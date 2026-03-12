Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a transmis că data de 31 martie 2026 este ultima zi pentru acordarea bonificației. Reducerea este de 10% pentru persoanele fizice și de 5% pentru persoanele juridice.

Bonificația se aplică în cazul plății integrale a sumelor datorate bugetului local. Aceasta se referă la impozitul sau taxa pe clădiri, impozitul sau taxa pe teren și impozitul pe mijloacele de transport.

Autoritățile au precizat că această reducere se acordă doar pentru plata integrală realizată până la termenul stabilit.

Contribuabilii pot achita taxele locale prin mai multe metode. Plata poate fi făcută online pe site-ul instituției sau pe platforma ghișeul.ro. Taxele pot fi achitate și prin internet banking sau prin ordin de plată. Există și posibilitatea plății prin aplicații mobile dedicate.

În același timp, contribuabilii pot plăti numerar sau cu cardul la agențiile fiscale. Plata este posibilă și prin intermediul Poștei Române sau în anumite stații OMV Petrom.

Potrivit Codului fiscal, impozitele locale pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual. Sumele pot fi achitate în două rate egale. Termenele stabilite de lege sunt 31 martie și 30 septembrie.

Cei care plătesc integral impozitul până la primul termen pot beneficia de o reducere. Nivelul exact al bonificației este stabilit prin hotărâre a consiliului local.

Impozitul se plătește la bugetul localității unde proprietarul are domiciliul sau sediul.

Pentru terenuri și clădiri, obligația de plată există dacă acestea erau în proprietate la finalul anului precedent. Aceeași regulă se aplică și pentru mijloacele de transport.

Astfel, persoanele care aveau o mașină în proprietate la finalul anului 2025 trebuie să plătească impozitul pentru întreg anul 2026. Acest lucru este valabil chiar dacă vehiculul a fost vândut ulterior.

Valoarea impozitului auto este stabilită în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Calculul se face pentru fiecare grupă de 200 centimetri cubi sau fracțiune din aceasta.

Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 și 2.000 centimetri cubi, suma de bază este de 29,7 lei pentru vehiculele cu normă de poluare între non-euro și Euro 3.

Pentru mașinile Euro 6 din aceeași categorie, suma este de 25,1 lei pentru fiecare grupă de 200 centimetri cubi.

În cazul autoturismelor cu capacitatea între 2.001 și 2.600 centimetri cubi, suma ajunge la 92,2 lei pentru vehiculele non-euro până la Euro 3.

Pentru vehiculele Euro 6 din această categorie, suma este de 77,8 lei pentru fiecare grupă de 200 centimetri cubi.

Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 centimetri cubi, suma este de 319 lei pentru normele non-euro până la Euro 3.

În cazul mașinilor Euro 6, valoarea scade la 290 lei pentru fiecare grupă de 200 centimetri cubi.

În cazul autoturismelor electrice, impozitul anual este de 40 de lei.

Pentru mașinile hibride, calculul se face în funcție de motorul termic.

Impozitul pe clădiri este stabilit în funcție de destinația imobilului. Pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice se aplică o cotă între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă.

Valoarea impozabilă este calculată în funcție de suprafața construită și de valoarea stabilită pe metru pătrat. Această valoare poate fi ajustată în funcție de zona și rangul localității.

Pentru clădirile nerezidențiale, cota de impozit este mai mare. Aceasta poate varia între 0,2% și 1,3% din valoarea clădirii.

Există și situații în care imobilele au destinație mixtă. Acestea sunt locuințe folosite și ca spații pentru activități economice.

În acest caz, impozitul este calculat separat pentru suprafața rezidențială și pentru cea utilizată în scop economic.

Dacă proprietarul nu declară suprafața utilizată în scop nerezidențial, impozitul este calculat prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii impozabile.

Pentru terenuri, regula este similară cu cea aplicată clădirilor și mașinilor. Impozitul este datorat de persoanele care dețineau terenul la data de 31 decembrie 2025.

Plata se poate face tot în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie.