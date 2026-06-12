Tranzitarea Podului Giurgiu–Ruse se poate plăti online de luni, 15 iunie. Cât va costa o trecere (video)

Tranzitarea podului Giurgiu–Ruse se poate plăti online de luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 10:00, momentul în care aplicația devine funcțională, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Tranzitarea podului Giurgiu–Ruse se poate plăti online de luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 10:00, momentul în care aplicația devine funcțională, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Sistemul eTarifGiurgiuPod (e-TGP) va funcționa de la începutul săptămânii viitoare pe sensul de traversare România–Bulgaria pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri (inclusiv conducătorul auto). Plata se face în regim de preplată, pe platforma web (e-tarifgiurgiu.ro) sau prin aplicația mobilă eTarifGiurgiuPod, disponibilă în Google Play (Android) și App Store (iOS). La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera, în regim de flux rapid (high-speed).

Pe sensul Giurgiu–Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi. Două dintre acestea (numerotate 3 și 4 pe indicatoare) sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash/card la ghișeu, inclusiv pentru categoriile exceptate conform reglementărilor în vigoare. Valoarea unei treceri: 15 lei.

Prin intermediul eTGP pot fi achiziționate tarife:

pentru o singură trecere, valabilă pentru un vehicul (număr de înmatriculare);

pentru un pachet de 20 de treceri, valabile pentru un vehicul (număr de înmatriculare), exclusiv pentru plata integrală anticipată prin eTGP.

Valabilitatea tarifului de trecere achitat prin eTGP este de 12 luni de la data achiziționării, atât pentru o singură trecere, cât și pentru 20 de treceri, fiind valabil pentru vehiculul pentru care a fost achiziționat (număr de înmatriculare).

Tariful de trecere neutilizat într-o perioadă de 12 luni de la data achitării își pierde valabilitatea. Trecerile neutilizate în acest interval nu mai pot fi utilizate, nu sunt transferabile și nu se rambursează. Plata tarifului de trecere prin mijloace electronice, prin eTGP, trebuie efectuată cu minimum 3 minute înainte de trecerea vehiculului prin Agenția de Control și Încasare Giurgiu. Utilizatorul are obligația de a se asigura de corectitudinea datelor introduse în sistem, precum și de faptul că dispune de un tarif valabil și valid pentru vehicul la momentul trecerii.

Achitarea tarifului de trecere prin eTGP este condiționată de confirmarea finalizării tranzacției cu succes de către procesatorul de plăți agreat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., iar data și ora confirmării finalizării tranzacției reprezintă începutul valabilității trecerii în aplicația informatică a Sistemului eTarifGiurgiuPod. După achitarea tarifului de trecere prin eTGP, utilizatorul are posibilitatea de a verifica automat datele tranzacției, inclusiv data și ora emiterii, data până la care este valabilă trecerea, precum și de a genera documentele fiscale, conform legislației în vigoare.

Verificarea existenței și valabilității achitării tarifului online se face pentru numărul de înmatriculare al vehiculului.

La momentul trecerii pe banda cu plată a tarifului de trecere online, sistemul va identifica numărul de înmatriculare al autovehiculului aflat în zona barierei, pentru identificarea plății efectuate în prealabil.

Dacă sistemul identifică o plată valabilă și validă pentru numărul respectiv, bariera se va ridica pentru efectuarea trecerii.

În cazul în care nu este identificată plata, bariera nu se va ridica, iar trecerea nu va fi permisă.

Utilizatorii care dețin cont în eTGP și au achiziționat tarife de trecere prin intermediul aplicației informatice pot verifica soldul disponibil aferent numărului de înmatriculare, precum și istoricul tranzacțiilor.

În situația în care o trecere este considerată consumată în mod eronat sau nejustificat, ca urmare a unei detecții incorecte sau din orice alte cauze ce pot genera o asemenea situație, utilizatorul are posibilitatea de a formula o cerere scrisă în vederea verificării circumstanțelor aferente.

Cererea va fi analizată și soluționată în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată caracterul nejustificat al consumării trecerii, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. are obligația de a dispune, după caz, repunerea în valabilitate a trecerii consumate în mod eronat.

În situația în care datele de plată introduse pentru numerele de înmatriculare sunt eronate în aplicația informatică sau pentru trecerile achitate și neutilizate, nu există posibilitatea restituirii sumelor achitate.