Numărul refugiaților din Ucraina aflați sub protecție temporară în UE a depășit 4,41 milioane. Germania, Polonia și Cehia găzduiesc cei mai mulți beneficiari

Numărul persoanelor care au fugit din Ucraina și beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană a ajuns la 4,41 milioane la 30 iunie 2026. Comparativ cu sfârșitul lunii mai 2026, numărul beneficiarilor de protecție temporară a crescut cu 24.380 de persoane, ceea ce reprezintă un avans de 0,6%.

Cele mai multe persoane aflate sub protecție temporară din Ucraina erau găzduite de Germania, cu 1.286.230 de beneficiari, reprezentând 29,2% din totalul UE. Pe locul al doilea se afla Polonia, cu 961.170 de persoane, echivalentul a 21,8% din total, iar pe locul al treilea Cehia, cu 390.810 persoane, adică 8,9% din totalul beneficiarilor din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Față de sfârșitul lunii mai, numărul persoanelor aflate sub protecție temporară a crescut în 24 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri în valori absolute au fost înregistrate în Italia, cu 4.115 persoane în plus, respectiv o creștere de 8,8%, în Cehia, cu 3.835 persoane în plus și o creștere de 1,0%, și în Germania, cu 2.960 persoane în plus și un avans de 0,2%.

Scăderi au fost raportate doar în trei state membre. Polonia a înregistrat un declin de 6.335 de persoane, echivalentul a -0,7%, Belgia o reducere de 35 de persoane (-0,04%), iar Irlanda o scădere de 15 persoane (-0,01%).

Raportat la populație, cele mai ridicate ponderi ale beneficiarilor de protecție temporară au fost înregistrate în Cehia, cu 35,8 beneficiari la mia de locuitori, urmată de Slovacia, cu 27,2, și Cipru, cu 26,8. Media la nivelul Uniunii Europene a fost de 9,8 beneficiari la mia de locuitori.

La 30 iunie 2026, cetățenii ucraineni reprezentau peste 98,5% din totalul beneficiarilor de protecție temporară din Uniunea Europeană. Femeile adulte reprezentau 43,4% din total, bărbații adulți 27%, iar minorii aproape o treime din total, respectiv 29,6%.

Datele Eurostat se referă la acordarea statutului de protecție temporară în baza Deciziei de punere în aplicare a Consiliului 2022/382 din 4 martie 2022, care a recunoscut existența unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a introdus mecanismul de protecție temporară.

La 13 iunie 2025, Consiliul European a adoptat decizia de prelungire a protecției temporare pentru refugiații din Ucraina pentru perioada 4 martie 2026 – 4 martie 2027.