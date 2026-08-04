Operațiunea de la Brațul Bala dă rezultate: centrala de la Cernavodă câștigă apă

Creșterea neașteptată a nivelului apei la Cernavodă aduce un prim semnal pozitiv pentru funcționarea centralei nucleare, aflată sub presiunea debitului scăzut al Dunării. Autoritățile spun că intervenția de pe Brațul Bala a dat rezultate, oferind un răgaz important pentru menținerea producției de energie și stabilitatea sistemului energetic.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut marți cu doi centimetri față de ziua precedentă, deși prognozele indicau o scădere de doi centimetri.

Potrivit lui, creșterea nivelului apei arată că operațiunea desfășurată luni a avut efectele așteptate, rezultând un câștig net de cel puțin patru centimetri față de scenariul estimat. El a felicitat Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) pentru soluția aplicată.

Luni, Ministerul Apărării Naționale a anunțat finalizarea cu succes a operațiunii de detonare controlată a unei formațiuni de stâncă de pe Brațul Bala, intervenție realizată pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche și asigurarea alimentării cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. La acțiune au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice.

Miruță a explicat că intervenția era esențială pentru evitarea opririi centralei în contextul scăderii debitului Dunării. El a subliniat că fiecare zi suplimentară de funcționare a centralei reprezintă un câștig important atât pentru sistemul energetic național, cât și din punct de vedere economic.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4cm, adică alte 2 zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluție!”, a scris Miruță pe Facebook.

Postarea sa a generat numeroase reacții pe Facebook. Unii utilizatori au explicat că cei doi centimetri reprezintă variația nivelului apei pe suprafața unui bazin de acumulare. Diferența de patru centimetri față de prognoză ar echivala cu aproximativ două zile suplimentare de funcționare a centralei și cu un impact economic de câteva milioane de lei.

Alți comentatori au făcut remarci ironice, exprimându-și speranța că operațiunea nu va fi contestată în instanță, în timp ce unii au cerut redeschiderea termocentralelor. Au existat și mesaje de susținere pentru Miruță, apreciind implicarea și modul în care a gestionat situația.