UE schimbă regulile pentru refugiații din Ucraina. Bărbații apți de serviciul militar vor pierde accesul la protecția temporară

Uniunea Europeană prelungește până în martie 2028 mecanismul de protecție temporară pentru refugiații ucraineni. Totodată, statele membre au convenit modificarea condițiilor de acordare a acestui statut, măsură care îi va afecta pe bărbații ucraineni aflați la vârsta serviciului militar.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit prelungirea protecției temporare acordate persoanelor care au fugit din Ucraina din cauza războiului până la 4 martie 2028.

În același timp, reprezentanții statelor membre au aprobat modificarea regulilor privind acordarea acestui statut. Începând din martie 2027, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani care nu și-au îndeplinit obligațiile militare nu vor mai putea beneficia de protecția temporară oferită de Uniunea Europeană.

Decizia urmează solicitărilor formulate de autoritățile de la Kiev, care încearcă să consolideze capacitatea forțelor armate în contextul războiului declanșat de Rusia.

Pentru a obține statutul de protecție temporară în Uniunea Europeană, cetățenii ucraineni vor trebui să dovedească faptul că au ieșit legal din țară.

Acest lucru se va putea face prin prezentarea unui pașaport care conține ștampila de ieșire din Ucraina sau a unui document care atestă scutirea de obligațiile privind serviciul militar.

În Ucraina este în vigoare legea marțială, iar majoritatea bărbaților cu vârsta de peste 23 de ani nu pot părăsi țara deoarece sunt supuși obligațiilor militare.

Există însă și categorii exceptate, printre care persoanele cu dizabilități declarate inapte pentru serviciul militar, tații care au în întreținere cel puțin trei copii cu vârsta sub 18 ani și persoanele care îngrijesc permanent rude bolnave.

Noile reguli nu vor avea efect asupra persoanelor care beneficiază deja de protecție temporară în statele membre ale Uniunii Europene.

După acordul ambasadorilor, decizia urmează să fie adoptată oficial de statele membre în următoarele săptămâni.

Schema de protecție temporară a fost introdusă de Uniunea Europeană după declanșarea invaziei ruse din 2022 și permite refugiaților ucraineni să locuiască, să muncească, să beneficieze de asistență medicală și să aibă acces la sistemul de educație fără a solicita azil.

La 31 mai 2026, aproximativ 4,38 milioane de persoane refugiate din Ucraina beneficiau de acest mecanism în statele Uniunii Europene.

Potrivit datelor Frontex, aproape 1.000 de persoane au trecut ilegal frontiera dintre Ucraina și Uniunea Europeană în acest an, după ce în 2025 numărul acestora a depășit 10.000.

Bărbații adulți reprezintă aproximativ 26,6% din totalul refugiaților ucraineni aflați în Europa. Totuși, nu există date oficiale care să indice câți dintre aceștia sunt de vârstă militară sau câți au ajuns în Uniunea Europeană prin trecerea ilegală a frontierei.

Danemarca nu participă la mecanismul european de protecție temporară, întrucât beneficiază de o clauză de exceptare în domeniul politicii europene privind migrația. Autoritățile daneze au instituit însă un sistem național similar pentru persoanele refugiate din Ucraina.