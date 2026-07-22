Ce urmărește noua strategie Samsung înainte de intrarea Apple pe piața telefoanelor pliabile

Samsung a prezentat miercuri cea mai nouă generație de smartphone-uri pliabile, într-o încercare de a-și consolida poziția pe o piață pe care compania sud-coreeană a contribuit la dezvoltare.

Lansarea are loc înaintea apariției așteptate a Apple în segmentul telefoanelor pliabile, o evoluție care ar putea aduce un nou nivel de concurență într-o categorie dominată până acum de Samsung. Compania a dezvăluit seria Galaxy Z8 la un eveniment organizat la Londra. Noua gamă include trei modele, cu următoarele prețuri de pornire:

Galaxy Z Fold8 Ultra – 2.099 de dolari,

Galaxy Z Fold8 – 1.899 de dolari,

Galaxy Z Flip8 – 1.199 de dolari.

Până acum, telefoanele pliabile Samsung au fost împărțite în principal în două categorii: modelele Fold, care se deschid asemenea unei cărți, și modelele Flip, care folosesc un mecanism similar telefoanelor clasice cu clapetă. Odată cu noua generație, compania introduce și varianta Ultra, poziționată ca modelul cu cele mai ridicate specificații din serie și apropiată ca design de generația anterioară Galaxy Z Fold7.

„2026 este un an uriaș pentru dispozitivele pliabile, cu certitudinea că Apple va lansa un iPhone pliabil mai târziu în cursul anului”, a declarat pentru CNBC Ben Wood, analist șef și director de marketing la CCS Insight.

Analistul a precizat că lansarea este importantă pentru Samsung, companie care a avut un rol major în dezvoltarea segmentului de telefoane pliabile.

„Prin urmare, aceasta este o lansare critică pentru Samsung, care a fost creatorul de piață în această categorie, deoarece alăturarea Apple oricărei categorii îi conferă imediat un alt nivel de legitimitate”, a spus Ben Wood.

Mai multe informații apărute anterior indică faptul că Apple pregătește primul său iPhone pliabil pentru acest an. O astfel de lansare ar introduce un competitor important într-un sector în care Samsung a avut un avantaj de la debutul primului său smartphone pliabil, lansat în 2019.

Noile dispozitive Samsung vin și cu prețuri mai mari față de modelele anterioare, o schimbare anticipată de analiști. Majorarea este asociată în principal cu creșterea costurilor componentelor, în special a cipurilor de memorie, ale căror prețuri au crescut pe fondul cererii ridicate generate de industria inteligenței artificiale și al limitărilor de aprovizionare.

Aceleași componente sunt utilizate și în smartphone-uri. Galaxy Z Fold8 Ultra este cu 100 de dolari mai scump decât modelul comparabil anterior, Galaxy Z Fold7, iar Galaxy Z Flip8 are, de asemenea, un preț cu 100 de dolari mai ridicat decât Galaxy Z Flip7.

Ben Wood a declarat că a fost surprins de faptul că Samsung nu a aplicat creșteri mai mari de preț, ceea ce ar putea indica faptul că producătorul nu a transferat integral costurile suplimentare către cumpărători. „Asta subliniază faptul că Samsung este dornic să mențină un preț competitiv”, a spus Wood.

Analistul a menționat că valoarea de peste 2.000 de dolari pentru modelul Ultra va reprezenta un punct de interes pentru piață și pentru consumatori. Galaxy Z Fold8 este un model nou în gama Fold și păstrează formatul pliabil de tip carte, dar are dimensiuni mai reduse față de varianta Ultra. Samsung susține că dispozitivul este conceput pentru o experiență îmbunătățită de vizionare a conținutului, datorită raportului de ecran de 4:3.

„Nu este o surpriză că am văzut că Samsung a oferit un factor de formă diferit pentru portofoliul său Fold, deoarece s-au zvonit pe scară largă că Apple dorește să aibă un ecran lat pliabil pentru viitorul iPhone, iar acesta este un lucru pe care Samsung și alții sunt dornici să îl preia”, a spus Wood.

Ambele modele, Galaxy Z Fold8 Ultra și Galaxy Z Fold8, folosesc procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite din a 5-a generație. Diferențele dintre cele două variante sunt legate de echiparea hardware.

Modelul Ultra include un sistem foto mai avansat, cu trei obiective distincte, precum și o baterie cu o capacitate mai mare. Între Galaxy Z Fold8 și Galaxy Z Fold8 Ultra există o diferență de preț de 200 de dolari, o distanță care ar putea fi redusă ca importanță pentru cumpărătorii segmentului premium. Această diferență de preț obligă însă Samsung să ofere o justificare clară pentru alegerea modelului standard în locul variantei Ultra.

„Specificațiile mai mici ale modelului Z Fold8 înseamnă că Samsung va trebui să aibă o propunere de vânzări foarte puternică pentru acest dispozitiv, astfel încât consumatorii să poată înțelege de ce l-ar alege în locul lui Z Fold8 Ultra, care costă cu doar 200 de dolari mai mult”, a declarat Ben Wood.