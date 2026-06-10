Mașinile electrice ar putea deveni obligatorii în Europa. UE pregătește o măsură care va afecta milioane de șoferi

Comisia Europeană analizează introducerea unor obligații privind utilizarea de vehicule cu emisii reduse sau zero în flotele marilor companii din Uniunea Europeană. Planul vizează în special firmele care dețin un număr mare de autoturisme și vehicule utilitare. Măsura este discutată la Bruxelles și ar putea intra în vigoare după 2030, dacă va fi aprobată de statele membre și de Parlamentul European. Dezbaterea a stârnit deja reacții puternice din partea mediului de afaceri și a industriei auto.

Mașinile electrice reprezintă elementul central al unei inițiative aflate în analiza Comisiei Europene, care urmărește accelerarea tranziției către mobilitatea cu emisii reduse prin intermediul flotelor deținute de companii. Instituția europeană își fundamentează abordarea pe date care arată că vehiculele cumpărate de firme au o influență majoră asupra întregii piețe auto.

Potrivit estimărilor Comisiei, aproximativ 60% dintre autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană sunt achiziționate de companii. În cazul vehiculelor comerciale ușoare, ponderea ajunge la aproximativ 90%. După câțiva ani de utilizare, aceste autovehicule sunt revândute pe piața second-hand, ceea ce le transformă într-un factor important pentru accesul populației la automobile mai noi și mai eficiente.

În acest context, Bruxelles-ul consideră că schimbarea structurii flotelor corporative poate produce efecte rapide asupra întregului ecosistem auto european. Prin înlocuirea treptată a vehiculelor convenționale cu modele electrice sau cu emisii foarte reduse, autoritățile europene estimează că procesul de electrificare s-ar putea extinde mult mai rapid decât prin stimularea exclusivă a cumpărătorilor individuali.

Conform scenariilor aflate în discuție, statele membre ar putea fi obligate, începând cu anul 2030, să se asigure că marile companii dețin în flotele proprii o cotă minimă de vehicule cu emisii zero sau reduse. Procentele exacte și modalitatea de implementare nu au fost stabilite încă, însă simpla apariție a acestei propuneri a generat reacții puternice în mediul economic european.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că introducerea unor obligații privind electrificarea flotelor ar putea genera costuri suplimentare semnificative pentru companii, în special pentru cele care operează un număr mare de vehicule și desfășoară activități în teren.

Principala preocupare este legată de prețul de achiziție al vehiculelor electrice, care continuă să fie, în multe cazuri, mai ridicat decât cel al modelelor echivalente cu motoare convenționale. Pentru firmele care trebuie să înlocuiască simultan zeci sau sute de automobile, diferența de cost poate avea un impact important asupra bugetelor și planurilor de investiții.

O a doua problemă invocată frecvent este infrastructura de încărcare. Numeroase companii susțin că rețeaua de stații disponibile rămâne insuficient dezvoltată în anumite regiuni ale Europei, în special în zonele unde vehiculele trebuie să parcurgă zilnic distanțe mari. În aceste condiții, trecerea rapidă la propulsia electrică este privită de unele firme ca o provocare operațională, nu doar financiară, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Semnale de prudență vin și din partea industriei auto. Deși vânzările de vehicule electrice continuă să crească la nivel european, ritmul de adopție diferă semnificativ de la o țară la alta și rămâne, în multe piețe, sub nivelul anticipat în urmă cu câțiva ani. Constructorii auto se confruntă deja cu presiunea respectării țintelor de reducere a emisiilor și cu riscul unor sancțiuni financiare, iar introducerea unor obligații suplimentare pentru clienții corporativi ar putea complica și mai mult evoluția pieței pe termen scurt.

Comisia Europeană susține că avantajele măsurii nu trebuie analizate doar prin prisma costurilor imediate suportate de companii, ci și prin efectele pe termen lung asupra accesibilității vehiculelor electrice pentru populație.

Instituția argumentează că flotele corporative reprezintă principalul furnizor de automobile rulate pentru piața second-hand. În momentul în care un număr mai mare de companii va utiliza vehicule electrice, acestea vor ajunge ulterior la vânzare la prețuri mai accesibile pentru persoanele fizice.

În viziunea Bruxelles-ului, acest mecanism ar putea contribui la creșterea rapidă a numărului de automobile electrice aflate în circulație și la reducerea barierelor financiare care împiedică în prezent mulți consumatori să facă trecerea la mobilitatea electrică. Practic, firmele ar absorbi costurile inițiale mai ridicate ale vehiculelor noi, iar piața de ocazie ar beneficia ulterior de un volum mai mare de modele electrice disponibile.

Succesul unei asemenea strategii depinde însă de dezvoltarea infrastructurii de încărcare și de ritmul în care statele membre vor reuși să susțină această transformare. În lipsa investițiilor necesare, creșterea numărului de vehicule electrice ar putea pune presiune suplimentară asupra rețelelor existente.

Propunerea analizată de Comisia Europeană nu produce efecte juridice automate și nu poate intra în vigoare fără aprobarea instituțiilor europene competente și a statelor membre.

Înainte de adoptarea unor reguli obligatorii privind flotele corporative, proiectul va trebui să parcurgă procesul legislativ european, care presupune negocieri între Comisia Europeană, Parlamentul European și guvernele statelor membre. Aceste proceduri se pot întinde pe o perioadă de mai mulți ani.

Pozițiile naționale diferite ar putea influența semnificativ forma finală a viitoarei legislații. Unele state susțin accelerarea tranziției către mobilitatea electrică, în timp ce altele solicită termene mai flexibile și măsuri suplimentare pentru protejarea competitivității companiilor.

În acest context, dezbaterea privind rolul flotelor corporative în extinderea utilizării de mașini electrice se anunță una dintre cele mai importante teme de pe agenda europeană în perioada următoare, având implicații directe atât pentru companii, cât și pentru piața auto și consumatorii din întreaga Uniune Europeană.