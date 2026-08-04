Cod portocaliu în București. Fenomenul meteo care aduce temperaturi de până la 38 de grade

Administraţia Națională de Meteorologie (ANM) vine cu o nouă avertizare. Valul de căldură care afectează Capitala se va intensifica în următoarele zile, potrivit informațiilor transmise de meteorologi. Bucureștiul va trece printr-o perioadă cu temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar valorile maxime vor ajunge până la 38 de grade Celsius.

Începând de marți, de la ora 10:00, și până miercuri, la ora 09:00, vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 36 și 37 de grade, în timp ce valorile minime vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade. Noaptea va avea caracter tropical, iar în zona periurbană temperatura minimă ar putea coborî spre 17 grade.

Pentru intervalul de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 09:00, meteorologii anunță menținerea unui val de căldură intens și persistent. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade. Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar nopțile vor continua să fie tropicale.

De joi, ora 09:00, până vineri, ora 09:00, canicula va continua în București. Temperaturile maxime se vor menține la valori de 37-38 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade. În acest interval, după-amiaza sunt posibile averse slabe și intensificări ale vântului.

În perioada de vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 10:00, valul de căldură va persista, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 36 de grade. Spre după-amiază și seară va crește probabilitatea apariției unor perioade cu înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse cu cantități de apă de 2-5 litri pe metru pătrat.

Administrația Națională de Meteorologie menține pentru municipiul București o informare meteorologică privind val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale până vineri, la ora 10:00.

Capitala se va afla și sub avertizare cod galben de caniculă în intervalul de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00. Ulterior, începând de miercuri, ora 10:00, și până joi, ora 10:00, Bucureștiul va intra sub cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Potrivit prognozelor, perioada următoare va fi caracterizată de temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă, cu maxime apropiate de 38 de grade și temperaturi nocturne ridicate. Condițiile de caniculă se vor menține pe durata mai multor zile, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

Meteorologii precizează că, pe lângă temperaturile ridicate, sunt posibile și fenomene asociate instabilității atmosferice în a doua parte a zilei, în special spre finalul intervalului analizat, când pot apărea intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse locale.

Avertizările emise pentru București includ atât perioade cu temperaturi extreme, cât și nopți în care valorile termice nu vor coborî suficient pentru un confort termic normal.