lui Donald Trump sunt plasate într-un trust administrat de fiii săi și a respins din nou existența unui conflict de interese. Casa Albă a susținut că președintele a contribuit la transformarea Statelor Unite în principalul centru mondial pentru industria criptomonedelor și a insistat că nici președintele, nici familia sa nu au fost implicați și nu vor fi implicați în conflicte de interese. De asemenea, administrația a afirmat că toate deciziile luate de Donald Trump și de echipa sa sunt în interesul cetățenilor americani și a respins criticile formulate în spațiul public.

Donald Trump a subliniat în repetate rânduri că nu se supune legislației federale privind conflictul de interese. Această poziție contrastează cu declarațiile sale din trecut, când critica puternic criptomonedele și descria Bitcoin drept o înșelătorie și un dezastru anunțat.

Datele din declarația financiară arată că veniturile obținute din criptomonede au depășit cu mult câștigurile provenite din afacerile imobiliare. Astfel, Donald Trump a încasat aproximativ 77 de milioane de dolari de la clubul său Mar-a-Lago și 122 de milioane de dolari de la clubul său de golf din Doral, Florida.

În plus, acesta a câștigat peste 30 de milioane de dolari de la fiecare dintre cluburile sale de golf din Bedminster, New Jersey, Jupiter, Florida, și Turnberry, Scoția.

Documentul financiar evidențiază și alte surse importante de venit. Donald Trump a obținut 4,7 milioane de dolari din redevențe asociate ceasurilor comercializate sub marca Trump, precum și venituri din vânzarea de Biblii, încălțăminte sport, parfumuri și chitare care îi poartă numele.

Și Prima Doamnă, Melania Trump, și-a declarat veniturile pentru anul 2025. Ea a obținut 10,7 milioane de dolari în baza unui acord de licențiere legat de documentarul despre viața sa, lansat anul trecut. De asemenea, în declarația financiară figurează venituri suplimentare de 6 milioane de dolari provenite din vânzarea de NFT-uri, respectiv imagini digitale comercializate online.

Președintele american a declarat, totodată, venituri în valoare totală de 86,5 milioane de dolari provenite din soluționarea unor litigii. Aceste sume includ 16 milioane de dolari obținute în urma unui proces împotriva ABC, alte 16 milioane de dolari de la CBS Broadcasting și CBS Interactive, 24,5 milioane de dolari de la Meta, 22 de milioane de dolari de la YouTube și 8 milioane de dolari de la platforma X.

Casa Albă a precizat însă că cea mai mare parte a acestor fonduri a fost direcționată către viitoarea bibliotecă prezidențială a lui Donald Trump sau către o organizație non-profit dedicată întreținerii unor parcuri din zona Washington DC.

Conform clasamentului realizat de revista Forbes, averea lui Donald Trump este estimată în prezent la aproximativ 6 miliarde de dolari, în creștere față de cele 2,3 miliarde de dolari estimate în 2024. La rândul său, Bloomberg Billionaires Index estimează averea președintelui american la 7,6 miliarde de dolari.

După revenirea la Casa Albă, Donald Trump a adoptat o poziție favorabilă industriei criptomonedelor, în contextul în care companii asociate familiei sale au emis propriile active digitale. De asemenea, președintele a numit la conducerea autorității de reglementare financiară Securities and Exchange Commission un oficial considerat apropiat industriei cripto.

Paul Atkins, care conduce instituția din aprilie 2025, a modificat abordarea agenției, renunțând la politica strictă de reglementare prin aplicarea sancțiunilor promovată de predecesorul său.

În luna iulie a anului trecut, Donald Trump a promulgat legea GENIUS Act, al cărei obiectiv declarat este transformarea Statelor Unite în liderul incontestabil al activelor digitale.

Declarația financiară anuală a lui Donald Trump depășește 900 de pagini și este considerabil mai amplă decât cele depuse de predecesorii săi, potrivit sursei mențioante. Spre comparație, raportul financiar al lui Joe Biden pentru ultimul său an complet de mandat a avut doar 11 pagini.

Deși criptomonedele reprezintă de departe cea mai importantă sursă de venit pentru Donald Trump, afacerile sale tradiționale, în special terenurile de golf și complexele turistice, au continuat să genereze încasări de sute de milioane de dolari, conform Reuters.

Potrivit declarației financiare pentru 2025, veniturile obținute din cluburile de golf și resorturile deținute de Donald Trump au crescut cu 15%, depășind pragul de 500 de milioane de dolari. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la proprietățile pe care președintele american le-a frecventat cel mai des după revenirea sa la Casa Albă, în 2025.

Veniturile clubului Mar-a-Lago din Florida, denumit de Donald Trump „Casa Albă de iarnă”, au crescut spectaculos, de la 50 de milioane de dolari în 2024 la 77 de milioane de dolari în 2025. În același timp, veniturile clubului de golf din West Palm Beach, aflat în apropiere, au avansat cu 27%. În schimb, clubul de golf deținut de Trump în Los Angeles a înregistrat o scădere a veniturilor în ultimul an.

În aprilie, Donald Trump a găzduit la Mar-a-Lago câștigătorii celei de-a doua ediții a concursului asociat monedei sale meme.

Veniturile provenite din afacerile imobiliare, domeniul care l-a consacrat pe Donald Trump, au înregistrat o evoluție mai modestă. Președintele american a raportat venituri din aproximativ o duzină de investiții imobiliare comerciale importante, reprezentând în principal participații în clădiri construite sau achiziționate cu decenii în urmă.

Documentul financiar nu oferă valori exacte ale chiriilor pentru proprietăți precum Trump Tower din New York, ci doar intervale de venituri. Pentru majoritatea acestor proprietăți, intervalele de venit raportate pentru 2025 au rămas la același nivel sau au fost chiar mai mici decât cele declarate de Donald Trump în urmă cu un deceniu.

Un reprezentant al companiei de familie Trump Organization a declarat că amploarea și complexitatea documentului depus demonstrează angajamentul companiei față de transparență. Potrivit acestuia, documentul, care are aproape 1.000 de pagini, reprezintă una dintre cele mai cuprinzătoare declarații financiare depuse vreodată și reflectă un nivel de transparență financiară fără precedent în istoria președinților americani.