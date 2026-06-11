Visa și Mastercard ar putea reduce comisioanele. Un acord de 38 de miliarde de dolari a primit undă verde în SUA

Unul dintre cele mai mari procese din istoria sistemului de plăți electronice din Statele Unite a făcut un nou pas înainte. Un judecător federal a aprobat preliminar un acord de 38 de miliarde de dolari între Visa, Mastercard și comercianții care au acuzat rețelele de carduri că au impus comisioane excesive timp de peste două decenii.

Procesul a fost deschis în anul 2005 de peste 12 milioane de comercianți, care au susținut că Visa și Mastercard au perceput comisioane prea mari pentru procesarea plăților realizate cu cardul. Aceste taxe, cunoscute sub denumirea de „swipe fees” sau comisioane de interschimb, sunt achitate de comercianți atunci când clienții folosesc cardurile pentru cumpărături, potrivit Yahoo finance.

Aprobarea preliminară a acordului de către un judecător federal nu reprezintă încă o decizie finală, însă este un nou pas important într-un litigiu care durează de mai bine de 20 de ani. În urmă cu doi ani, o înțelegere similară, în valoare de 30 de miliarde de dolari, a fost respinsă de o altă instanță.

Potrivit datelor prezentate în dosar, comercianții au plătit în 2025 aproape 119 miliarde de dolari sub formă de comisioane către rețelele de carduri. Pentru multe afaceri, în special pentru cele mici, aceste costuri au fost fie absorbite din marja proprie de profit, fie transferate către clienți prin taxe suplimentare sau reduceri oferite celor care plătesc numerar.

Conform acordului propus, Visa și Mastercard ar urma să reducă aceste comisioane cu 0,1 puncte procentuale pentru o perioadă de cinci ani. În același timp, taxa standard pentru cardurile de consum ar urma să fie plafonată la 1,25% pentru opt ani.

Pentru comparație, în 2024 comercianții au plătit în medie comisioane de procesare de aproximativ 2,35% pentru tranzacțiile cu cardul.

Rămâne însă neclar dacă eventualele economii realizate de comercianți vor fi transferate către consumatori prin prețuri mai mici. Una dintre cele mai importante consecințe ale acordului ar putea fi apariția unor schimbări în privința cardurilor cu beneficii și recompense.

Acordul prevede eliminarea regulii „honor all cards”, care obligă comercianții să accepte toate tipurile de carduri Visa și Mastercard. În aceste condiții, magazinele ar putea refuza anumite carduri premium sau carduri de recompense care implică taxe mai ridicate.

Totodată, comercianții ar putea avea posibilitatea să transfere către clienți costurile suplimentare asociate unor carduri cu taxe mai mari sau să ofere reduceri celor care utilizează carduri cu comisioane mai reduse.

Cu toate acestea, marile lanțuri comerciale au arătat că astfel de carduri sunt foarte populare în rândul clienților și este puțin probabil să fie eliminate pe scară largă.

Deși acordul a primit aprobarea preliminară a instanței, disputa este departe de a fi încheiată. Federația Națională a Retailerilor din Statele Unite (National Retail Federation) și-a exprimat nemulțumirea față de decizie.

Organizația susține că înțelegerea propusă nu oferă o soluție reală pentru comercianți și lasă neschimbat sistemul prin care Visa și Mastercard stabilesc regulile și costurile suportate de afaceri și consumatori.

Reprezentanții federației au anunțat că vor participa și în următoarele etape ale procedurilor judiciare, semn că procesul care durează de peste două decenii este încă departe de o concluzie definitivă.