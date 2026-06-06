Ce se întâmplă cu numerarul? Măsura care a intrat în vigoare. Unde se introduc noi reguli pentru plăți

Utilizarea plăților în numerar a revenit pe creștere în Australia, după mai bine de un deceniu de declin. Guvernul australian a introdus măsuri care obligă anumite categorii de comercianți să accepte bani fizici, în timp ce organizațiile civice susțin că populația respinge ideea unei societăți complet digitalizate. Datele oficiale arată că ponderea tranzacțiilor efectuate cu numerar a crescut în ultimii ani, pe fondul unor campanii publice de susținere a acestui mijloc de plată.

Australia este una dintre țările în care tranziția către plățile digitale a avansat rapid în ultimele două decenii. Potrivit datelor National Seniors Australia, utilizarea banilor fizici a scăzut de la 69% din tranzacții în 2007 la doar 16% în 2022.

În această perioadă, instituțiile financiare, companiile și autoritățile au promovat tot mai intens plățile electronice. În paralel, numeroși comercianți au redus serviciile asociate utilizării numerarului, iar unele unități comerciale au încercat chiar să elimine complet această metodă de plată.

În ultimii ani, însă, a apărut o reacție puternică din partea consumatorilor. Una dintre cele mai cunoscute inițiative este „Ziua retragerilor de numerar”, organizată anual pe 28 aprilie și susținută de mai multe organizații, inclusiv Australian Retailers Association.

Campania îi încurajează pe cetățeni să retragă bani de la bancomate pentru a demonstra că există în continuare o cerere semnificativă pentru bancnote și monede. Potrivit celor mai recente date ale Reserve Bank of Australia, ponderea tranzacțiilor efectuate cu numerar a urcat la 19%, față de 16% în urmă cu trei ani.

La sfârșitul anului 2025, guvernul australian a introdus și „Cash Acceptance Mandate”, adică obligația de acceptare a plăților în numerar, o măsură care obligă comercianții din domeniul alimentar și al carburanților să accepte plăți cash pentru sume de până la 500 de dolari.

Autoritățile au argumentat că această decizie contribuie la menținerea accesului la bunuri esențiale pentru persoanele care depind de bani fizici, crește reziliența sistemului de plăți și reduce costurile viitoare legate de infrastructura financiară.

Printre cele mai active organizații care promovează utilizarea banilor fizici se numără „Numerarul este binevenit”. Managerul campaniei, Jason Bryce, spune că implicarea sa a început în 2020, după ce a observat reducerea accesului la servicii bancare în comunitatea sa.

Acesta a explicat că banca locală și mai multe bancomate au fost închise, deși existau numeroși clienți care le utilizau constant.

„În 2020, sucursala băncii din localitatea mea s-a închis brusc și au fost închise și trei bancomate. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda cozilor care se formau în fiecare dimineață, mai ales în zilele în care erau plătite pensiile. Banca nu putea susține în mod credibil că sucursala nu era folosită sau apreciată de comunitate. Aproximativ în aceeași perioadă, supermarketul local a renunțat la numerar, invocând temeri legate de transmiterea COVID. Magazinul și-a schimbat rapid poziția după ce clienții au protestat. Era clar că băncile și marile lanțuri comerciale nu doreau să mai opereze cu numerar și încercau să limiteze accesul populației la bani fizici, în ciuda unei cereri puternice pentru bancnote și monede”, a declarat Jason Bryce.

În opinia sa, pandemia a fost folosită de unele instituții pentru a accelera schimbarea comportamentului consumatorilor și pentru a orienta populația către plățile digitale.

„Am început să discut public despre problema accesului la numerar într-un moment în care rețelele de carduri și băncile păreau să utilizeze pandemia pentru a îndepărta oamenii de bani fizici. Am participat la o conferință de profil și am cerut sprijinul companiilor care activează în industria numerarului – operatori de bancomate, firme de securitate și companii de transport valori – pentru a combate ideea promovată în spațiul public că o societate fără numerar este inevitabilă și iminentă”, a spus Bryce.

