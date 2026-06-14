Val de închideri în economie. Peste 30.000 de firme au dispărut în doar patru luni. Bucureștiul și marile centre economice conduc clasamentul

Mediul de afaceri din România continuă să traverseze o perioadă dificilă. Potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), nu mai puțin de 30.670 de firme au fost radiate la nivel național în perioada ianuarie-aprilie 2026, cu 6,27% mai multe comparativ cu intervalul similar din 2025.

Creșterea numărului de radieri indică faptul că numeroși antreprenori au ales să își închidă afacerile, pe fondul presiunilor economice, al costurilor ridicate de funcționare și al dificultăților întâmpinate în anumite sectoare de activitate.

Statisticile arată că fenomenul este prezent în aproape toate regiunile țării, însă cele mai multe firme radiate continuă să fie înregistrate în marile centre economice, unde și numărul total al companiilor active este semnificativ mai mare.

Capitala rămâne județul cu cele mai multe firme radiate în primele patru luni ale anului. În București au fost înregistrate 5.325 de radieri, în creștere cu 8,61% față de aceeași perioadă a anului trecut.

După București urmează județele Cluj, cu 1.433 de firme radiate, Timiș, cu 1.390 de radieri, Constanța, cu 1.249, Bihor, cu 1.214, Ilfov, cu 1.211 și Iași, cu 1.210 firme scoase din evidențele Registrului Comerțului.

Printre cele mai accentuate creșteri ale numărului de radieri se remarcă județul Constanța, unde numărul firmelor închise a urcat cu 27,21%, Timiș, cu un avans de 21,93%, și Ilfov, unde creșterea a fost de 15,11%.

Datele sugerează că inclusiv în județele cu o activitate economică intensă și cu investiții importante există afaceri care nu reușesc să se adapteze noilor condiții din piață.

La polul opus se află județele cu cele mai puține radieri. În Giurgiu au fost radiate doar 193 de firme, în Ialomița 187, în Teleorman 219, în Mehedinți 226 și în Călărași 238.

Analiza ONRC evidențiază și diferențe importante între județe în ceea ce privește evoluția numărului de radieri.

Cea mai mare creștere procentuală a fost consemnată în județul Călărași, unde numărul firmelor radiate a urcat cu 46,01% comparativ cu primele patru luni din 2025. Pe următoarele locuri se află Galați, cu o creștere de 39,65%, și Caraș-Severin, cu 28,07%.

În schimb, cele mai puternice scăderi au fost raportate în Giurgiu, unde numărul radierilor s-a redus cu 26,05%, în Bistrița-Năsăud, cu 24,5%, și în Olt, cu 22,16%.

Aceste diferențe reflectă particularitățile economice locale și gradul diferit de rezistență al mediului de afaceri din fiecare regiune.

Pe domenii de activitate, comerțul rămâne sectorul cu cele mai multe firme radiate, chiar dacă numărul acestora este în scădere față de anul trecut.

În primele patru luni din 2026 au fost radiate 6.079 de firme din domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv activități de reparare a autovehiculelor și motocicletelor. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, numărul radierilor din acest sector a scăzut cu aproape 10%.

Construcțiile ocupă locul al doilea, cu 2.340 de firme radiate, în timp ce activitățile profesionale, științifice și tehnice au înregistrat 2.204 radieri.

Un declin puternic al numărului de radieri a fost consemnat în agricultură, silvicultură și pescuit, unde au fost radiate 2.077 de firme, cu 37,17% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Chiar dacă unele domenii înregistrează reduceri ale numărului de firme radiate, acestea continuă să fie printre cele mai afectate sectoare ale economiei din punctul de vedere al închiderilor de afaceri.

Datele ONRC arată că numai în luna aprilie 2026 au fost radiate 9.827 de firme la nivel național.

Cele mai multe radieri au fost consemnate în București, unde 1.543 de companii au fost scoase din evidențe. Capitala a fost urmată de Constanța, cu 538 de radieri, Cluj, cu 522, Brașov, cu 433, și Timiș, cu 415 firme radiate.

Evoluția din primele patru luni ale anului indică faptul că mediul de afaceri românesc rămâne sub presiune, în condițiile în care mii de antreprenori aleg să își închidă activitatea. Deși România continuă să înregistreze înființări de firme noi, ritmul ridicat al radierilor arată că multe companii întâmpină dificultăți în menținerea activității pe termen lung, într-un context economic marcat de costuri ridicate, concurență puternică și incertitudini fiscale.