Totuși, anumite tranzacții efectuate prin aceste bancomate pot atrage atenția băncilor sau chiar a ANAF. Deși depunerile de numerar sunt perfect legale, sumele mari sau operațiunile repetate fără o justificare clară pot ridica semne de întrebare.

Problemele apar în special atunci când banii depuși nu corespund cu veniturile declarate oficial de titularul contului. Specialiștii în fiscalitate avertizează că depunerile frecvente de numerar sau introducerea unor sume mari în conturi sunt monitorizate atent, mai ales în cazul persoanelor care nu au venituri constante sau declarate.

În atenția autorităților pot intra și persoanele care depun în mod repetat bani în conturile altor persoane. De asemenea, băncile și instituțiile fiscale urmăresc inclusiv tranzacțiile fragmentate în mai multe depuneri efectuate într-un interval scurt de timp, atunci când există suspiciunea că acestea sunt făcute pentru evitarea anumitor praguri de raportare.

Depunerile de numerar nu declanșează automat controale fiscale, însă anumite operațiuni pot genera verificări suplimentare. Inspectorii fiscali analizează în special situațiile în care există diferențe mari între veniturile declarate oficial și sumele care circulă prin conturile bancare.

Persoanele care declară venituri reduse, dar depun constant sume mari de bani cash, ajung frecvent în atenția autorităților. În același timp, și cheltuielile mari pot ridica semne de întrebare. Achizițiile costisitoare, precum mașinile, vacanțele sau proprietățile, pot determina autoritățile să solicite explicații privind proveniența banilor.

În astfel de situații, ANAF poate cere documente justificative, iar lipsa unor dovezi clare poate duce la penalități sau la verificări fiscale mai ample.

Băncile din România au obligația legală de a monitoriza tranzacțiile care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu venituri nedeclarate. Nu există o sumă fixă care să declanșeze automat un control fiscal. Totuși, anumite operațiuni pot deveni suspecte în funcție de:

frecvența depunerilor;

valoarea sumelor;

profilul financiar al clientului.

Tranzacțiile mari în numerar sunt analizate mai atent, iar depunerile repetate pot atrage atenția chiar și atunci când valorile individuale nu sunt foarte ridicate.

În schimb, sumele provenite din surse legale, precum nunți, moșteniri sau vânzarea unor bunuri personale, nu reprezintă de regulă o problemă, atât timp cât există documente care demonstrează proveniența banilor.

Specialiștii recomandă ca orice sumă importantă depusă într-un cont bancar să poată fi justificată prin acte clare.

Printre documentele utile se numără:

contractele de vânzare-cumpărare;

actele de donație;

contractele de împrumut;

documentele notariale;

chitanțele;

alte dovezi privind sursa banilor.

Totodată, persoanele care obțin venituri din chirii, activități independente, colaborări online sau alte surse suplimentare sunt sfătuite să declare corect aceste venituri și să plătească taxele conform legislației în vigoare.