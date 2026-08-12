Miza uriașă de la Uzina Sadu. Fabrica din Gorj, inclusă într-un program strategic

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a efectuat miercuri o vizită de informare la Uzinele Mecanice Sadu I și II din Bumbești-Jiu, județul Gorj. Discuțiile au vizat problemele cu care se confruntă unitatea, dar și măsurile necesare pentru creșterea capacității de producție a muniției destinată Armatei României.

Vizita a avut loc în contextul unor planuri de dezvoltare pentru platforma industrială de la Sadu. Ministrul a fost însoțit de șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul-maior Cornel Pleșa, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Conducerea Uzinei Mecanice Sadu I a prezentat dificultățile existente, dar și oportunitățile de dezvoltare care ar putea permite fabricii să livreze la timp munițiile contractate de Armata României. Discuțiile au inclus și perspectivele de creștere a producției și de modernizare a activității.

Consiliul de Administrație al Uzinei Mecanice Sadu a decis miercuri începerea negocierilor directe cu US Ballistics, companie din Statele Unite care intenționează să închirieze hale și să producă un nou tip de muniție. Contractul ar urma să aibă o valoare de 1,4 milioane de euro anual, cu plata în avans, potrivit declarațiilor ministrului interimar al Apărării.

„Se întâmplă lucruri la Sadu. După ani de zile în care situația a fost amorțită, azi dimineață Consiliul de Administrație a aprobat începerea discuțiilor pentru un contract de 1,4 milioane de euro anual, cu plata în avans, prin care se va construi o nouă companie care va produce un nou tip de muniție”, a declarat Radu Miruță.

Proiectul vizează folosirea unor spații de pe platforma Sadu II și reluarea activității de producție. În prima etapă, proiectul ar putea duce la angajarea suplimentară a aproximativ 150 de persoane.

„Dacă, în câteva luni, s-a reușit practic reînvierea Sadu 2 este un semnal foarte bun. Azi, Consiliul de Administrație a luat hotărârea să înceapă negocierile directe cu US Ballistics. Asta va însemna practic ca de la un loc nefolosit – știți cu siguranță cum arăta înainte – și nefolosibil să se ajungă în câteva luni la producție la SADU 2. Obiectivul nostru la Ministerul Economiei este să avem o industrie de apărare realmente competitivă. Asta înseamnă că industria de apărare românească trebuie să producă mult, bine, de calitate și la timp. Asta promovăm în fiecare filială Romarm”, a explicat Darău.

Pe lângă contractele în valoare de 10,7 milioane de lei pe care le are pentru Uzina Mecanică Sadu, Ministerul Apărării Naționale a făcut oficial și o solicitare de contract în valoare de 27 de milioane de lei pentru producerea la Sadu a muniției destinate Ministerului Apărării.

Radu Miruță a evidențiat și oportunitățile asociate programului SAFE, prin care companii importante ar urma să transfere la Sadu tehnologii moderne de fabricație, know-how și programe de profesionalizare pentru muncitorii români.

„Aveți o mare garanție. Prin decizia CSAT și cu aprobarea Parlamentului României, Uzina Mecanică Sadu este prevăzută în programul SAFE pentru producerea de muniție pentru arma de asalt, ceea ce va duce la relansarea economică a complexului și la transformarea acestuia într-unul competitiv pe piața internațională și pentru industria de apărare europeană”, a declarat Miruță.

Ministrul interimar a reafirmat totodată angajamentul Guvernului de a condiționa investițiile companiilor străine de dezvoltarea unor unități de producție din România considerate importante pentru securitatea țării și pentru Armata României.

„Uzinele Sadu au devenit deja interesante pentru investitori, și cel mai relevant exemplu este cel al investitorului din SUA care a închiriat deja platforma Sadu II pentru a construi o platformă de armament. Această investiție importantă va genera noi sute de locuri de muncă pentru comunitatea locală. Consider că, după ce vom face investițiile necesare în liniile de producție și ne vom adapta la cerințele actuale, vom avea perspective de comenzi, dar să avem o atenție sporită, pentru că primul și cel mai important client este Armata României”, a mai declarat ministrul interimar.

La rândul său, generalul-maior Cornel Pleșa a precizat că, în ultima perioadă, calitatea munițiilor recepționate de Armata României a crescut semnificativ. Potrivit acestuia, specialiștii Armatei nu au respins niciun lot de muniție în perioada recentă, însă este necesară o creștere a capacității de producție.