Avertisment pentru investitorii în Bitcoin. Miliardarul Jeremy Grantham spune că „se va stinge încet”

Bitcoin continuă să împartă lumea investițiilor în două tabere. În timp ce unii investitori văd cea mai mare criptomonedă din lume drept un activ strategic pentru protejarea averii pe termen lung, alții consideră că aceasta nu are valoare fundamentală și că viitorul său este limitat.

Printre cei mai vocali critici se numără investitorul miliardar Jeremy Grantham, cofondatorul companiei de investiții GMO și unul dintre cei mai cunoscuți analiști ai bulelor speculative de pe piețele financiare. Într-un interviu acordat CNBC, acesta și-a reafirmat poziția sceptică față de Bitcoin și a susținut că moneda digitală își va pierde treptat importanța în următoarele decenii.

Grantham consideră că Bitcoin nu are caracteristicile unui activ capabil să își păstreze valoarea în timp.

În opinia sa, criptomoneda este alimentată în principal de speculații și nu de o utilitate economică reală.

„De-a lungul anilor şi deceniilor, cred că se va stinge încet, nu cu un mare colaps, ci treptat. Nu este o formă stabilă de păstrare a valorii”, a declarat investitorul.

Acesta spune că evoluțiile din ultimii ani demonstrează cât de volatil rămâne Bitcoin și consideră că investitorii nu îl pot trata drept un activ de refugiu în perioadele dificile.

Potrivit lui Grantham, faptul că Bitcoin a înregistrat scăderi puternice chiar și într-un context economic favorabil ridică semne de întrebare privind rolul său ca instrument de conservare a averii.

În comparație cu Bitcoin, miliardarul afirmă că aurul și-a demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a proteja capitalul investitorilor.

Deși metalul prețios a traversat și perioade de corecții după maxime istorice, Grantham consideră că acesta continuă să fie un activ mult mai credibil pentru păstrarea valorii pe termen lung.

Argumentul său este că aurul are o istorie de mii de ani ca rezervă de valoare, spre deosebire de criptomonede, care au apărut abia în ultimul deceniu și jumătate.

Jeremy Grantham susține că Bitcoin nu și-a demonstrat nici până acum utilitatea ca mijloc de plată utilizat la scară largă.

Potrivit acestuia, criptomoneda nu este folosită în mod obișnuit pentru cumpărături sau tranzacții comerciale curente.

„Oamenii nu îl folosesc pentru tranzacţii importante, nu îşi cumpără cina sau produsele din supermarket cu Bitcoin. În mare parte, serveşte la mutarea banilor de către persoane rău intenţionate”, a declarat acesta.

Afirmația reflectă una dintre criticile formulate frecvent de adversarii criptomonedelor, care susțin că utilizarea lor în economia reală rămâne limitată comparativ cu amploarea investițiilor speculative.

Volatilitatea este una dintre caracteristicile definitorii ale Bitcoin încă de la apariția sa.

În fiecare dintre ciclurile majore de piață de până acum, criptomoneda a înregistrat scăderi de cel puțin 70% față de maximele istorice atinse anterior.

Potrivit datelor citate de CNBC, Bitcoin se tranzacționează în prezent cu aproximativ 52% sub maximul atins în octombrie și rămâne sub pragul de 60.000 de dolari.

Unii investitori consideră că perioada actuală de slăbiciune s-ar putea prelungi și în lunile următoare, în timp ce alții văd aceste corecții drept oportunități de cumpărare înaintea unui nou ciclu de creștere.

Declarațiile lui Jeremy Grantham vin într-un moment în care opiniile privind viitorul Bitcoin rămân puternic împărțite.

Susținătorii criptomonedei afirmă că aceasta reprezintă o alternativă la sistemul financiar tradițional și un instrument eficient de diversificare a portofoliilor, mai ales într-un context marcat de inflație și incertitudini economice.

Pe de altă parte, investitori precum Grantham continuă să pună sub semnul întrebării valoarea fundamentală a Bitcoin și capacitatea sa de a deveni un activ stabil pe termen lung.

Dezbaterea rămâne deschisă, iar evoluția criptomonedelor va depinde atât de interesul investitorilor, cât și de dezvoltarea reglementărilor și a utilizării acestora în economia reală.