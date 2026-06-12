Tot mai multe instituții adoptă plățile instant. Doar o parte poate trimite bani în timp real

Plățile instant au trecut de faza extinderii infrastructurii și intră într-o etapă în care utilizarea efectivă devine factorul decisiv. În Statele Unite, tot mai multe instituții financiare sunt conectate la rețelele de plăți în timp real, însă puține pot trimite fonduri cu aceeași încredere cu care le primesc. Pe fondul cererii tot mai mari din partea companiilor pentru tranzacții rapide și predictibile, diferența dintre acces și utilizare devine una strategică. Specialiștii avertizează că simpla conectare la sistemele de plăți instant nu mai este suficientă pentru a rămâne competitiv.

Plățile instant au intrat într-o nouă fază de dezvoltare în Statele Unite, după extinderea rețelei RTP și a serviciului FedNow, care au permis unui număr mai mare de instituții financiare să se conecteze la infrastructura de plăți în timp real. Cu toate acestea, accesul la aceste sisteme nu s-a tradus automat într-o utilizare completă a capacităților disponibile.

Multe bănci pot primi plăți instant, însă un număr semnificativ mai mic le poate trimite în mod constant și în condiții de siguranță. Diferența este importantă deoarece valoarea reală a plăților instant nu depinde doar de conectivitate, ci și de utilizarea efectivă. Companiile și consumatorii solicită tot mai des tranzacții mai rapide, mai transparente și mai predictibile.

Numeroase instituții financiare continuă însă să fie limitate de riscurile de fraudă, complexitatea operațională, dificultățile legate de alegerea traseului optim al plății și dependența de infrastructuri tehnologice vechi.

Rezultatul este o piață aflată între pregătire și realitate. Deși băncile au făcut progrese în adoptarea plăților rapide, următoarea etapă presupune depășirea modelului în care instituțiile doar primesc bani și trecerea către capacitatea de a efectua plăți instant în mod sigur, inteligent și la scară largă, scriu cei de la pymnts.

Datele analizate de Volante în cadrul studiului Faster Payments Barometer evidențiază această prudență. Aproximativ două treimi dintre instituțiile financiare mari (66%) se pregătesc să primească plăți instant, însă doar 34% intenționează să lanseze simultan funcționalități de trimitere și primire a fondurilor.

Diferențele sunt și mai pronunțate în cazul instituțiilor mici și mijlocii. Aproximativ 78% dintre acestea plănuiesc să înceapă doar cu recepționarea plăților instant, în timp ce doar 22% intenționează să ofere încă de la început atât trimiterea, cât și primirea fondurilor. În total, numai 24% dintre instituțiile analizate intenționează să activeze inițial funcția de trimitere a plăților.

Una dintre explicații este legată de resursele de lichiditate. Spre deosebire de marile bănci, instituțiile mai mici se tem că plățile instant efectuate către exterior ar putea accelera retragerile de depozite și ar crește presiunea asupra gestionării lichidităților. Din acest motiv, multe aleg să dezvolte mai întâi capacitățile de primire, urmând să implementeze ulterior mecanismele de control și finanțare necesare.

Această situație reflectă o tendință generalizată în industrie: accesul la infrastructura de plăți în timp real avansează mai rapid decât capacitatea instituțiilor de a o utiliza în mod complet.

Diferența dintre capacitatea tehnică și utilizarea reală este deosebit de importantă în zona plăților comerciale.

Cercetarea Volante arată că firmele acordă o importanță tot mai mare plăților instant pentru tranzacțiile la punctele de vânzare (51%), comerțul electronic (54%), facturare și plățile către furnizori. Cu toate acestea, multe instituții financiare își concentrează eforturile inițiale asupra utilizărilor destinate consumatorilor, precum transferurile între persoane, plata facturilor sau transferurile între conturi.

Această nealiniere riscă să încetinească adoptarea plăților instant de către mediul de afaceri, deoarece simplul acces la infrastructură nu rezolvă automat problemele concrete pe care companiile încearcă să le elimine.

În aceste condiții, întrebarea strategică pentru bănci nu mai este dacă se pot conecta la rețelele de plăți în timp real. Miza este dacă pot utiliza aceste rețele într-un mod care să răspundă cererii clienților, să susțină operațiunile companiilor și să genereze valoare economică măsurabilă.

Trimiterea plăților instant este semnificativ mai complexă decât recepționarea lor. Odată transferate, fondurile sunt mutate rapid și definitiv, ceea ce crește importanța verificărilor antifraudă, a validării beneficiarului și a controlului operațional. Instituțiile trebuie să fie sigure nu doar că pot procesa plata, ci și că pot identifica corect destinatarul, alege canalul potrivit de procesare și gestiona lichiditatea în timp real.

