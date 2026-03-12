Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că banda destinată încasării tarifului de trecere în numerar pe Podul de la Fetești va fi închisă vineri, 13 martie, între orele 11:00 și 12:00, pe sensul București – Constanța, pentru efectuarea unor lucrări.

Reprezentanții CNAIR au precizat că, în acest interval, circulația vehiculelor se va desfășura doar pe benzile de e-tarif, fără barieră, iar tariful de trecere al podului peste Dunăre dintre Fetești și Cernavodă poate fi achitat prin intermediul stațiilor de distribuție a carburanților OMV PETROM, MOL și ROMPETROL, prin SMS la numărul 7577 (valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS) sau cu cardul bancar prin portalul CNAIR www.erovinieta.ro și aplicația eTarife, disponibilă în Google Play, Apple App Store și Microsoft Store.

CNAIR a reamintit că peajul poate fi achitat fie înainte de utilizarea podurilor peste Dunăre, fie până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării trecerii.

Reprezentanții CNAIR au transmis și că lucrările la ultimul tronson al Autostrăzii A7, care va fi preluat în administrare de DRDP Buzău, se desfășoară într-un ritm intens. Este vorba despre cei 21,78 km ai lotului 2 din secțiunea Focșani–Bacău, sectorul Adjud–Răcăciuni, încă nedeschiși circulației, care, odată finalizați, vor completa legătura cu celelalte loturi deja deschise, contribuind la transformarea A7 într-un coridor rutier mai coerent și mai sigur.

CNAIR a precizat că, după finalizarea acestui segment, DRDP Buzău va administra în total 220 km de autostradă, ceea ce reprezintă o responsabilitate majoră și o provocare pe măsură. De asemenea, reprezentanții companiei au reamintit că primii 17 km ai acestui lot, între Domnești și Adjud, au fost deschiși circulației anul trecut.

Reprezentanții CNAIR au informat și că traficul pe DN23, la kilometrul 78+700, în localitatea Siliștea, județul Brăila, este complet blocat din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol.

Aceștia au precizat că echipajele de intervenție acționează pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță și au recomandat șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile poliției rutiere.