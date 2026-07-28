Decizia care schimbă calculele celor care vor să cumpere o locuință. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat prelungirea termenului în care anumite tranzacții imobiliare pot beneficia de cota redusă de TVA de 9% pentru achiziția de locuințe. Măsura a fost inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, care a trecut de votul senatorilor.

Alexandru Nazare a precizat că soluția propusă are un caracter limitat și vizează cumpărătorii care se aflau deja în situații eligibile pentru aplicarea cotei reduse de TVA, dar care au fost afectați de blocaje administrative.

„Consens în Parlament prin dialog și argumente solide. TVA 9% la locuințe se prelungește până la 30 septembrie. Forma de proiect elaborată de Ministerul Finanțelor privind prelungirea termenului pentru achiziția locuințelor cu TVA redus a trecut ieri de votul colegilor din Senat”, a scris Alexandru Nazare pe contul său de socializare.

Ministrul Finanțelor a explicat că prelungirea termenului nu reprezintă introducerea unei noi facilități fiscale, ci o intervenție menită să permită finalizarea unor tranzacții deja eligibile pentru aplicarea cotei reduse de TVA.

Ministerul Finanțelor a propus prelungirea termenului pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile la TVA redus, astfel încât cumpărătorii afectați de blocajele ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din cauze independente de ei. Măsura este prezentată ca o intervenție punctuală, menită să ofere predictibilitate și să păstreze disciplina fiscală.

„Ministerul Finanțelor a susținut o soluție limitată, țintită și responsabilă: nu am creat o nouă facilitate fiscală, ci am propus prelungirea termenului cu o perioadă rezonabilă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile. O intervenție punctuală, care protejează cetățenii și, în același timp, păstrează disciplina și predictibilitatea cadrului fiscal”, a mai anunțat ministrul.

Potrivit ministrului, prelungirea perioadei oferă cumpărătorilor eligibili posibilitatea de a finaliza procedurile necesare pentru achiziția locuințelor fără ca întârzierile administrative să genereze cheltuieli suplimentare. Noua perioadă stabilită permite menținerea cotei reduse de TVA de 9% pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute, până la data de 30 septembrie.

Alexandru Nazare a transmis că măsura urmărește să ofere stabilitate persoanelor implicate în tranzacții imobiliare și să evite efectele unor întârzieri care nu țin de cumpărători.

„Prin această prelungire, cumpărătorii eligibili vor avea timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor și vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%, evitând costuri suplimentare generate exclusiv de blocajele administrative.”

Ministrul Finanțelor a mai arătat că intervenția are rolul de a menține un cadru previzibil pentru piața imobiliară și pentru persoanele care aveau în derulare proceduri de achiziție.

„Este o măsură de echitate și de respect pentru toți cei angajați în tranzacții imobiliare, prin care asigurăm predictibilitate atât acestora cât şi tranzacțiilor din piața imobiliară în perioada următoare.”

Alexandru Nazare a subliniat importanța dialogului parlamentar și a negocierilor pentru adoptarea unor soluții legislative.