Ce gadgeturi se vor lansa în acest an? Suntem deja în luna mai, iar piața tech intră într-o perioadă extrem de intensă, cu un calendar de lansări care acoperă aproape fiecare segment major, de la laptopuri până la televizoare premium și dispozitive audio de ultimă generație. Marii jucători din industrie pregătesc un val de produse care împing din nou limitele performanței, designului și inteligenței artificiale integrate.

În deschiderea sezonului, luna iunie aduce o serie de lansări importante. Apple pregătește noile Mac Mini M5 și iMac M5, prezentate în cadrul WWDC, cu un accent puternic pe eficiență și redesign. Mac Mini ar putea deveni semnificativ mai compact, apropiindu-se ca dimensiune de un Apple TV, în timp ce iMac-ul de 24 de inci face saltul direct la M5, cu un ecran mai luminos și o cameră web 4K integrată pentru apeluri FaceTime avansate. În aceeași perioadă, SteelSeries lansează căștile gaming Arctis Nova „Pro 2”, echipate cu un nou sistem de baterii magnetice interschimbabile și sunet spațial adaptiv care se calibrează automat în funcție de utilizator. Tot în iunie, Sony aduce noile televizoare Bravia 10 (True RGB Mini LED), alături de seriile Bravia 7 II și 9 II, marcând un nou nivel de procesare a imaginii și luminozitate în segmentul premium.

Luna iulie continuă cu evoluția televizoarelor Mini LED, unde TCL introduce seriile Q8C și Q7C, cu peste 5000 de zone de local dimming și performanțe ridicate pentru gaming. În paralel, Hisense vine cu seria UX 2026, inclusiv modele uriașe de 100 și 115 inci, gândite să transforme livingul într-un veritabil cinematograf.

În luna august, atenția se mută către mobilitate și dispozitive personale. Samsung lansează Galaxy Tab S12 și Galaxy Watch 9. Tableta adoptă tehnologia Tandem OLED pentru o luminozitate superioară și devine un instrument puternic pentru editare foto-video, în timp ce ceasul inteligent se concentrează pe AI Wellness, analizând nivelul de stres și adaptând recomandările de sănătate în timp real. Tot în această perioadă, Panasonic introduce Z86C, un OLED entry-level calibrat pentru acuratețe de culoare.

Toamna aduce cele mai așteptate lansări din zona mobilă și TV premium. În septembrie, Apple lansează iPhone 18, iPhone Air și Watch Series 12. iPhone Air înlocuiește modelul Plus și se remarcă printr-un design extrem de subțire, în timp ce iPhone 18 Pro introduce o cameră sub ecran și noul cip A20, capabil de procesare video generativă direct pe dispozitiv. Apple Watch Series 12 aduce senzori pentru monitorizarea non-invazivă a glicemiei și o autonomie extinsă de până la trei zile. În aceeași lună, Philips lansează OLED+ 910 cu tehnologie Ambilight Tandem OLED, ridicând experiența vizuală la nivel cinematic.

În luna octombrie, Bose revine cu QuietComfort Ultra (Gen 2), punând accent pe anularea activă a zgomotului și autonomie extinsă de până la 40 de ore, în timp ce Samsung introduce tehnologia Micro RGB în variante de 55 și 65 de inci, aducând performanță de tip MicroLED la dimensiuni mai accesibile.

În luna noiembrie, Apple lansează Mac Studio și Mac Pro echipate cu cipul M5 Ultra, cu până la 256 GB memorie unificată, vizând direct studiourile care lucrează cu modele AI locale și randări complexe.