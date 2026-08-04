Mutarea neașteptată a lui Victor Ponta pe scena politică: ce pregătește fostul premier
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Victor Ponta
Fostul premier Victor Ponta a anunțat că pregătește înființarea unei noi formațiuni politice, cu care intenționează să participe la următoarele alegeri parlamentare. El a precizat că proiectul politic urmărește reunirea unor forțe care se opun actualei direcții politice și a vorbit despre necesitatea unei colaborări între persoane cu viziuni diferite.
Victor Ponta revine cu un proiect politic propriu
Anunțul a fost făcut în emisiunea „Subiectul Zilei”, moderată de Răzvan Dumitrescu. Victor Ponta a declarat că noul partid va fi construit pentru viitoarea competiție electorală și că își dorește atragerea unor persoane cu orientări politice diferite, de la social-democrați la liberali sau conservatori.
„Fac partid pentru alegerile următoare parlamentare. Eu cred că orice român în acest moment, indiferent de gândirea social-democrată, liberală sau conservatoare, trebuie să participe la efortul de a elibera România de această sectă globalistă care ne-a subjugat”, a declarat Victor Ponta.
Fostul premier a fost întrebat dacă apariția unei noi formațiuni ar putea duce la fragmentarea electoratului suveranist și ar putea afecta formațiunea AUR. Victor Ponta a respins această variantă și a susținut că obiectivul ar fi reunirea forțelor politice cu o orientare similară.
„Nu e vorba de împărțit, e vorba de unit toate forțele ca să eliberăm România de aceștia”, a spus Ponta.
Victor Ponta spune că noul partid urmărește reunirea unor forțe politice
Fostul lider social-democrat nu a prezentat până în acest moment informații despre numele viitorului partid, persoanele care ar urma să facă parte din echipa de conducere sau calendarul exact pentru lansarea formațiunii politice.
Victor Ponta este în prezent deputat de Dâmbovița și activează în grupul parlamentar „Uniți pentru România”. Acesta a părăsit PSD după candidatura sa independentă la alegerile prezidențiale din 2025.
La scrutinul prezidențial din 2025, Victor Ponta s-a clasat pe locul al patrulea în primul tur, obținând 1.230.164 de voturi, ceea ce a reprezentat 13,04% din totalul voturilor exprimate.
Anunțul privind noul partid vine după experiența Pro România, formațiune pe care fostul premier a creat-o după plecarea din PSD. Noul proiect politic reprezintă o nouă încercare a lui Victor Ponta de a construi o structură politică în afara partidului din care a făcut parte.
Fostul premier pregătește un nou proiect politic după experiența Pro România
Până la acest moment, Victor Ponta nu a oferit detalii suplimentare despre organizarea viitoarei formațiuni sau despre modul în care aceasta ar urma să participe la alegerile parlamentare.
Fostul premier a precizat doar direcția generală a proiectului și intenția de a atrage persoane cu orientări politice diferite, pe care le consideră parte a aceluiași demers politic.
Noua formațiune ar urma să fie prima inițiativă politică majoră anunțată de Victor Ponta după revenirea sa în Parlament și după desprinderea de PSD.
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