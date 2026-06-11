Alexandru Nazare cere o schimbare la nivelul UE: Energia și finanțele nu mai pot fi tratate separat

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut la Luxemburg, în cadrul reuniunii Eurogrup+, că politicile din domeniul energiei și cele fiscale trebuie coordonate mai eficient la nivel european. Oficialul român a avertizat că energia influențează direct inflația, competitivitatea și investițiile, motiv pentru care Europa are nevoie de o abordare comună pentru a face față viitoarelor crize economice și energetice.

Ministrul interimar al Finanțelor a participat joi la reuniunea Eurogrup+, forum care reunește miniștrii de finanțe din statele membre ale zonei euro și din afara acesteia, inclusiv România. Discuțiile au fost axate pe stabilitatea economică și financiară a Uniunii Europene într-un context marcat de tensiuni geopolitice, inflație și provocări energetice.

Într-un mesaj publicat ulterior pe Facebook, Alexandru Nazare a explicat principalele idei pe care le-a susținut în cadrul reuniunii.

„Mesajul meu principal a fost centrat pe ideea că energia, competitivitatea şi disciplina fiscală sunt conectate şi trebuie tratate împreună, nu separat. În ultimii ani, Europa a trecut prin crizele succesive generate de pandemie, criza energetică şi presiunile inflaţioniste, iar lecţia tuturor este că, în astfel de situaţii, măsurile trebuie să fie ferm ţintite către cei afectaţi, temporare şi compatibile cu echilibrul bugetar”, a scris ministrul.

Potrivit acestuia, experiența ultimilor ani a demonstrat că măsurile economice și cele energetice nu mai pot fi analizate separat, deoarece efectele lor se resimt simultan asupra populației, companiilor și finanțelor publice.

Alexandru Nazare a arătat că România a aplicat în perioada crizei energetice măsuri de sprijin menite să protejeze economia fără a crea dezechilibre majore la nivel bugetar.

Oficialul a subliniat că o parte importantă a ajutorului acordat a fost direcționată către sectorul transporturilor, considerat esențial pentru funcționarea economiei și pentru menținerea fluxurilor comerciale.

În opinia sa, lecțiile învățate în timpul crizelor recente trebuie transformate în mecanisme permanente de intervenție, care să permită reacții rapide atunci când apar noi șocuri economice sau energetice.

Unul dintre mesajele centrale transmise de ministrul interimar al Finanțelor la Luxemburg a vizat necesitatea unei colaborări mai strânse între miniștrii de finanțe și cei ai energiei din statele membre.

„În acelaşi timp, la nivel european trebuie să fim mai bine pregătiţi pentru viitoare crize. Aceasta înseamnă concret: date mai bune, digitalizare reală a mecanismelor de intervenţie şi instrumente care pot livra sprijin rapid, acolo unde este nevoie cu adevărat. Am reluat în acest context un punct esenţial: coordonarea dintre miniştrii de Finanţe şi cei ai Energiei trebuie întărită. Este a doua oară când România cere la nivel european organizarea de consilii comune Finanţe – Energie, pentru că energia nu mai este doar un subiect tehnic. Ea influenţează direct preţurile şi inflaţia, competitivitatea economiilor, investiţiile şi bugetele naţionale”, a precizat Nazare.

Potrivit ministrului, actualele provocări arată că deciziile din domeniul energiei au consecințe directe asupra economiei și asupra bugetelor publice, motiv pentru care cele două domenii trebuie abordate într-un mod integrat.

În intervenția sa, Alexandru Nazare a vorbit și despre importanța dezvoltării infrastructurii energetice regionale.

Acesta consideră că statele din Europa de Sud-Est au nevoie de rețele moderne și de investiții suplimentare pentru a-și consolida securitatea energetică.

Potrivit ministrului, securitatea energetică nu poate fi asigurată doar prin producție, ci și prin existența unor conexiuni eficiente între state, care să permită transportul energiei acolo unde este necesară.

În acest context, România continuă să susțină dezvoltarea interconectorilor și a coridoarelor energetice regionale, considerate esențiale pentru funcționarea pieței europene a energiei.

Un moment important al reuniunii a fost intervenția directorului general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.

Potrivit ministrului Finanțelor, șefa FMI a susținut public necesitatea unei abordări comune între politicile energetice și cele financiare, idee promovată de România în cadrul dezbaterilor europene.

„Un element important pe agenda de azi a fost intervenţia dnei Kristalina Georgieva, directorul general al FMI – International Monetary Fund, care a preluat explicit ideea României privind necesitatea analizării împreună a energiei şi finanţelor, confirmând că această abordare devine una centrală la nivel internaţional şi european. Fără o viziune comună între energie şi finanţe, Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală”, a punctat Nazare.

Alexandru Nazare se află la Luxemburg în perioada 11-12 iunie 2026 pentru o serie de reuniuni financiare europene considerate importante pentru România.

Agenda vizitei include participarea la reuniunea Eurogrup în format extins, reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții (BEI) și reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

În cadrul acestor întâlniri sunt discutate teme precum securitatea energetică, finanțarea investițiilor, competitivitatea economiei europene, piețele de capital, disciplina fiscală și implementarea reformelor economice la nivelul Uniunii Europene.