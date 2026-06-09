Schimbare majoră pentru utilizatorii de carduri. Plata minimă obligatorie va crește treptat. Unde se aplică modificările

Ratele aferente cardurilor de credit din Chile vor fi influențate de un nou set de reguli care intră în vigoare începând din iunie 2026. Autoritățile financiare impun modificarea modului de calcul al plății minime lunare, pentru a reduce situațiile în care datoriile sunt achitate într-un ritm foarte lent. Schimbările vor fi aplicate etapizat pe parcursul a doi ani. Măsura vizează atât clienții băncilor, cât și utilizatorii cardurilor emise de comercianți și instituții financiare.

Noile prevederi adoptate de autoritățile din Chile de supraveghere financiară urmăresc să limiteze situațiile în care consumatorii achită lunar doar sume foarte mici, insuficiente pentru reducerea efectivă a datoriei acumulate pe cardurile de credit.

Până în prezent, valoarea plății minime era stabilită de fiecare instituție financiară în parte. În multe cazuri, suma solicitată lunar acoperea în principal dobânzile și comisioanele, în timp ce soldul datoriei se diminua foarte lent.

Potrivit noilor reguli introduse prin Legea nr. 21.673, obiectivul este ca rambursarea să includă într-o măsură mai mare principalul datorat, astfel încât perioada de achitare a creditului să fie redusă semnificativ.

Autoritățile consideră că vechiul sistem favoriza acumularea unor obligații financiare pe termen foarte lung, generând costuri suplimentare pentru consumatori și menținând datoriile active pentru perioade îndelungate.

Prima modificare vizează structura plății minime lunare. De acum înainte, aceasta va trebui să includă 5% din capitalul datorat, la care se adaugă toate dobânzile și comisioanele aferente.

O a doua schimbare importantă privește ratele fără dobândă. În trecut, unele instituții permiteau clienților să achite doar o parte din valoarea ratei lunare aferente acestor planuri de finanțare. Noul cadru prevede includerea treptată a întregii rate fără dobândă în plata minimă obligatorie.

Implementarea va fi realizată gradual. Formula nouă va începe să fie aplicată din iunie 2026, iar la fiecare șase luni ponderea inclusă în calcul va crește cu 25%, până la atingerea nivelului integral prevăzut de lege. Procesul complet se va desfășura pe o perioadă de aproximativ doi ani.

Specialiștii din domeniul financiar susțin că această abordare graduală are rolul de a reduce impactul imediat asupra bugetelor gospodăriilor și de a permite adaptarea treptată a consumatorilor la noile obligații de plată.

Datele prezentate de Comisia Pieței Financiare arată diferențe semnificative între vechiul și noul model de rambursare.

Conform calculelor instituției, o persoană care achită lunar doar 1% din soldul datoriei poate avea nevoie de aproximativ 180 de luni, echivalentul a 15 ani, pentru a stinge integral obligațiile financiare acumulate pe cardul de credit.

În schimb, aplicarea unui nivel minim de 5% din capitalul datorat reduce perioada de rambursare la aproximativ 60 de luni, adică cinci ani.

Pe lângă scurtarea perioadei de plată, noul mecanism are și efectul diminuării costurilor totale suportate de client, deoarece valoarea dobânzilor acumulate pe întreaga durată a creditului este considerabil mai mică.

Legislația prevede și o măsură destinată persoanelor care întâmpină probleme financiare și nu pot respecta noua valoare a plății minime.

În anumite situații, instituțiile financiare vor avea posibilitatea de a suspenda obligația achitării plății minime pentru o perioadă de până la două luni consecutive.

Facilitatea poate fi acordată doar în condițiile în care datoria este restructurată și există un plan clar de rambursare.

Potrivit regulilor stabilite, obligațiile restante trebuie reprogramate astfel încât întreaga datorie să fie achitată într-un interval de maximum 24 de luni. Această prevedere urmărește să ofere sprijin temporar consumatorilor fără a compromite obiectivul principal al reformei: reducerea duratei excesive de rambursare a datoriilor generate de cardurile de credit.