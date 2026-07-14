Firme românești reclamă datorii de peste 30 de milioane de euro de la Petrotel. Blocajul afectează repornirea rafinăriei

Mai multe companii românești care au participat la lucrările de revizie și modernizare a rafinăriei Petrotel din Ploiești susțin că așteaptă de luni de zile plata unor facturi restante. Antreprenorii avertizează că blocajul financiar le pune în pericol activitatea, în timp ce autoritățile urmăresc situația pe fondul întârzierii repornirii rafinăriei.

Mai multe firme românești implicate în lucrările de mentenanță și retehnologizare desfășurate la rafinăria Petrotel din Ploiești reclamă întârzieri semnificative la plata facturilor.

Potrivit antreprenorilor, aproximativ zece companii specializate au de recuperat împreună peste 30 de milioane de euro pentru serviciile prestate în cadrul reviziei tehnice a rafinăriei.

Deși lucrările s-au încheiat în această primăvară, instalațiile nu au fost repornite. Oficial, compania a invocat sancțiunile impuse de Statele Unite, însă reprezentanții firmelor colaboratoare susțin că și dificultățile financiare au contribuit la actualul blocaj.

Antreprenorii afirmă că așteaptă plata facturilor de peste șapte luni, iar promisiunile privind achitarea eșalonată a datoriilor nu s-au concretizat.

În lipsa încasărilor, unele firme spun că întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente, inclusiv plata salariilor și a obligațiilor fiscale.

Anton Ioan Mazăreanu a declarat, potrivit Adevărul, că firmele funcționează cu dificultate și încearcă să rămână la zi cu salariile și taxele, însă această situație mai poate fi susținută doar pentru o perioadă limitată dacă plățile nu vor fi efectuate în acest an.

„Funcționăm extrem de greu, extrem de greu și încercăm să fim la zi cu salariile, cu taxele și așa mai departe. Dar putem să o ducem în continuare o perioadă scurtă de timp, dacă nu încasăm anul acesta”, a declarat antreprenorul Anton Ioan Mazăreanu.

La rândul său, antreprenorul Valeriu Slivinschi a precizat că societățile încearcă să își mențină activitatea prin contractele noi și prin gestionarea atentă a fluxurilor de numerar, astfel încât să poată continua plata salariilor și a contribuțiilor.

„Gestionăm lucrurile în continuare, încercăm să facem toate eforturile să intrăm pe cash-flow activ, pe contractele pe care le avem, pe care le-am semnat în acest an, să intrăm pe cash-flow activ și să încercăm să supraviețuim, să depășim atât cât se poate spune pentru a ne plăti salariile și contribuțiile la timp în acest fel”, a explicat antreprenorul Valeriu Slivinschi.

Reprezentanții companiilor susțin că situația este cu atât mai sensibilă cu cât acestea se numără printre puținele firme românești capabile să execute lucrări complexe pentru rafinării și alte instalații industriale de mari dimensiuni.

Potrivit acestora, blocarea unor sume atât de importante poate avea efecte asupra investițiilor, locurilor de muncă și contractelor aflate deja în derulare.

Problema a ajuns și în atenția Guvernului, după sancțiunile americane aplicate companiei Lukoil. Autoritățile au desemnat un supraveghetor special pentru monitorizarea activității companiei, însă acesta nu are atribuții executive și nu poate interveni în deciziile comerciale.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, declara că instituțiile statului au solicitat o situație actualizată privind obligațiile financiare ale companiei și au reamintit existența datoriilor către statul român. Acesta a precizat însă că nici Ministerul Energiei și nici ANAF nu pot condiționa plata acestor obligații de achitarea sumelor datorate furnizorilor.

„I-am solicitat reprezentatului Ministerului şi al Guvernului să vină o situaţie actualizată şi să reamintească celor de la Lukoil că au nişte datorii faţă de statul român. Nu putem condiţiona, nici ANAF nu poate condiţiona plata acelor sume, de transmitere mai departe către anumiţi furnizori”, a afirmat acesta.

Situația depășește relația comercială dintre companie și furnizorii săi. Rafinăria Petrotel asigura peste 20% din carburanții utilizați în România, iar întârzierea repornirii instalațiilor ridică semne de întrebare privind aprovizionarea pieței.

În urmă cu aproape trei luni, autoritățile anunțau că unitatea ar putea fi repornită după primirea unui document din partea Trezoreriei Statelor Unite. Ulterior, Lukoil a susținut că documentul reprezintă doar o scrisoare de îndrumare și nu o autorizație care să permită reluarea activității.

Până la momentul publicării informațiilor, compania nu a transmis un punct de vedere referitor la acuzațiile formulate de antreprenorii români.