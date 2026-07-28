De ce iPhone 17 Pro costă atât de diferit în lume. Țara unde prețul depășește orice așteptare

Prețul de achiziție pentru cel mai nou model iPhone 17 Pro al Apple a crescut în multe state europene comparativ cu anii anteriori, iar diferențele dintre piețe sunt influențate de taxe, evoluția monedelor și politica fiscală locală. Un Pro poate costa mai mult decât dublu în anumite țări față de prețul din Statele Unite, iar Turcia este piața cu cel mai ridicat tarif dintre cele 41 de regiuni analizate.

Raportul „Cartografierea prețurilor la nivel mondial” realizat de Deutsche Bank Research pentru anul 2026 compară costul aceluiași model iPhone 17 Pro cu 256 GB în mai multe țări. Analiza arată că numeroase state europene se află în partea superioară a clasamentului în ceea ce privește nivelul prețurilor.

Datele indică și o diferență mai mare între Europa și SUA față de situația înregistrată în urmă cu aproximativ un deceniu. Compararea prețurilor actuale cu cele ale unui iPhone 7 din 2017 arată că în mai multe piețe europene costul relativ al telefonului a crescut mai rapid decât în Statele Unite.

Dintre cele 21 de țări europene incluse în analiză, Elveția are cel mai mic preț pentru iPhone 17 Pro, acesta fiind de 1.187 de euro. Deși este una dintre cele mai scumpe economii din lume în multe domenii, țara elvețiană apare pe primul loc în Europa în clasamentul accesibilității acestui model.

La polul opus se află Turcia, unde același telefon ajunge la 2.222 de euro, cel mai ridicat nivel dintre toate cele 41 de piețe analizate. Ungaria ocupă a doua poziție în Europa, cu un preț de 1.565 de euro. Diferența față de Turcia este de 657 de euro, în timp ce față de Elveția costul este mai mare cu 378 de euro.

În afara Europei, Statele Unite se află printre piețele cu cele mai mici prețuri. Un iPhone 17 Pro costă aproximativ 1.012 euro, echivalentul a 1.181 de dolari. Japonia este singura țară analizată unde telefonul este mai ieftin, cu un preț de 961 de euro sau 1.121 de dolari. Coreea de Sud are același nivel de preț ca SUA.

„Japonia oferă cel mai ieftin iPhone în ciuda slăbiciunii yenului. Coreea de Sud rămâne printre cele mai ieftine la nivel global, în contextul concurenței interne din partea Samsung”, se arată în raport.

Raportul evidențiază rolul taxelor în variațiile importante de preț observate în Europa. Un exemplu este Ungaria, unde TVA-ul de 27% contribuie la creșterea prețului final al telefonului.

În cazul Elveției, nivelul redus al TVA-ului, de 8,1%, este indicat ca unul dintre factorii care explică poziționarea țării pe primul loc în Europa în privința celui mai mic preț pentru iPhone 17 Pro.

La nivel mondial, Brazilia ocupă locul al doilea în clasament, cu un preț de 1.937 de euro pentru telefon. Egiptul se află pe poziția a treia, cu 1.605 euro, iar Mexicul ocupă locul șase, cu 1.420 de euro. Cu excepția Mexicului, toate statele aflate între locurile patru și 24 sunt europene.

„Turcia și Brazilia arată cum taxele, tarifele și slăbiciunea monedei pot distorsiona prețul unui iPhone”, se arată în raport.

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Regatul Unit are cel mai mic preț pentru iPhone 17 Pro, cu 1.265 de euro, echivalentul a 1.080 de lire sterline. Italia are cel mai ridicat nivel dintre aceste state, cu 1.332 de euro. Franța, Spania și Germania au prețuri apropiate, de 1.323 de euro, 1.312 euro și, respectiv, 1.293 de euro.

Raportul compară prețurile internaționale folosind un indice în care valoarea telefonului din SUA este stabilită la 100. Potrivit acestei metode, Turcia este singura piață unde iPhone 17 Pro costă mai mult decât dublu față de Statele Unite.

În Turcia, prețul este de 2,19 ori mai mare decât cel din SUA, ceea ce reprezintă o diferență de 119%. Un factor important îl reprezintă taxa specială de consum și taxa de înregistrare IMEI. Chiar și persoanele care cumpără telefonul din străinătate, inclusiv din SUA, trebuie să achite această taxă pentru utilizarea dispozitivului în Turcia.

Taxa de înregistrare IMEI ajunge la 54.258 de lire turcești, aproximativ 1.006 euro sau 1.147 de dolari, o valoare apropiată de prețul telefonului în Statele Unite.

În Elveția, iPhone 17 Pro este cu 17% mai scump decât în SUA, iar în Regatul Unit diferența ajunge la 25%. Compararea cu modelul iPhone 7 din 2017 indică faptul că diferențele de preț s-au extins în mai multe state.

Pentru comparație, iPhone 7 din 2017 a fost evaluat folosind același indice, cu valoarea de 100 pentru SUA. În termeni nominali, acel model costa 815 dolari, în timp ce iPhone 17 Pro ajunge la 1.181 de dolari pe piața americană.

Turcia și Brazilia au înregistrat cele mai mari creșteri ale diferenței față de SUA. În 2017, iPhone 7 era cu 47% mai scump în Turcia decât în SUA, iar pentru iPhone 17 Pro diferența a ajuns la 119%. În Brazilia, decalajul a crescut de la 37% la 91%.

În Europa, cele mai mari creșteri ale diferenței față de SUA au fost observate în Norvegia, cu 21 de puncte procentuale, precum și în Suedia, Finlanda și Regatul Unit, fiecare cu câte 15 puncte procentuale. Grecia a avut cea mai redusă schimbare dintre statele europene analizate, cu o creștere de 7 puncte procentuale.

„Apple stabilește prețurile la nivel central, iar produsul este identic la nivel mondial — astfel încât diferențele de preț reflectă taxele, tarifele, costurile de distribuție și efectele valutare, ceea ce îl face un barometru excelent al politicii comerciale și fiscale”, se arată în raport.

Potrivit ratelor de referință ale Băncii Centrale Europene, un euro a avut o valoare medie de 1,1229 dolari în iunie 2017, comparativ cu 1,1518 dolari în iunie 2026. Diferența dintre cele două valori reprezintă o modificare de 2,6%.

Prețurile prezentate în analiză sunt valori nominale și nu includ diferențele dintre nivelurile de venit din fiecare țară. Aceste variații pot schimba semnificativ gradul de accesibilitate al produsului.

Datele OCDE arată că salariile medii brute anuale au variat în 2025 de la 18.590 de euro în Turcia până la 107.487 de euro în Elveția. Astfel, diferențele dintre veniturile populației contribuie la variația costului real al unui iPhone 17 Pro pentru cumpărători din diferite piețe.