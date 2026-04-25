Deși numerarul este încă utilizat pe scară largă, plățile cu cardul bancar devin tot mai populare datorită vitezei și ușurinței de utilizare. În acest context, mai multe bănci importante din Franța, precum BNP Paribas, Crédit Agricole și Société Générale, lucrează la dezvoltarea unor carduri bancare care nu mai necesită introducerea codului PIN.

Noile carduri sunt echipate cu un senzor biometric integrat. Procesul de plată rămâne similar cu cel actual, însă în loc să tasteze codul PIN, utilizatorul trebuie să își plaseze degetul pe un mic senzor aflat pe card. Tranzacția este astfel autorizată pe loc, fără pași suplimentari.

Această soluție vine ca răspuns la nevoia de simplificare a plăților, dar și la creșterea numărului de tranzacții digitale. Cardul oferă acces rapid la fonduri, fără grija restului sau a numerarului disponibil, iar noua tehnologie urmărește să păstreze acest avantaj, eliminând în același timp o etapă considerată incomodă de unii utilizatori.

Cardurile bancare cu amprentă nu reprezintă o idee complet nouă. Ele au fost testate în ultimii ani de mari rețele de plăți, precum Visa și Mastercard, în mai multe regiuni ale lumii.

În Franța, tehnologia a depășit faza teoretică și este deja utilizată în proiecte pilot sau pentru anumite tipuri de carduri, inclusiv în segmentul premium. Unele bănci au început să ofere astfel de carduri unui număr limitat de clienți, pentru a testa funcționarea lor în condiții reale.

Amprenta utilizatorului este înregistrată o singură dată, la activarea cardului, iar datele sunt stocate direct pe cipul acestuia. Informațiile nu sunt transmise către comerciant sau către alte sisteme externe, ceea ce reduce riscul de interceptare sau utilizare frauduloasă.

Această abordare este diferită față de metodele clasice de autentificare și oferă un nivel suplimentar de protecție. În același timp, permite efectuarea plăților fără limitările obișnuite asociate tranzacțiilor contactless.

Renunțarea la codul PIN este motivată în principal de aspecte legate de securitate și confort. PIN-ul poate fi observat sau copiat în anumite situații, în timp ce amprenta digitală este mult mai dificil de compromis.

În plus, noul sistem ar putea permite efectuarea plăților rapide, fără introducerea unui cod, chiar și pentru sume mai mari. Astfel, experiența la plată ar deveni mai simplă și mai rapidă.

Cu toate acestea, tehnologia nu este încă pregătită pentru o implementare pe scară largă. Costurile de producție ale cardurilor bancare biometrice sunt mai ridicate decât cele ale cardurilor clasice, iar infrastructura existentă trebuie adaptată treptat.

De asemenea, fiind vorba despre o tehnologie nouă, implementarea se face etapizat, iar disponibilitatea acestor carduri este deocamdată limitată. În funcție de rezultatele testelor și de reacția utilizatorilor, băncile ar putea decide extinderea utilizării lor.

Tendința generală arată însă o trecere treptată către metode de plată digitale și automatizate, în care autentificarea biometrică ar putea avea un rol tot mai important.