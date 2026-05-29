Numerarul intră sub noi restricții UE din iulie 2027. Plățile cash peste acest plafon, interzise în toate statele membre

Uniunea Europeană va introduce, din 10 iulie 2027, un plafon comun pentru plățile în numerar efectuate în scop comercial. Noile reguli fac parte din pachetul european pentru combaterea spălării banilor și vor interzice tranzacțiile cash de minimum 10.000 de euro între firme și profesioniști. Regulamentul a fost deja adoptat la nivel european, însă statele membre au la dispoziție trei ani pentru implementare și adaptare. În România, legislația privind numerarul este deja mult mai restrictivă decât plafonul stabilit de Bruxelles.

Noile reguli europene privind numerarul sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor, adoptat în cadrul unui pachet legislativ mai amplu aprobat în 2024 și publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Conform noilor prevederi, firmele și profesioniștii din toate statele membre nu vor mai putea accepta sau efectua plăți în numerar de 10.000 de euro sau mai mari în cadrul tranzacțiilor comerciale. Orice operațiune care depășește acest prag va trebui realizată prin metode de plată trasabile, precum transferurile bancare sau plățile cu cardul.

Oficialii europeni susțin că măsura urmărește eliminarea diferențelor majore dintre legislațiile naționale, considerate până acum o vulnerabilitate exploatată în activități financiare ilegale. Prin introducerea unui plafon comun la nivel european, autoritățile vor să limiteze posibilitatea transferării unor sume importante de bani fără urme financiare verificabile.

Totuși, regulamentul european stabilește doar un prag maxim permis la nivel comunitar. Statele membre vor avea dreptul să păstreze sau să introducă limite mai stricte pentru utilizarea numerarului, dacă decid acest lucru prin legislația națională.

Regulamentul european nu vizează doar tranzacțiile foarte mari în numerar. Noile norme prevăd și controale suplimentare pentru operațiunile ocazionale efectuate cash între 3.000 și 10.000 de euro.

În aceste situații, firmele și profesioniștii vor putea fi obligați să verifice identitatea clienților și să păstreze documente privind proveniența fondurilor și natura tranzacției. Scopul este creșterea trasabilității financiare și identificarea mai rapidă a operațiunilor suspecte.

Noile reguli se aplică exclusiv tranzacțiilor comerciale și profesionale. Vânzările private între persoane fizice sunt excluse de la aceste restricții europene.

Asta înseamnă că Uniunea Europeană nu elimină complet numerarul din economie. Regulamentul vizează în principal operațiunile comerciale de mare valoare, considerate de autorități zone cu risc ridicat pentru spălarea banilor, evaziune fiscală, criminalitate organizată sau finanțarea terorismului.

Instituțiile europene argumentează că tranzacțiile cash de valori foarte mari reprezintă una dintre cele mai dificile zone de monitorizat pentru autorități, deoarece permit transferuri rapide de bani fără o evidență bancară clară.

În România, legislația privind numerarul este deja semnificativ mai restrictivă decât plafonul european care va intra în vigoare în 2027. Reglementările sunt prevăzute în principal de Legea nr. 70/2015 și limitează utilizarea banilor cash la valori mult mai mici.

În cazul tranzacțiilor dintre firme, PFA-uri, întreprinderi individuale și alte entități profesionale, plafonul general pentru încasări și plăți în numerar este de maximum 5.000 de lei pe zi de la sau către aceeași persoană juridică.

Există însă și limite suplimentare:

plafon total de maximum 10.000 de lei pe zi pentru plățile către mai mulți furnizori;

maximum 10.000 de lei pe zi pentru operațiunile cu magazine de tip cash & carry;

plafon de 5.000 de lei pentru avansurile spre decontare acordate unei persoane.

În relația dintre firme și persoane fizice, companiile pot încasa sau plăti în numerar cel mult 10.000 de lei pe zi către o persoană fizică pentru livrări de bunuri, servicii sau cesiuni de creanțe.

Pentru împrumuturile dintre firme și asociați sau administratori, legislația românească interzice complet utilizarea numerarului. Aceste operațiuni trebuie efectuate exclusiv prin bancă.

Regulile sunt diferite în cazul tranzacțiilor exclusiv private dintre persoane fizice. În aceste situații, plafonul legal pentru utilizarea numerarului este de 50.000 de lei per tranzacție.

Practic, dacă două persoane fizice încheie o tranzacție pentru vânzarea unei mașini, a unui teren sau a altui bun, suma maximă care poate fi plătită cash este de 50.000 de lei. Orice sumă care depășește acest prag trebuie transferată obligatoriu prin bancă.

Autoritățile române interzic și fragmentarea artificială a plăților pentru evitarea plafonului legal. Dacă o tranzacție depășește limita permisă, nu este legal ca suma să fie împărțită în mai multe tranșe cash efectuate în zile diferite.

De exemplu, în cazul unei tranzacții de 65.000 de lei între două persoane fizice, maximum 50.000 de lei pot fi plătiți în numerar, iar diferența trebuie transferată prin bancă. Împărțirea banilor în mai multe tranșe cash pentru evitarea regulii poate atrage sancțiuni pentru ambele părți implicate.

Legea stabilește și reguli stricte pentru firme în privința sumelor păstrate în casierie. La finalul fiecărei zile, o companie nu poate deține în numerar mai mult de 50.000 de lei. Sumele care depășesc acest plafon trebuie depuse în conturile bancare în termen de două zile lucrătoare.

În paralel cu regulile privind numerarul, România introduce și obligații suplimentare pentru comercianți începând din 2026.

Prin Legea nr. 239/2025 a fost eliminat pragul minim al cifrei de afaceri pentru obligativitatea instalării terminalelor POS. Astfel, orice firmă sau PFA care vinde direct către populație va fi obligată să accepte și plăți electronice, inclusiv carduri bancare sau transferuri digitale.

Practic, magazinele care funcționează exclusiv pe bază de numerar nu vor mai fi permise în România după intrarea în vigoare a noilor reguli.

În acest context, specialiștii estimează că utilizarea banilor cash în tranzacțiile comerciale va continua să scadă în următorii ani, pe fondul presiunilor legislative și al extinderii plăților digitale în întreaga Uniune Europeană.

