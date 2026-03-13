Consiliul local al capitalei Poloniei a aprobat joi interzicerea vânzării alcoolului pe timpul nopții. Decizia a fost adoptată cu un vot aproape unanim. Noua regulă se va aplica magazinelor și benzinăriilor din oraș.

Dacă autoritățile regionale nu contestă măsura, interdicția ar urma să intre în vigoare la 1 iunie.

Unitățile comerciale care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni. Acestea pot include amenzi sau chiar pierderea licenței pentru comercializarea băuturilor alcoolice.

Restricția nu se aplică însă tuturor tipurilor de unități. Vânzarea de alcool va rămâne permisă în restaurante, baruri și alte spații de divertisment.

De asemenea, magazinele duty-free de pe Aeroportul Chopin din Varșovia vor putea continua să comercializeze alcool pe timpul nopții.

Primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski, a declarat că măsura răspunde unor probleme reale semnalate de locuitori. El a arătat că autoritățile au primit numeroase plângeri legate de zgomot și tulburarea liniștii publice.

Potrivit edilului, restricția este legată și de intervențiile frecvente ale serviciilor publice.

Trzaskowski a explicat că măsura are scopul de a reduce incidentele provocate de consumul de alcool pe timpul nopții.

„Răspundem la o problemă reală, și anume zgomotul, tulburările de ordine publică, intervențiile serviciilor și nopțile nedormite pentru locuitori”, a declarat primarul Varșoviei, Rafal Trzaskowski.

Decizia a fost influențată și de rezultatele unor programe pilot aplicate în două districte ale orașului.

În aceste zone, printre care și centrul Varșoviei, vânzarea de alcool în magazine și benzinării a fost interzisă între orele 22 și 6.

Restricțiile privind vânzarea alcoolului pe timp de noapte au devenit tot mai răspândite în Polonia. Mai multe orașe importante au adoptat deja măsuri similare. Printre acestea se numără Cracovia, Wroclaw, Szczecin și Lodz.

Autoritățile locale spun că aceste măsuri au contribuit la reducerea incidentelor legate de consumul de alcool.

În Cracovia, datele poliției indică o scădere semnificativă a intervențiilor după introducerea interdicției. În anul 2025, poliția a intervenit de 52 de ori în cazuri legate de consum excesiv de alcool.

În 2022, cu un an înainte de introducerea restricțiilor, polițiștii au intervenit de aproximativ 350 de ori.

Potrivit datelor Eurostat, Polonia s-a situat în 2022 pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de decese asociate consumului de alcool. Pe primul loc s-a aflat Slovacia.

Datele arată că problema consumului de alcool este una semnificativă în Polonia. Un studiu realizat de Centrul pentru Studierea Opiniei Publice din Polonia arată că majoritatea polonezilor consumă alcool în propriile locuințe.

Potrivit cercetării, aproximativ 74% dintre respondenți au declarat că beau cel mai des acasă. Doar aproximativ 9% au spus că preferă să consume alcool în baruri sau localuri.