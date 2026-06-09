Finanțarea auto generează o dispută de miliarde de lire. Plățile către clienți sunt amânate cu ani de zile

Finanțarea auto vândută necorespunzător în Marea Britanie continuă să genereze dispute juridice și întârzieri majore. Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a anunțat că plățile compensațiilor către clienți nu vor începe mai devreme de 2027. Schema de despăgubire vizează milioane de contracte de credit auto și ar putea costa industria financiară peste 9 miliarde de lire sterline. Decizia vine în contextul mai multor acțiuni în instanță care contestă legalitatea programului.

Problemele legate de finanțarea auto din Marea Britanie au intrat într-o nouă etapă, după ce Autoritatea de Conduită Financiară a confirmat că schema de compensare destinată consumatorilor întâmpină noi obstacole juridice care vor întârzia semnificativ plata despăgubirilor.

Instituția de supraveghere financiară este implicată în mai multe litigii privind modul în care urmează să fie implementat programul de redresare. Până în prezent, FCA a cheltuit peste 20 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea schemei, iar costurile sunt așteptate să crească pe măsură ce procesele continuă.

Planul autorității prevede acordarea unei compensații medii de 829 de lire sterline pentru aproximativ 12,1 milioane de contracte eligibile de finanțare auto. Dosarele vizate sunt cele care au inclus așa-numitele acorduri discreționare de comision, cunoscute și sub denumirea de „comisioane ascunse”.

Potrivit FCA, aceste mecanisme au permis majorarea costurilor suportate de clienți fără ca aceștia să beneficieze de cele mai avantajoase condiții de creditare atunci când au contractat împrumuturi pentru achiziția de autoturisme.

Schema de despăgubire trebuia să intre în faza de plată încă din acest an, însă calendarul a fost modificat din cauza acțiunilor în justiție formulate împotriva programului.

În timpul unei audieri desfășurate în fața Comitetului Selectiv al Trezoreriei din Parlamentul britanic, au fost prezentate estimările actualizate privind impactul acestor litigii asupra termenelor de implementare.

„Vreau să fiu directă, spunând că această contestație în justiție va adăuga întârzieri și costuri suplimentare schemei în ansamblu. Dacă schema va continua, credem că întârzierea va duce la plăți abia în 2027”, a declarat Sarah Pritchard, director executiv adjunct al FCA.

Patru contestații juridice separate au fost formulate împotriva programului de compensare propus de FCA. Printre entitățile care solicită anularea schemei se numără diviziile de servicii financiare ale producătorilor auto Volkswagen și Mercedes-Benz, divizia de finanțare auto a băncii franceze Crédit Agricole, precum și Consumer Voice, organizație care reprezintă interesele consumatorilor.

Contestatarii susțin că regulile stabilite de autoritatea de supraveghere sunt ilegale și solicită intervenția instanțelor pentru anularea programului.

În schimb, nicio bancă din Marea Britanie nu a decis până acum să atace în justiție schema, deși costul total estimat pentru industrie se ridică la aproximativ 9,1 miliarde de lire sterline.

Conducerea FCA avertizează că rezultatul proceselor aflate pe rol ar putea modifica radical viitorul programului de despăgubire.

Într-o scrisoare transmisă parlamentarilor, directorul executiv al instituției, Nikhil Rathi, a atras atenția asupra faptului că schema actuală ar putea fi afectată semnificativ de deciziile instanțelor.

„Anulata în totalitate sau parțial”, ar putea fi situația schemei de compensare, a avertizat Nikhil Rathi, explicând că FCA va trebui să stabilească ulterior ce măsuri sunt necesare pentru ca persoanele afectate să primească în continuare despăgubirile care li se cuvin.

O variantă analizată de autoritate presupune renunțarea la mecanismul colectiv și trecerea la o procedură bazată pe reclamații individuale. Potrivit estimărilor prezentate de Rathi, o astfel de soluție ar majora costurile suportate de creditori cu aproximativ 6 miliarde de lire sterline și ar prelungi procesul de soluționare cu încă trei ani.