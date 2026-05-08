Totuși, utilizarea unui bancomat implică și anumite riscuri, întrucât retragerile de numerar pot atrage atenția infractorilor. Din acest motiv, este important ca utilizatorii să manifeste prudență și să respecte o serie de recomandări de siguranță, printre care se numără și evitarea solicitării chitanței după finalizarea tranzacției.

La finalul unei operațiuni, bancomatul întreabă dacă utilizatorul dorește o chitanță. Deși această funcție este disponibilă, specialiștii avertizează că foaia imprimată poate reprezenta un risc pentru securitatea contului bancar. Documentul poate conține informații sensibile, precum soldul disponibil sau alte detalii despre cont, care, dacă ajung pe mâini greșite, pot fi folosite pentru activități frauduloase, potrivit informațiilor publicate de El Economista.

Potrivit sursei citate, BBVA Bank recomandă evitarea imprimării chitanței și verificarea soldului direct pe ecranul bancomatului sau prin aplicația mobilă. În situația în care utilizatorul decide totuși să imprime chitanța, aceasta ar trebui păstrată cu grijă, iar la momentul aruncării este necesar să fie distrusă în prealabil, pentru a preveni recuperarea și utilizarea ei în scopuri de fraudă.

Pe lângă această recomandare, există și alte măsuri de siguranță importante atunci când se utilizează bancomatele. Este indicat să se verifice dacă aparatul nu a fost modificat sau nu prezintă elemente suspecte, iar în timpul introducerii codului PIN tastatura trebuie acoperită cu mâna liberă pentru a preveni vizualizarea datelor.

De asemenea, nu este recomandat să se accepte ajutorul persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea par bine intenționate sau pretind că sunt angajați ai băncii. În plus, dacă bancomatul reține cardul, situația trebuie raportată imediat către bancă pentru blocarea și recuperarea acestuia în condiții de siguranță.

În timpul tranzacției, protejarea codului PIN este esențială. Acesta trebuie introdus astfel încât să nu poată fi văzut de alte persoane sau de eventuale camere ascunse, iar tastatura ar trebui acoperită cu mâna liberă. De asemenea, este recomandat să nu te grăbești și să refuzi orice interacțiune cu persoane necunoscute care se oferă să „ajute”, indiferent cât de convingătoare par.

După finalizarea retragerii, este bine să îți verifici rapid banii și cardul înainte de a pleca din zona bancomatului. Dacă aparatul reține cardul sau apare orice eroare neobișnuită, trebuie contactată imediat banca pentru blocarea cardului. În plus, este indicat să eviți numărarea banilor în public și să te îndepărtezi rapid de bancomat după finalizarea tranzacției, pentru a reduce riscul de atenție nedorită.