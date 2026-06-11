Visa, o nouă eră pentru cumpărăturile online. Rolul neașteptat al ChatGPT

Visa a anunțat integrarea rețelei sale de plăți cu ChatGPT, într-un pas care extinde semnificativ rolul agenților de inteligență artificială în comerțul digital. Noua colaborare permite chatbot-ului dezvoltat de OpenAI nu doar să recomande produse, ci și să finalizeze achiziții și să efectueze plăți în numele utilizatorilor.

Prin această integrare, agenții AI vor putea căuta produse, selecta oferte și încheia tranzacții la comercianții care acceptă plăți prin Visa. Inițiativele anterioare din acest domeniu au fost limitate la comercianți individuali sau la grupuri restrânse de retaileri, fără posibilitatea extinderii la scară largă.

OpenAI a explorat și în trecut zona comerțului electronic. La finalul anului trecut, compania a lansat funcția Instant Checkout, care permitea ChatGPT să caute produse online și să faciliteze procesul de cumpărare, asemănător unui consultant digital pentru achiziții.

Totuși, sistemul s-a confruntat cu probleme de funcționare și nu a fost adoptat pe scară largă de comercianți, inclusiv din cauza costurilor asociate. OpenAI a retras serviciul în luna martie.

Noua colaborare diferă de proiectele anterioare prin faptul că utilizatorii vor avea posibilitatea să își conecteze cardurile Visa direct la ChatGPT. În același timp, comercianții vor putea accepta tranzacțiile inițiate de agenții de inteligență artificială prin infrastructura rețelei de plăți.

OpenAI va furniza tehnologia necesară pentru ca agenții AI să poată interacționa cu utilizatorii, să ia decizii și să inițieze achiziții prin intermediul ChatGPT. Visa va asigura procesarea plăților, autorizarea tranzacțiilor și sistemele de monitorizare a fraudelor, elemente considerate esențiale pentru funcționarea serviciului la nivel global.

„Pe măsură ce agenții IA devin participanți activi în economie, Visa se concentrează pe asigurarea faptului că tranzacțiile sunt de încredere, sigure și fără probleme”, a declarat Jack Forestell, director de produs și strategie al companiei, potrivit abcnews.

În timpul unui eveniment organizat miercuri la San Francisco, Forestell a oferit un exemplu privind modul de funcționare al serviciului. Un utilizator îi poate comunica lui ChatGPT că dorește să cumpere o pereche de căști wireless cu un buget de maximum 150 de dolari. Agentul AI ar putea identifica o ofertă care respectă criteriile stabilite și ar finaliza achiziția în numele clientului.

Visa și OpenAI nu au prezentat condițiile financiare ale colaborării și nici nu au oferit informații despre eventualele taxe care ar putea fi percepute comercianților sau consumatorilor.

Anterior, serviciul Instant Checkout aplica comercianților un comision de 4% din valoarea fiecărei tranzacții, nivel considerat de mulți retaileri prea ridicat pentru adoptarea pe scară largă a platformei.

Extinderea rolului agenților de inteligență artificială în procesul de cumpărare ridică însă și o serie de întrebări pentru instituțiile financiare și comercianți. Există preocupări legate de posibilitatea efectuării unor cheltuieli peste limitele dorite de utilizator, de achiziționarea unor produse nepotrivite sau de apariția disputelor privind autorizarea tranzacțiilor.

Băncile și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la riscurile de fraudă care pot apărea atunci când un agent AI utilizează cardul de credit sau de debit al unui client pentru efectuarea plăților.

Potrivit Visa, noua funcționalitate va include mai multe mecanisme de protecție destinate consumatorilor. Printre acestea se numără limite de cheltuieli prestabilite, etape suplimentare de aprobare a tranzacțiilor și posibilitatea restricționării cumpărăturilor la comercianți autorizați.

Industria de retail experimentează de mai mulți ani utilizarea inteligenței artificiale pentru recomandarea produselor și personalizarea experienței de cumpărare. Printre primele exemple s-a numărat Alexa, asistentul vocal dezvoltat de Amazon, care putea realiza achiziții exclusiv pe platforma companiei.

La rândul său, funcția Instant Checkout a OpenAI a fost disponibilă doar pentru un număr limitat de comercianți. Integrarea cu rețeaua Visa urmărește extinderea accesului la un număr mult mai mare de magazine și servicii.

Și , principalul rival al Visa, a anunțat dezvoltarea unor funcții similare bazate pe inteligență artificială. Compania a prezentat soluții care permit agenților AI să efectueze achiziții de servicii în numele firmelor.

Un exemplu oferit de Mastercard vizează o cafenea care dorește să lanseze o campanie de promovare. Proprietarul poate acorda unui agent de inteligență artificială autorizația de a cumpăra servicii de publicitate și soluții web de la diferiți furnizori, astfel încât afacerea să își poată dezvolta campania fără intervenție directă în fiecare etapă a procesului.