Unde se încarcă cel mai rapid și mai ieftin mașinile electrice: clasamentul țărilor europene

Rețeaua de încărcare a vehiculelor electrice din Europa continuă să se extindă într-un ritm constant, însă diferențele dintre state rămân semnificative atât în privința prețurilor, cât și a densității infrastructurii.

Europa în mișcare a analizat datele disponibile în care arată diferențele foarte mari între regiuni. În timp ce unele piețe devin tot mai accesibile pentru șoferii de vehicule electrice, altele mențin costuri ridicate pentru alimentarea completă.

La nivel continental, numărul punctelor publice de încărcare a ajuns la aproximativ 1,3 milioane, ceea ce marchează o creștere de 6% în primele patru luni ale anului 2026. Extinderea rețelei confirmă ritmul accelerat al tranziției către mobilitatea electrică. Totuși, ritmul de dezvoltare nu este uniform, iar diferențele dintre țări sunt vizibile atât în infrastructură, cât și în costuri.

Întrebarea privind cele mai scumpe și cele mai ieftine piețe rămâne centrală pentru utilizatori. În state precum Irlanda, Italia, Liechtenstein, Germania, Belgia și Regatul Unit, costul unei încărcări complete pentru un Tesla Model Y RWD este estimat între 30 și 34 de euro, potrivit datelor Compare the Market. Aceste valori conturează un nivel ridicat al costurilor în Europa de Vest, potrivit celor relatate de Euronews.

La polul opus, există piețe unde încărcarea unui vehicul electric este semnificativ mai accesibilă. În Turcia, Ucraina și Belarus, o încărcare completă poate ajunge la aproximativ 4 euro. Ungaria se situează la 5,69 euro, iar Norvegia la 5,81 euro, indicând diferențe considerabile între estul și vestul continentului.

Discuția se mută apoi către densitatea infrastructurii, un indicator esențial pentru mobilitatea pe distanțe lungi. Norvegia se remarcă atât prin costuri reduse, cât și printr-o densitate ridicată a stațiilor de încărcare rapidă de curent continuu, cu peste 22 kW, raportat la 1.000 de locuitori.

Danemarca urmează cu un indice de 1,54, în timp ce Austria și Suedia înregistrează câte 1,05. Datele provin dintr-o analiză realizată de Europe in Motion pe baza informațiilor EVBoosters, companie specializată în consultanță pentru infrastructura de încărcare.

La capătul inferior al clasamentului se află Ungaria, Grecia, Polonia și Irlanda, cu valori cuprinse între 0,17 și 0,23 puncte de încărcare rapidă la mia de locuitori. Aceste diferențe evidențiază un decalaj important în accesul la infrastructura de tip DC între statele europene.

În ceea ce privește numărul total de puncte de încărcare, Olanda conduce detașat cu aproximativ 12 stații la mia de locuitori, fiind urmată de Belgia și Danemarca, cu aproximativ 9.

La nivel general, Olanda, Germania și Franța depășesc pragul de 200.000 de puncte de încărcare fiecare, consolidându-și pozițiile în topul european al infrastructurii pentru vehicule electrice. Olanda depășește 220.000 de puncte în total, însă majoritatea sunt de tip AC, mai lente și mai potrivite pentru încărcarea pe termen lung sau peste noapte.

Analiza infrastructurii arată că simplul număr de puncte de încărcare nu mai oferă o imagine completă asupra maturității pieței. „Acest lucru demonstrează de ce numărul total de puncte de încărcare nu mai este suficient pentru a evalua maturitatea pieței. Compoziția rețelei contează acum la fel de mult ca dimensiunea acesteia”, spune EVBoosters.

În ceea ce privește stațiile de încărcare rapidă DC la nivel total, Germania ocupă primul loc cu aproximativ 54.000 de unități, urmată de Franța cu 41.000, Regatul Unit cu 27.000 și Italia cu 18.000. Repartizarea confirmă diferențe structurale între marile piețe europene ale mobilității electrice.