Jason Bryce susține că una dintre principalele mize ale campaniei a fost combaterea ideii potrivit căreia utilizarea banilor fizici este condamnată să dispară.

„În ultimii cinci ani am contestat fiecare material care prezicea apariția unei societăți fără numerar, folosind fapte, statistici, cercetări și argumente logice. Cu sprijinul a mii de australieni, am demontat această convingere larg răspândită potrivit căreia numerarul va fi înlocuit curând sau inevitabil de moneda digitală și tranzacțiile electronice”, a declarat managerul campaniei Cash Welcome („Numerarul este binevenit”).

Acesta afirmă că evoluțiile recente arată o tendință opusă celei anticipate de mulți analiști în urmă cu câțiva ani.

„Acum, utilizarea numerarului este în creștere în Australia. În circulație există mai mult numerar decât în orice alt an anterior. De la lansarea campaniei noastre nu s-a înregistrat nicio scădere a numărului de retrageri de numerar efectuate lunar. Banca Centrală a Australiei a raportat recent că 19% dintre tranzacțiile față în față sunt realizate în numerar, o creștere semnificativă față de nivelul de 16% înregistrat acum trei ani”, a declarat Bryce.

Australia rămâne totuși una dintre cele mai avansate piețe în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii de plată. Servicii precum Apple Pay sunt răspândite la scară largă, iar plățile contactless au devenit obișnuite pentru majoritatea consumatorilor.

„Australia adoptă de regulă rapid noile tehnologii de plată. Apple Pay este foarte răspândit. Plățile contactless au devenit obișnuite. În trecut, autoritățile de reglementare au afirmat că o Australie fără numerar este inevitabilă. În ultimii cinci ani am contestat aceste convingeri și am folosit date concrete pentru a combate această narațiune dominantă. Predicțiile privind o societate fără numerar reprezintă un tip de titlu alarmist care generează teamă și curiozitate. Nimeni nu explică în mod clar cum ar funcționa un astfel de sistem în viața de zi cu zi, în condiții de siguranță și fiabilitate”, a spus acesta.

Campania pentru protejarea accesului la bani fizici a determinat și o schimbare de poziție din partea autorităților australiene, susține Jason Bryce.

„Guvernul australian a răspuns campaniei noastre pentru garantarea accesului la numerar prin introducerea unui mandat privind acceptarea numerarului. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, supermarketurile și comercianții de carburanți sunt obligați să accepte numerar. Măsura este populară la nivel național, în special în zonele rurale și regionale. Sperăm ca în anii următori obligația să fie extinsă și la alți comercianți mari și furnizori de servicii”, a declarat acesta.

Reprezentantul organizației consideră însă că măsura este insuficientă pentru a garanta pe termen lung accesul populației la această metodă de plată.

„Guvernul australian a fost acuzat în trecut că gestionează declinul numerarului în loc să reglementeze și să susțină o industrie viabilă și funcțională. Mandatul privind acceptarea numerarului nu merge suficient de departe, însă reprezintă o schimbare radicală pentru o țară care anterior se îndrepta rapid către un viitor fără bani fizici”, a afirmat Bryce.

Acesta a prezentat și primele rezultate ale ediției din 2026 a evenimentului Ziua retragerilor de numerar.

„Companiile care operează bancomate au raportat o creștere a retragerilor de numerar cu 5% până la 7% în ziua de marți, 28 aprilie 2026. Este un nivel suficient de important pentru a atrage atenția băncilor și a autorităților de reglementare. Cash Out Day a apărut ca răspuns la o criză de distribuție a numerarului din Australia, în urmă cu trei ani, iar amploarea sa a crescut anual. A fost o formă de protest foarte eficientă, recunoscută pe scară largă și care va continua să se dezvolte”, a declarat el.

Referindu-se la obiectivele pe termen lung ale campaniei, Jason Bryce a afirmat că își dorește ca plata cu bani fizici să rămână o opțiune disponibilă în toate comunitățile.