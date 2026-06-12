Republica Moldova și România pregătesc un nou acord pe infrastructură. Podul de la Ungheni este proiectul central

Republica Moldova face un nou pas pentru dezvoltarea legăturilor de transport cu România și cu Uniunea Europeană. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord bilateral care vizează construirea și dezvoltarea unor infrastructuri de transport considerate strategice pentru ambele state. Unul dintre cele mai importante proiecte incluse în document este podul rutier peste Prut dintre Ungheni, din Republica Moldova, și Ungheni, din România.

Executivul din Republica Moldova a aprobat inițierea negocierilor privind Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României referitor la construirea, exploatarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic.

Potrivit autorităților moldovene, documentul va crea cadrul necesar pentru extinderea cooperării dintre cele două țări în domeniul infrastructurii și pentru conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, transmite noi.md.

O prevedere importantă a acordului se referă la construcția podului rutier de la Ungheni, proiect aflat deja în fază activă de implementare. Autoritățile consideră că evoluția lucrărilor impune actualizarea și extinderea cadrului juridic bilateral, astfel încât proiectul și infrastructura aferentă să poată fi dezvoltate în condiții optime.

Pe lângă podul de peste Prut, acordul va permite dezvoltarea unor noi conexiuni rutiere, inclusiv a unor sectoare de autostradă și a facilităților logistice necesare integrării Republicii Moldova în coridoarele europene de transport.

Documentul prevede și posibilitatea implementării controlului coordonat la frontieră, o măsură care ar urma să contribuie la fluidizarea traficului și la reducerea timpului necesar traversării graniței dintre cele două state.

Autoritățile de la Chișinău estimează că implementarea acordului va aduce beneficii atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri. Printre efectele așteptate se numără îmbunătățirea conectivității cu spațiul european, facilitarea comerțului transfrontalier, reducerea costurilor de transport și creșterea atractivității investiționale a Republicii Moldova.

Guvernul României a făcut deja un pas în această direcție. În ședința din 28 mai, Executivul de la București a aprobat memorandumul privind negocierea și semnarea noului acord cu Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de interes strategic.

Memorandumul vizează negocierea și semnarea unui acord referitor la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport din cele două state, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut dintre localitățile Ungheni din România și Ungheni din Republica Moldova.

Potrivit Guvernului României, noul acord este necesar pentru implementarea investițiilor incluse în coridorul strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești.

Proiectul este dezvoltat în contextul aplicării Regulamentului Uniunii Europene 2025/1106 privind instrumentul SAFE, denumit „Acțiunea pentru Securitatea Europei”.