Pentru că plățile instant reduc dramatic timpul disponibil pentru verificări manuale sau corectarea erorilor după efectuarea tranzacției, riscul de fraudă rămâne una dintre cele mai importante bariere.

Potrivit RedCompass Labs, peste 85% dintre bănci se așteaptă la o creștere a fraudelor pe măsură ce adoptarea plăților instant se extinde. În acest context, validarea prealabilă, autentificarea și evaluarea riscului devin elemente esențiale înainte de inițierea plății.

O altă provocare majoră este alegerea canalului optim pentru fiecare tranzacție. Instituțiile trebuie să decidă în permanență dacă o plată trebuie procesată prin RTP, FedNow, ACH, ACH în aceeași zi sau prin transfer bancar clasic, luând în calcul urgența, costul, disponibilitatea, valoarea tranzacției, preferințele clientului și nivelul de risc.

Fără sisteme inteligente de rutare și coordonare, plățile rapide riscă să devină încă un sistem separat, în loc să reprezinte o soluție mai eficientă pentru întregul ecosistem financiar.

Argumentul economic în favoarea plăților instant este susținut de cererea în creștere pentru operațiuni sensibile la timp, precum plățile către furnizori, despăgubirile din asigurări, salariile și fluxurile de numerar care necesită o gestionare precisă.

Aceste situații nu necesită doar viteză, ci și certitudine, control și capacitatea de a efectua plata la momentul potrivit și prin canalul optim.

Potrivit cercetării Volante, 80% dintre participanții din industria plăților consideră acum că plățile rapide reprezintă o capacitate obligatorie și nu un serviciu aflat încă în faza de dezvoltare.

Companiile solicită acces mai rapid la fonduri, vizibilitate mai bună asupra stadiului plăților și un control mai mare asupra momentului în care acestea sunt executate.

Pentru clienții corporativi, avantajul major al plăților instant nu este exclusiv viteza, ci predictibilitatea. Posibilitatea de a ști exact când ajung fondurile, de a efectua plăți aproape de termenul-limită și de a reduce dependența de intermediari contribuie la îmbunătățirea capitalului de lucru și la consolidarea relațiilor comerciale.

Plățile în timp real permit, de asemenea, o gestionare mai eficientă a lichidităților, prin mutarea fondurilor exact în momentul în care sunt necesare. Astfel, sunt reduse soldurile inactive și sunt optimizate strategiile de administrare a numerarului.

Multe instituții financiare nu dispun încă de un model operațional unitar pentru plățile instant.

Deși infrastructura este disponibilă, experiența utilizatorului, fluxurile interne de lucru și procesele decizionale rămân adesea fragmentate. În practică, companiile pot avea acces teoretic la plăți rapide, însă se confruntă în continuare cu proceduri neuniforme, vizibilitate redusă asupra tranzacțiilor și dificultăți operaționale.

Studiul Volante evidențiază și un decalaj semnificativ de satisfacție. În timp ce 77% dintre instituțiile financiare declară că sunt mulțumite de progresul pieței în direcția plăților instant, doar 28% dintre utilizatorii din mediul de afaceri împărtășesc aceeași opinie.

Pentru extinderea la scară largă a plăților instant este necesară o strategie multi-canal, care să integreze RTP, FedNow, ACH și transferurile bancare tradiționale. Potrivit cercetării, 58% dintre instituțiile care implementează plăți instant au ales să utilizeze simultan RTP și FedNow, în loc să depindă de o singură rețea.

În paralel, infrastructura trebuie să permită validarea în timp real, controlul fraudelor, rutarea inteligentă și integrarea standardului ISO 20022. De asemenea, 84% dintre instituțiile financiare consideră autentificarea multifactor un element esențial al infrastructurii pentru plățile în timp real.

Specialiștii arată că modernizarea trebuie realizată gradual. În multe cazuri, înlocuirea completă a sistemelor existente nu este posibilă, iar băncile sunt nevoite să adopte modele hibride, servicii bazate pe cloud și implementări modulare care permit dezvoltarea noilor funcționalități fără întreruperea operațiunilor curente.

În această nouă etapă, avantajul competitiv nu va mai aparține instituțiilor care doar se conectează la rețelele de plăți instant, ci celor care reușesc să transforme această infrastructură într-un serviciu sigur, inteligent și ușor de utilizat pentru clienți.