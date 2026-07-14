UE acuză Rusia de atacuri cibernetice împotriva statelor membre. România, pe lista țărilor vizate de Moscova

Uniunea Europeană a condamnat oficial activitățile cibernetice desfășurate de Rusia împotriva mai multor țări europene și a partenerilor internaționali. Bruxelles-ul susține că serviciile ruse de informații coordonează grupări de hackeri responsabile de atacuri asupra instituțiilor publice și infrastructurii critice, iar România figurează printre statele vizate.

Într-o declarație comună publicată luni, Uniunea Europeană și statele membre denunță ceea ce descriu drept activități cibernetice malițioase desfășurate de Rusia, cu implicarea unui ecosistem format atât din actori statali, cât și nestatali.

Potrivit documentului, autoritățile europene identifică Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) drept structura care controlează mai multe grupări de amenințări cibernetice, inclusiv gruparea TURLA.

Bruxelles-ul susține că, de-a lungul anilor, FSB a desfășurat operațiuni de infiltrare a rețelelor guvernamentale și de sabotare a infrastructurii critice, afectând state membre ale Uniunii Europene și parteneri internaționali, în special Ucraina.

Potrivit Uniunii Europene, printre țările afectate de aceste activități se numără Franța, Germania, Polonia, Cipru, Țările de Jos, Austria, Slovacia, România și Finlanda.

În cazul Franței, autoritățile europene susțin că Centrul 16 al FSB desfășoară activități de spionaj cibernetic împotriva unor instituții guvernamentale strategice încă din 2010 și că în 2025 au fost vizate inclusiv companii din industria de apărare.

În Germania ar fi fost atacate instituții guvernamentale, iar în Polonia, potrivit UE, au avut loc operațiuni de sabotaj asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra unor centrale de termoficare și producere a energiei electrice.

Declarația arată că, pe lângă structurile statului rus, în aceste activități ar fi implicați și infractori cibernetici, grupări autointitulate hacktiviste și companii private care acționează, potrivit Uniunii Europene, la instrucțiunile sau sub controlul autorităților de la Moscova.

Uniunea Europeană condamnă utilizarea acestui ecosistem pentru atacuri asupra serviciilor publice și infrastructurii critice, despre care afirmă că au provocat întreruperi ale activității și pierderi financiare.

Ca răspuns la aceste activități, Consiliul Uniunii Europene a decis aplicarea unor măsuri restrictive împotriva a nouă persoane și patru entități.

Potrivit instituțiilor europene, sancțiunile îi vizează pe ofițeri ai serviciului militar rus de informații (GRU), precum și persoane și organizații considerate implicate în activități cibernetice care contribuie la destabilizarea Uniunii Europene, a statelor membre și a partenerilor internaționali.

Bruxelles-ul salută coordonarea cu Regatul Unit în evaluarea amenințărilor cibernetice și anunță că va continua cooperarea cu partenerii internaționali, inclusiv cu NATO, pentru consolidarea securității cibernetice.

Totodată, Uniunea Europeană afirmă că toate statele, inclusiv Federația Rusă, trebuie să respecte cadrul Organizației Națiunilor Unite privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic și normele dreptului internațional.