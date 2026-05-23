Trăim într-o eră a digitalizării accelerate, iar anul 2026 aduce o realitate dură pentru fanii banilor gheață. Dacă în România dezbaterile privind plățile cu cardul și plafoanele de numerar încă stârnesc pasiuni aprinse în comunități și în social media, în țările care găzduiesc două cele mai mari comunități de români – Spania și Italia – regulile jocului sunt deja extrem de stricte.

Milioane de români muncesc, locuiesc sau călătoresc frecvent în aceste două țări din Peninsula Iberică și cea Italică.

Mulți dintre ei au rămas însă ancorați în vechile obiceiuri financiare: strângerea banilor în format fizic, plata cu bancnote pentru servicii diverse sau retragerile masive de la bancomat pentru a trimite sume mari în țară, prin intermediari sau microbuze.

Din păcate, lipsa de informare cu privire la legislația fiscală locală poate transforma economiile de o viață în amenzi usturătoare.

Spania deține una dintre cele mai agresive legislații din Uniunea Europeană în ceea ce privește limitarea utilizării banilor în numerar.

Pentru un român stabilit în Madrid, Catalonia sau regiunea Castellón, gestionarea banilor fizici necesită o atenție sporită, deoarece Fiscul spaniol (Agencia Tributaria sau, popular, Hacienda) nu iartă nicio abatere.

Deși la nivel european se discută despre un plafon general de 10.000 € pentru plățile cash, Spania a luat startul mult mai devreme. Încă din vara anului 2021, prin intrarea în vigoare a Legii 11/2021 de prevenire și combatere a fraudei fiscale, autoritățile de la Madrid au redus drastic plafonul maxim pentru plățile în numerar: de la 2.500 € la doar 1.000 €.

Ce înseamnă acest lucru în viața de zi cu zi? Orice tranzacție comercială în care cel puțin una dintre părți acționează în calitate de antreprenor, comerciant sau profesionist (PFA / autónomo) nu poate depăși suma de 1.000 de euro dacă se folosește cash-ul. Limita este mult mai ridicată dacă e vorba despre două persoane fizice (mai multe detalii, mai jos).

Exemplu practic: Dacă vrei să îți renovezi bucătăria în Spania și meșterul îți cere 1.200 € pentru materiale și manoperă, plata integrală în numerar este ilegală.

Chiar dacă încerci să „spargi” plata în două tranșe cash de câte 600 € în zile diferite, Fiscul spaniol va considera acest gest o tentativă frauduloasă de eludare a legii, tranzacția fiind privită ca un tot unitar.

Sancțiunile stabilite de Hacienda sunt menite să descurajeze complet economia subterană. Dacă ești prins că ai efectuat o plată în numerar peste limita legală, amenda administrativă este de 25% din valoarea totală a sumei plătite, nu doar din ceea ce depășește pragul de 1.000 €.

Mai mult, legea spaniolă aplică principiul răspunderii solidare. Asta înseamnă că amenda poate fi aplicată atât celui care a plătit, cât și celui care a încasat. Statul spaniol se poate îndrepta împotriva ambelor părți pentru a recupera banii.

Legislația spaniolă conține o clauză extrem de controversată, dar incredibil de eficientă pentru inspectori: exonerarea prin denunț.

Dacă una dintre părțile implicate în tranzacția ilegală cu cash (de pildă, cumpărătorul român) îl denunță pe comerciant la Agencia Tributaria în termen de maximum trei luni de la efectuarea plății, acesta scapă complet de amendă.

Celălalt participant la tranzacție va fi însă obligat să plătească întreaga penalitate de 25%. Această măsură a creat o stare de neîncredere profundă pe piața neagră a serviciilor, determinându-i pe mulți profesioniști să refuze categoric sumele mari în numerar.

Limita de 1.000 € se aplică strict relațiilor de business sau celor mixte (cetățean – firmă).

Dacă vorbim despre o tranzacție strict între două persoane fizice private (de exemplu, un român îi vinde altui român o canapea second-hand sau chiar o mașină personală), limita maximă de cash permisă este de 10.000 €.

De asemenea, pentru turiștii nerezidenți în Spania (persoane fizice care nu au rezidență fiscală acolo), limita este tot de 10.000 €, o măsură menită să nu blocheze turismul de lux.

Mutându-ne privirea spre Italia, peisajul fiscal arată diferit la suprafață, dar ascunde capcane mult mai subtile în adâncime.

Aici, comunitatea de români numără peste un milion de persoane, fiind profund integrată în sectoare precum construcțiile, asistența socială/casnică (badante) și transporturile – zone unde numerarul a fost istoric rege.

