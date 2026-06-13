Încep lucrările la Pasajul Basarab după 14 ani de exploatare. Trafic restricționat și modificări importante pentru mai multe linii STB

Lucrările de reparații și consolidare la Pasajul Basarab din București ar urma să înceapă în a doua parte a lunii iunie, după mai bine de 14 ani de la inaugurarea construcției. Intervențiile vor afecta atât traficul rutier, cât și circulația transportului public, mai multe linii STB urmând să fie modificate sau suspendate pe durata șantierului.

Una dintre cele mai importante structuri rutiere din București va intra în șantier în perioada următoare. Potrivit informațiilor publicate de Mobilitate.eu, lucrările la Pasajul Basarab ar urma să înceapă în jurul datei de 20 iunie.

Intervențiile sunt așteptate de mai mulți ani, în condițiile în care pasajul, inaugurat în 2011, nu a fost niciodată recepționat oficial, deși este utilizat zilnic de mii de șoferi și călători ai transportului public.

Pe pod circulă în fiecare zi atât autoturisme, cât și tramvaie STB, iar expertizele tehnice realizate în ultimii ani au evidențiat necesitatea unor lucrări de întreținere și punere în siguranță.

Primăria Capitalei a anunțat încă din această primăvară că intervențiile vor începe în vara anului 2026.

Conform informațiilor disponibile, lucrările vor debuta în zona liniilor de tramvai și pe sensul rutier dintre Banu Manta și Grozăvești.

În prima etapă, acest sens de circulație va fi închis traficului, iar circulația va fi deviată pe sensul opus, Grozăvești – Banu Manta.

Șoferii vor circula temporar pe câte o singură bandă pe fiecare sens, amenajată pe partea rămasă deschisă.

Pe măsură ce lucrările vor avansa, organizarea de șantier se va modifica, iar traficul va fi mutat pe sensul Banu Manta – Grozăvești pentru continuarea intervențiilor.

Autoritățile estimează că lucrările vor avea un impact important asupra traficului din una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei.

Șantierul de la Pasajul Basarab va aduce schimbări importante și în rețeaua de transport public.

Potrivit informațiilor publicate de Mobilitate.eu, linia 1 va circula între Romprim și Banu Manta prin Calea Văcărești, Mihai Bravu și Piața Victoriei, pe același traseu și la retur.

Linia 10 va funcționa între Romprim și Ghencea, prin Eroii Revoluției, Șoseaua Progresului și Ghencea.

Linia 11 va fi suspendată pe durata lucrărilor.

De asemenea, va fi înființată linia 54, care va circula pe traseul Depoul Alexandria – Calea Ferentari – Zetarilor – Șoseaua Giurgiului – Șura Mare.

Pentru a asigura legătura în zona afectată de șantier, va fi introdusă și linia de autobuz 610, care va circula între Banu Manta și Calea 13 Septembrie.

Linia de tramvai 44 nu va suferi modificări și va continua să funcționeze pe traseul actual.

Necesitatea lucrărilor a fost confirmată și de autoritățile locale.

În luna aprilie, primarul general interimar al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța că intervențiile de consolidare și reparații vor începe în vara acestui an.

Valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 20 de milioane de lei și include atât operațiuni de reabilitare, cât și măsuri de punere în siguranță a pasajului.

Specialiștii au atras atenția că structura necesită intervenții pentru remedierea unor probleme identificate în cadrul expertizelor tehnice efectuate în ultimii ani.

Pasajul Basarab reprezintă una dintre principalele legături rutiere și de transport public dintre sectoarele Capitalei și este traversat zilnic de zeci de mii de vehicule.

Demararea lucrărilor marchează începutul unui proces amplu de reabilitare a infrastructurii, care va genera restricții de trafic pe termen lung, dar care are ca obiectiv creșterea siguranței și prelungirea duratei de exploatare a construcției.

Autoritățile urmează să prezinte în perioada următoare calendarul complet al lucrărilor și durata estimată a șantierului.