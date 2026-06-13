Acuzații de corupție zguduie Ungaria. Dispariția a 3,5 miliarde de euro afectează moștenirea politică a lui Viktor Orbán

Acuzații privind presupuse nereguli în atribuirea contractelor publice pun din nou presiune asupra fostului premier ungar Viktor Orbán și a partidului său, Fidesz. Investigațiile vizează contracte guvernamentale în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, iar autoritățile estimează că până la 3,5 miliarde de euro ar putea reprezenta costuri umflate artificial.

Cazul apare într-un moment dificil pentru fostul lider ungar, după pierderea alegerilor din aprilie și pe fondul scăderii continue a popularității sale.

Investigația este coordonată de Autoritatea pentru Integritate din Ungaria (HIA), instituție creată în 2022 în urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeană pentru monitorizarea modului în care sunt cheltuite fondurile europene, transmite Independent.

Potrivit concluziilor preliminare, trei companii au primit în ultimii patru ani contracte de comunicare și servicii din partea statului ungar în valoare totală de aproximativ 10 miliarde de euro.

Președintele instituției, Ferenc Pál Biró, a explicat că analiza realizată prin compararea contractelor cu prețurile de piață a indicat posibile supraevaluări semnificative.

Acesta a declarat că aproximativ o treime din sumele analizate ar putea reprezenta costuri exagerate care generează un risc ridicat de corupție.

Autoritatea pentru Integritate analizează în special activitatea grupului Lounge, controlat de omul de afaceri Gyula Balasy.

Potrivit investigației, firmele acestuia au câștigat un număr tot mai mare de contracte publice în perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la conducerea guvernului. Un raport al Corruption Research Centre Budapest arată că numărul contractelor obținute de companiile lui Balasy a crescut de la zero la aproximativ 150 pe an între 2012 și 2025.

Companiile au participat inclusiv la realizarea unor campanii politice importante ale fostului premier, printre care campanii anti-imigrație și mesaje electorale legate de Ucraina.

La începutul acestei luni, Gyula Balasy a anunțat că va transfera statului firmele care au prestat servicii de comunicare pentru guvernul Orbán. El a susținut că toate contractele au fost câștigate în mod transparent și a precizat că decizia nu este legată de existența unor nereguli.

Cazul readuce în discuție și averile acumulate de persoane apropiate fostului lider ungar.

Lőrinc Mészáros, considerat cel mai bogat om din Ungaria, este un prieten din copilărie al lui Viktor Orbán. Potrivit Forbes, averea sa a ajuns la aproximativ 5 miliarde de dolari după ascensiunea politică a fostului premier.

De asemenea, István Tiborcz, ginerele lui Orbán, figurează printre cei mai bogați oameni din țară.

Economistul Zoltán Pogátsa a analizat averile celor mai bogați 50 de ungari și a concluzionat că 38 dintre aceștia și-au construit sau extins averile prin contracte publice obținute în perioada guvernărilor Orbán.

Actualul premier ungar, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a câștigat alegerile din aprilie cu promisiuni privind combaterea corupției și verificarea contractelor publice atribuite în ultimii ani.

Acesta a anunțat că dorește recuperarea activelor statului despre care există suspiciuni că au fost înstrăinate în mod incorect și încearcă, în același timp, să deblocheze fondurile europene suspendate de Bruxelles din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție.

Analiștii politici consideră că evoluția investigațiilor ar putea influența puternic imaginea fostului premier. Directorul institutului Political Capital, Péter Kreko, apreciază că apariția unor cazuri de corupție la nivel înalt ar putea afecta semnificativ moștenirea politică a lui Viktor Orbán și a partidului Fidesz.

În prezent, Ungaria ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în clasamentul Transparency International privind percepția corupției, situație pe care noua administrație încearcă să o schimbe prin reforme și măsuri de creștere a transparenței.