În Italia, plafoanele pentru utilizarea numerarului au fluctuat intens în ultimii ani în funcție de culoarea politică a guvernelor de la Roma.

De la 1 ianuarie 2023, odată cu Legea Bugetului promovată de guvernul condus de Giorgia Meloni, pragul maxim pentru plățile în numerar a fost stabilit la 5.000 de euro.

Tehnic vorbind, interdicția se aplică începând de la suma de 5.000 de euro. Asta înseamnă că valoarea maximă pe care o poți plăti legal cu bancnote și monede în Italia este de 4.999,99 €.

Orice tranzacție care atinge sau depășește suma rotundă de 5.000 € trebuie obligatoriu realizată prin instrumente trasabile: card de credit/debit, transfer bancar (bonifico) sau cec barat.

Spre deosebire de Spania, această limită se aplică generalizat: nu contează dacă plătești o firmă, un magazin sau dacă faci un schimb financiar între rude sau prieteni. Amenzile pentru încălcarea pragului pornesc de la un minimum de 1.000 de euro și pot crește proporțional cu gravitatea faptei.

Ceea ce mulți români din Italia nu realizează este că, deși pot efectua legal o plată de 4.000 € în numerar, obținerea sau depunerea acelor bani în sistemul bancar poate declanșa investigații automate severe.

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) din cadrul Băncii Italiei, în strânsă colaborare cu Guardia di Finanza, utilizează sisteme informatice de inteligență artificială pentru a monitoriza mișcările de pe conturile bancare și din rețelele de bancomate.

Alerta lunară de 5.000 €: Dacă un cetățean retrage de la bancomat sau depune la ghișeu o sumă totală ce depășește 5.000 de euro pe parcursul unei singure luni calendaristice (chiar dacă operațiunile sunt fracționate în retrageri mai mici, de exemplu 5 retrageri a câte 1.000 €), sistemul informatic al băncii emite automat o semnalare de tranzacție suspectă (SOS).

Consecințele: Această alertă ajunge direct pe masa inspectorilor antifraudă. Banca are dreptul și obligația de a-l contacta pe client pentru a-i cere documente justificative privind proveniența sau destinația banilor. Dacă explicațiile nu sunt solide (de exemplu, contracte de vânzare-cumpărare, acte notariale), dosarul este trimis către agențiile fiscale, iar titularul de cont riscă un control de fond pentru evaziune fiscală sau muncă la negru (lavoro in nero).

În fața unui aparat fiscal european hiper-tehnologizat, comunitățile de români trebuie să își adapteze comportamentul pentru a evita pierderile financiare dramatice.

Iată regulile esențiale de siguranță:

1. Renunță la fragmentarea plăților (plățile fracționate): Atât inspectorii din Spania, cât și cei din Italia sunt instruiți să identifice plățile făcute „la bucată”. Dacă ai de achitat o factură de 3.000 € în Spania și o plătești în trei zile succesive prin plicuri cu câte 1.000 € cash, ești în ilegalitate deplină. Totul trebuie să treacă prin bancă.

2. Păstrează toate chitanțele și extrasele de cont: Dacă ești nevoit să retragi o sumă mai mare de bani în Italia pentru o urgență familială în România, asigură-te că ai dovezi clare ale destinației banilor. Dacă banii sunt folosiți pentru a cumpăra un bun, păstrează factura. Dacă sunt trimiși în țară prin servicii oficiale de remitențe (Western Union, MoneyGram etc.), păstrează chitanțele de expediere pentru a le arăta băncii în cazul unei blocări de cont.

3. Atenție la statutul de rezident: În Spania, plafonul permis turiștilor (10.000 €) nu ți se aplică dacă ai obținut deja numărul de rezident (NIE verde sau Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión). Din momentul în care ești rezident, ești supus limitei stricte de 1.000 € în relația cu comercianții.

4. Digitalizează-ți plățile mărunte: În Italia, comercianții sunt obligați prin lege să accepte plata cu cardul chiar și pentru o cafea de 1,50 €. Dacă ești refuzat sub pretextul că „nu funcționează POS-ul”, ai dreptul legal de a sesiza autoritățile (Guardia di Finanza), iar comerciantul riscă o amendă fixă de 30 € plus 4% din valoarea tranzacției.

Pentru o claritate vizuală imediată asupra diferențelor dintre cele două sisteme, tabelul de mai jos centralizează regulile stricte care guvernează utilizarea banilor gheață: