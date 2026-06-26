Urmează o revoluție a plăților? Ce se va întâmpla cu cash-ul și cardul. Modul în care achitam s-ar putea schimba radical

Inteligența artificială ar putea schimba fundamental modul în care vor fi efectuate plățile în următoarele decenii, iar cea mai utilizată monedă digitală s-ar putea să nu fie Bitcoin. Într-un articol de opinie publicat de elEconomista, consultantul financiar Víctor Alvargonzález susține că stablecoin-urile și tokenurile digitale susținute de sistemul bancar au șanse mai mari să devină standardul viitoarelor tranzacții automate.

În analiza publicată de elEconomista, Víctor Alvargonzález afirmă că dezvoltarea inteligenței artificiale va schimba nu doar modul în care oamenii muncesc sau comunică, ci și felul în care sunt efectuate plățile.

Potrivit autorului, într-o economie în care tot mai multe operațiuni vor fi realizate de agenți AI, sistemele de plată vor trebui să fie adaptate tranzacțiilor automate, rapide și complet digitale.

Acesta consideră că identificarea tehnologiei care va domina acest domeniu ar putea reprezenta una dintre cele mai profitabile oportunități de investiții din următoarele decenii, comparabilă cu ascensiunea cardurilor bancare, însă la o scară mult mai mare.

Una dintre concluziile articolului este că Bitcoin nu are cele mai mari șanse să devină moneda utilizată pentru plățile globale.

Víctor Alvargonzález argumentează că principala problemă este lipsa controlului din partea băncilor centrale și a guvernelor, care, în opinia sa, nu vor accepta să cedeze controlul asupra sistemului monetar.

Autorul susține că o altă limitare este volatilitatea ridicată a Bitcoin.

În opinia sa, o monedă utilizată pe scară largă pentru comerțul internațional nu poate înregistra fluctuații de preț de zeci de procente într-un interval scurt de timp.

Cu toate acestea, analiza apreciază că Bitcoin își poate păstra rolul de activ digital și depozit de valoare, fără a deveni însă principalul instrument de plată.

Articolul evidențiază că cele mai bine poziționate pentru a deveni mijloacele de plată ale viitorului sunt stablecoin-urile.

Aceste active digitale sunt legate de valoarea unor monede stabile, precum dolarul sau euro, ceea ce reduce semnificativ volatilitatea caracteristică altor criptomonede.

Potrivit autorului, stablecoin-urile oferă avantajele tehnologiei blockchain și ale digitalizării rapide, fiind în același timp mai ușor de acceptat într-un sistem financiar modern.

Analiza arată că piața acestora este încă redusă comparativ cu sistemul financiar global, însă are un potențial important de dezvoltare pe măsură ce plățile digitale se extind.

Víctor Alvargonzález consideră însă că există o alternativă care ar putea avea chiar mai mult succes decât stablecoin-urile.

Este vorba despre tokenurile digitale garantate prin depozite bancare și susținute de băncile centrale.

În opinia autorului, aceste instrumente ar putea combina viteza și eficiența tehnologiei digitale cu încrederea oferită de sistemul bancar tradițional și ar putea fi acceptate mai ușor atât de autorități, cât și de utilizatori.

Totodată, el apreciază că astfel de soluții s-ar integra mai ușor într-un ecosistem în care inteligența artificială va realiza automat plăți și încasări.

Analiza publicată de elEconomista subliniază că alegerea viitorului sistem de plată nu va influența doar piața criptomonedelor.

Potrivit lui Víctor Alvargonzález, aceasta ar putea avea efecte importante asupra obligațiunilor guvernamentale, ratelor dobânzilor, sistemului bancar și companiilor care dezvoltă infrastructura necesară noilor tehnologii financiare.

Autorul consideră că adevărata oportunitate pentru investitori nu este reprezentată doar de alegerea unei criptomonede, ci de identificarea companiilor și sectoarelor care vor beneficia de transformarea sistemelor de plată.

În opinia sa, pe măsură ce inteligența artificială va deveni tot mai prezentă în economie, competiția dintre monedele digitale, stablecoin-uri și tokenurile bancare se va intensifica, iar tehnologia care va reuși să combine eficiența, stabilitatea și acceptarea autorităților ar putea deveni standardul viitorului.