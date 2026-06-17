Cristian Pistol anunță un nou pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Contract de 50 de milioane de lei pentru primul pas al proiectului

Cristian Pistol a anunțat finalizarea procedurii de atribuire pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre între România și Bulgaria, pe relația Giurgiu–Ruse. Contractul a fost câștigat de EGIS România și are o valoare de peste 50 de milioane de lei, fără TVA. Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin programul CEF2 – Mobilitate Militară. Noul pod va asigura atât transport rutier, cât și feroviar, fiind considerat unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură transfrontalieră din regiune.

Cristian Pistol a anunțat că procedura de atribuire pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al noului pod peste Dunăre a fost finalizată, marcând un pas important pentru dezvoltarea conexiunilor de transport dintre România și Bulgaria.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat drept câștigătoare a contractului compania EGIS România S.A., care va avea responsabilitatea elaborării documentației tehnice necesare pentru viitorul obiectiv de infrastructură.

Valoarea contractului este de 50,04 milioane de lei, fără TVA, iar perioada de realizare a studiului este de 23 de luni de la data semnării contractului.

„Al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre are proiectant desemnat. CNAIR a comunicat astăzi rezultatul procedurii de atribuire pentru contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România și Bulgaria. Licitația a fost câștigată de EGIS ROMANIA S.A., cu suma de 50,04 milioane lei (fără TVA). Proiectantul va avea la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, de la semnarea contractului”, a anunțat Cristian Pistol.

Directorul general al CNAIR a precizat că semnarea contractului va putea avea loc după expirarea termenului legal de 10 zile destinat eventualelor contestații, în situația în care nu vor exista obiecții din partea participanților la procedură.

Viitorul pod Giurgiu–Ruse 2 este proiectat ca o infrastructură cu rol strategic, care va deservi atât transportul civil, cât și necesitățile de mobilitate militară ale Uniunii Europene și ale NATO în regiune.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin programul CEF2 – Mecanismul pentru Interconectarea Europei, componenta dedicată Mobilității Militare. Alegerea acestei linii de finanțare reflectă importanța strategică a investiției și rolul său în consolidarea conectivității la frontiera sudică a Uniunii Europene.

Conform datelor prezentate de CNAIR, noua infrastructură va include atât o componentă rutieră, cât și una feroviară, oferind o alternativă suplimentară pentru traversarea Dunării între cele două state.

„Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) – Componenta Mobilitate Militară. Podul Giurgiu–Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar”, a transmis Cristian Pistol.

Construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre are ca obiectiv principal creșterea capacității de transport dintre România și Bulgaria și reducerea presiunii asupra actualei legături rutiere și feroviare dintre Giurgiu și Ruse.

În ultimii ani, traficul de marfă și de pasageri pe coridorul româno-bulgar a crescut constant, iar podul existent a devenit un punct sensibil pentru fluxurile comerciale și logistice din regiune. Autoritățile consideră că noua conexiune va contribui la fluidizarea circulației și la reducerea timpilor de așteptare la frontieră.

După finalizarea Studiului de Fezabilitate, proiectul va intra în etapele de avizare, obținere a acordurilor necesare și elaborare a proiectului tehnic. Ulterior, autoritățile vor putea lansa procedurile pentru execuția lucrărilor.

Prin dimensiunea sa și prin rolul pe care îl va avea în rețeaua europeană de transport, podul Giurgiu–Ruse 2 este considerat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră și feroviară planificate la frontiera dintre România și Bulgaria.