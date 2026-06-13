Ilie Bolojan merge din nou la Chișinău. Autoritățile impun restricții și măsuri speciale în capitală

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va efectua în perioada 13-14 iunie o nouă vizită oficială în Republica Moldova. În contextul deplasării, autoritățile de la Chișinău au anunțat măsuri speciale de securitate, restricții de acces în mai multe zone centrale și limitarea unor activități publice. Vizita are loc într-un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, la doar câteva zile înainte de lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat măsuri speciale de ordine publică și securitate pentru perioada 13-14 iunie, pe fondul vizitei oficiale pe care premierul interimar al României, Ilie Bolojan, o va efectua la Chișinău.

Potrivit informațiilor publicate de Newsmaker.md, restricțiile vor intra în vigoare vineri, 13 iunie, la ora 12:00, și vor rămâne aplicabile până sâmbătă, 14 iunie, la ora 21:00.

Primăria municipiului Chișinău a precizat că măsura a fost solicitată de Poliție pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a vizitei oficiale și a deplasărilor coloanelor oficiale.

„Măsura este luată de Poliţie, în contextul sosirii în Republica Moldova a E.S. Domnul Ilie Bolojan, Prim-ministru al României, care va vizita instituţiile de stat”, au transmis autoritățile locale.

Vizita lui Bolojan este considerată una importantă pentru relațiile dintre București și Chișinău, în contextul intensificării dialogului bilateral și al susținerii constante oferite de România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Conform anunțului făcut de autoritățile moldovene, restricțiile vor afecta atât centrul municipiului Chișinău, cât și principalele căi de acces dintre Aeroportul Internațional Chișinău și instituțiile statului.

Printre zonele în care accesul va fi limitat se numără Piața Marii Adunări Naționale, unul dintre cele mai importante spații publice din Republica Moldova.

De asemenea, măsurile vor fi aplicate în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, în Scuarul Catedralei Mitropolitane, în apropierea Parlamentului și a Președinției Republicii Moldova, precum și pe mai multe artere centrale ale capitalei.

Restricțiile vor viza bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, strada Alexandru Pușkin, strada Sfatul Țării și alte străzi aflate pe traseul delegațiilor oficiale.

Autoritățile au precizat că scopul măsurilor este prevenirea incidentelor și asigurarea unui nivel ridicat de securitate pe întreaga durată a vizitei.

Pe lângă limitarea accesului în anumite zone, autoritățile de la Chișinău au decis suspendarea temporară a unor activități care ar putea afecta desfășurarea vizitei.

Astfel, vor fi interzise întrunirile publice și manifestațiile de masă în perimetrele vizate de măsurile de securitate.

Totodată, nu vor putea fi efectuate lucrări de reparații la drumuri, intervenții la rețelele edilitare sau operațiuni de toaletare și curățare a arborilor pe traseele pe care se vor deplasa coloanele oficiale.

Excepție vor face doar evenimentele social-culturale care au fost anunțate și coordonate în prealabil cu Primăria Chișinău și cu instituțiile responsabile.

Ordinea publică și respectarea restricțiilor vor fi monitorizate de Inspectoratul General al Poliției și de Direcția de Poliție a municipiului Chișinău.

Deși autoritățile moldovene au confirmat pregătirile pentru vizită și au introdus deja măsurile de securitate, Guvernul României nu a prezentat până în prezent un program oficial al deplasării lui Ilie Bolojan.

Nu au fost comunicate întâlnirile pe care premierul interimar urmează să le aibă la Chișinău și nici obiectivele oficiale ale vizitei.

Cu toate acestea, surse politice de la Chișinău apreciază că discuțiile vor viza în principal cooperarea bilaterală, proiectele comune de infrastructură și sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Vizita din 13-14 iunie reprezintă a doua deplasare a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova într-un interval foarte scurt.

La sfârșitul lunii mai, în perioada 28-29 mai, premierul interimar a participat la evenimentul național „Primării puternice, localități dezvoltate”, organizat la Chișinău și dedicat reformei administrației publice locale.

În cadrul acelui eveniment au fost discutate proiecte de dezvoltare locală, modernizarea administrației și colaborarea dintre autoritățile locale din România și Republica Moldova.

Noua deplasare este interpretată de observatori ca un semnal al interesului constant pe care Bucureștiul îl acordă relației cu Republica Moldova și sprijinului oferit acesteia în procesul de apropiere de Uniunea Europeană.

Contextul în care are loc deplasarea lui Ilie Bolojan este unul deosebit de important pentru Republica Moldova.

Vineri, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.

Decizia reprezintă un pas major în procesul de integrare europeană al celor două state și marchează intrarea într-o nouă etapă a negocierilor.

Primul cluster, denumit „Fundamente”, include capitole esențiale privind statul de drept, reforma justiției, funcționarea instituțiilor democratice, drepturile fundamentale și combaterea corupției.

Conferințele interguvernamentale care vor marca lansarea oficială a negocierilor sunt programate pentru 15 iunie, la Luxemburg, unde Uniunea Europeană va organiza reuniuni separate cu Republica Moldova și Ucraina.

În acest context, vizita premierului interimar al României capătă o semnificație suplimentară, fiind interpretată și ca un mesaj de susținere pentru parcursul european al Republicii Moldova într-un moment considerat istoric pentru viitorul său european.