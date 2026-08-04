O nouă bătălie pentru datele iCloud. De ce Apple refuză accesul cerut de autoritățile britanice

Apple a depus o nouă contestație în justiție împotriva unei solicitări formulate de guvernul britanic pentru acces la date criptate stocate în serviciul iCloud. Demersul vine la câteva luni după ce compania a eliminat pentru utilizatorii din Regatul Unit o funcție avansată de securitate, în loc să creeze mecanismul de acces solicitat de autorități.

Compania americană de tehnologie a transmis luna trecută o plângere către Tribunalul pentru Puteri de Investigare (IPT), instanță independentă care analizează acuzații privind posibile acțiuni ilegale ale serviciilor de informații britanice.

Disputa are ca punct central posibilitatea ca guvernul Marii Britanii să oblige Apple să ofere acces la datele iCloud protejate prin criptare avansată. Aceste date sunt securizate printr-un sistem care, în anumite configurații, împiedică inclusiv compania Apple să le poată accesa sau citi.

Potrivit unei hotărâri publice a instanței, Ministerul de Interne britanic a emis o a doua solicitare prin care urmărește obținerea accesului la date criptate iCloud ale utilizatorilor din Regatul Unit.

Prima cerere a guvernului britanic a fost retrasă anul trecut, după un conflict diplomatic cu Statele Unite. Ordinul inițial, emis în baza Legii privind puterile de investigare în ianuarie 2025, urmărea accesul la date ale clienților atât din Regatul Unit, cât și din SUA.

Ulterior, autoritățile britanice și-au modificat abordarea și au emis o nouă „notificare privind capacitatea tehnică” (TCN), limitată la utilizatorii din Regatul Unit. Această solicitare, transmisă ulterior în 2025, este cea contestată acum de Apple.

Notificările privind capacitatea tehnică permit autorităților să solicite companiilor furnizarea unor informații necesare investigațiilor, inclusiv în situații în care datele sunt protejate prin criptare. Astfel de cereri pot viza anchete legate de infracțiuni grave, precum terorismul sau abuzul sexual asupra copiilor.

Companiile care primesc asemenea notificări nu pot confirma public existența lor, iar autoritățile britanice evită să ofere detalii despre cazuri individuale, invocând motive de securitate națională.

Apple a afirmat în mod repetat că nu intenționează să introducă mecanisme obligatorii de acces în produsele sale. Compania susține că orice instrument creat pentru a permite accesul special la date ar putea reprezenta un risc de securitate pentru toți utilizatorii, nu doar pentru persoanele vizate de o solicitare oficială.

După primirea primei cereri guvernamentale, în februarie 2025, Apple a retras pentru clienții din Marea Britanie opțiunea Protecție Avansată a Datelor. Funcția permitea utilizatorilor să activeze criptarea end-to-end pentru mai multe categorii de informații stocate în iCloud.

Protecția Avansată a Datelor adăuga un nivel suplimentar de securitate peste criptarea standard a serviciului, acoperind elemente precum copiile de siguranță ale dispozitivelor, fotografiile și notițele. Apple poate controla disponibilitatea anumitor funcții în funcție de regiunea asociată conturilor utilizatorilor, similar altor opțiuni care sunt limitate geografic.

Caracterul confidențial al notificărilor privind capacitatea tehnică reprezintă unul dintre punctele contestate de organizațiile pentru drepturi digitale și grupurile de activiști.

Acestea susțin că măsurile care oferă autorităților posibilitatea de a solicita acces la sisteme de comunicații sau date protejate ar trebui să beneficieze de un nivel mai ridicat de verificare publică și de control.

Apple contestă în instanță această nouă solicitare a guvernului britanic, în timp ce autoritățile continuă să invoce necesitatea unor instrumente care să permită accesul la informații în investigații privind infracțiuni grave.