Apple introduce o opțiune nouă pentru iPhone și Mac. Mulți utilizatori se vor bucura

Apple introduce un nou program de leasing prin care utilizatorii vor putea închiria anumite produse ale companiei, inclusiv iPhone-uri, Mac-uri, iPad-uri și Apple Watch-uri, în loc să le cumpere direct.

Inițiativa apare într-o perioadă în care prețurile dispozitivelor electronice sunt în creștere, iar mulți consumatori aleg să folosească telefoanele și calculatoarele pentru perioade mai lungi înainte de a le schimba.

Compania colaborează cu platforma de plăți Klarna pentru lansarea acestui serviciu, disponibil în Statele Unite începând de marți prin magazinele Apple, magazinul online și aplicația Apple Store. Programul le oferă clienților posibilitatea de a plăti lunar pentru utilizarea dispozitivelor, cu perioade diferite de închiriere în funcție de produs.

Pentru iPhone și Apple Watch, perioada de leasing va fi de 12 sau 24 de luni. În cazul computerelor Mac și al tabletelor iPad, contractele vor putea avea o durată de 24 sau 36 de luni. Apple extinde astfel un model de plată folosit deja în alte industrii către propria gamă de produse.

Lista dispozitivelor eligibile pentru leasing include mai multe modele lansate recent de companie. Printre acestea se numără gama de iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Seria 11 și Apple Watch Ultra 3.

Programul acoperă și mai multe produse din categoria Mac și iPad, precum MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro și iPad Mini. În schimb, modelele mai accesibile ale companiei nu vor fi incluse în această etapă.

Printre produsele excluse se află iPhone 16, MacBook Neo, modelul standard de iPad și Apple Watch SE. Apple nu a inclus aceste dispozitive în noua ofertă de leasing, care este orientată către o gamă mai largă de produse premium.

Noul plan de leasing înlocuiește Programul de upgrade pentru iPhone, prin care utilizatorii puteau schimba telefonul după efectuarea a 12 plăți lunare. Noul sistem extinde această posibilitate către mai multe categorii de produse și introduce variante diferite de plată.

Cea mai accesibilă variantă de leasing pentru un iPhone are un cost de 17,99 dolari pe lună, în timp ce Programul de upgrade pentru iPhone pornea de la aproximativ 42 de dolari lunar, potrivit informațiilor publicate de Apple.

Francisco Jeronimo, analist la firma de cercetare de piață International Data Corporation, consideră că noul model ar putea schimba modul în care consumatorii percep achiziția unui telefon sau a unui computer. În loc să reprezinte o cheltuială mare făcută o singură dată, un dispozitiv Apple ar putea fi tratat mai mult ca un serviciu plătit lunar.

Datele despre comportamentul utilizatorilor arată că perioada de utilizare a telefoanelor a crescut. Majoritatea americanilor nu își mai schimbă smartphone-ul anual, iar utilizatorul mediu își păstrează telefonul aproximativ 22 de luni, potrivit unui sondaj realizat anul trecut de Reviews.org.

În același timp, anumiți analiști estimează că viitoarele modele iPhone ar putea avea prețuri mai ridicate. Apple a majorat recent prețurile pentru unele dispozitive, inclusiv anumite modele Mac și iPad, pe fondul unei crize de memorie alimentate de cererea crescută din partea centrelor de date.

„Ar trebui să începem să ne gândim la un iPhone de 1.500 de dolari în loc de unul de 1.000 (sau) 1.200 de dolari”, a declarat pentru CNN la începutul acestei luni Mike Howard, vicepreședinte pentru acoperirea memoriei la firma de cercetare TechInsights.

Lansarea programului de leasing are loc înaintea evenimentului anual de prezentare a noilor modele iPhone, așteptat în luna septembrie. Apple este anticipată să introducă noi dispozitive, inclusiv un posibil prim model pliabil, despre care Bloomberg a relatat că ar putea deveni cel mai scump smartphone lansat de companie.

„Riscul real pentru Apple este ca creșterea prețurilor să aibă un impact și mai mare asupra ciclului de upgrade”, a declarat Jeronimo într-un comunicat săptămâna trecută, după ce Bloomberg a relatat despre programul de leasing. „Apple Upgrade ajunge exact în momentul în care Apple are nevoie de el”, a spus el.