Restricții de trafic pe podul suspendat de la Brăila. CNAIR anunță devieri și lucrări de reparații

Șoferii care tranzitează podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se pregătească pentru modificări importante de trafic începând de luni, 15 iunie. CNAIR a anunțat introducerea unor restricții temporare de circulație pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații.

Pe durata intervențiilor, traficul va fi deviat pe una dintre căile de rulare, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că restricțiile sunt necesare pentru executarea unor lucrări de întreținere la banda 1 de circulație de pe Calea I a podului suspendat peste Dunăre.

În această perioadă, circulația rutieră va fi redirecționată temporar pe Calea II, care asigură legătura între Tulcea și Brăila. Devierile vor fi realizate în zona kilometrului 7, în apropierea stației de taxare, respectiv în zona kilometrului 3, în apropierea sediului Centrului de Întreținere și Control Brăila.

Reprezentanții CNAIR recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să respecte indicatoarele temporare și să adapteze viteza la condițiile de trafic existente pe perioada desfășurării lucrărilor.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila a fost inaugurat în luna iulie 2023 și reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură realizate în România în ultimii ani.

Construcția are o lungime de 1.974,30 metri, patru benzi de circulație și este amplasată la aproximativ 38 de metri deasupra nivelului apei. Valoarea proiectului a fost de 2,37 miliarde de lei, la care s-a adăugat TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Deși a fost proiectat pentru o durată de exploatare de aproximativ 120 de ani, podul a necesitat mai multe intervenții de mentenanță și reparații încă din primii ani de funcționare.

Tot de luni, 15 iunie, CNAIR introduce o nouă facilitate pentru șoferii care traversează podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse.

Taxa de trecere pe sensul Giurgiu-Ruse poate fi achitată prin intermediul sistemului eTarifGiurgiuPod, disponibil atât online, cât și prin aplicație mobilă.

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, sistemul este conceput pentru fluidizarea traficului și permite utilizarea a două benzi dedicate vehiculelor care au efectuat plata în avans.

Verificarea achitării taxei se realizează automat în momentul accesului în zona de control, cu condiția ca plata să fi fost efectuată cu cel puțin trei minute înainte de traversare. În aceste situații, bariera se ridică automat, reducând timpul de așteptare pentru șoferi.

În prima etapă, noul sistem va fi disponibil exclusiv pentru autoturisme. Ulterior, CNAIR intenționează să extindă utilizarea platformei și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj.