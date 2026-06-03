Revoluție în sistemul de plăți Mastercard. Ce se schimbă pentru bănci și comercianți în următoarea etapă a tranzacțiilor

Mastercard a anunțat extinderea capacităților rețelei sale globale de decontare pentru a oferi mai multă flexibilitate instituțiilor financiare și comercianților. Noile opțiuni vor include decontări cu stablecoin, procesare intraday și tranzacții efectuate în weekend sau în zilele de sărbătoare. Inițiativa vizează atât plățile interne, cât și operațiunile transfrontaliere, într-un context în care cererea pentru soluții de plată disponibile permanent este în creștere.

Mastercard pregătește o extindere semnificativă a infrastructurii sale globale de plăți, prin introducerea unor noi opțiuni de decontare destinate emitenților și achizitorilor. Compania urmărește să ofere partenerilor mai mult control asupra modului și momentului în care sunt procesate și finalizate tranzacțiile financiare.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, noile funcționalități vor include decontări realizate cu ajutorul stablecoin-urilor reglementate, procesare intraday, precum și posibilitatea efectuării decontărilor în zilele de weekend și în perioadele de sărbători legale.

Aceste îmbunătățiri vor permite utilizarea atât a monedelor fiat tradiționale, cât și a mecanismelor de decontare on-chain pentru carduri, folosind stablecoin-uri reglementate. În același timp, compania susține că soluțiile vor contribui la optimizarea lichidității și la extinderea opțiunilor disponibile pentru transferul fondurilor, fără a înlocui infrastructura actuală.

Mastercard precizează că noile servicii vor funcționa prin intermediul aceleiași infrastructuri globale utilizate în prezent. Astfel, compania urmărește să mențină standardele de interoperabilitate, scalabilitate și securitate care caracterizează ecosistemul său internațional de plăți.

În viziunea companiei, aceste instrumente vor avea o relevanță deosebită pentru plățile transfrontaliere, activitățile de trezorerie și alte operațiuni financiare în care viteza de procesare și transparența tranzacțiilor reprezintă elemente esențiale.

„Următoarea fază a adoptării stablecoin-urilor se referă la utilitatea în lumea reală, în special în decontare, unde momentul și lichiditatea contează cel mai mult”, a declarat Raj Dhamodharan, vicepreședinte executiv al diviziei Blockchain și active digitale de la Mastercard.

În contextul extinderii utilizării activelor digitale în sectorul financiar, reprezentantul Mastercard a subliniat că accentul nu mai este pus exclusiv pe tehnologia din spatele stablecoin-urilor, ci pe aplicabilitatea lor concretă în operațiunile financiare de zi cu zi. Potrivit companiei, instituțiile financiare și comercianții au nevoie de soluții care să permită transferul rapid al fondurilor, optimizarea lichidității și reducerea timpilor de așteptare pentru decontarea tranzacțiilor. Noile opțiuni anunțate de Mastercard urmăresc să răspundă acestor cerințe, oferind flexibilitate suplimentară într-un mediu economic în care activitatea comercială și financiară se desfășoară continuu, indiferent de programul tradițional al sistemului bancar.

„Prin introducerea opțiunilor de decontare intraday și în weekend în rețeaua noastră globală, extindem modul în care partenerii gestionează lichiditatea și operează într-o economie digitală permanentă, menținând în același timp încrederea, reziliența și garanțiile pe care le așteaptă de la Mastercard”, a declarat Dhamodharan.

Anunțul face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Mastercard încearcă să integreze activele digitale în infrastructura tradițională de plăți și decontări. Compania și-a intensificat în ultimii ani investițiile în tehnologii blockchain și în soluții care utilizează stablecoin-uri.

Într-un interviu acordat publicației Pymnts, Raj Dhamodharan a explicat modul în care compania privește rolul stablecoin-urilor în viitorul ecosistem financiar global. Oficialul a comparat aceste instrumente cu infrastructuri de transfer invizibile pentru utilizatorul final, dar esențiale pentru eficiența sistemului.

„Ne gândim la stablecoin-uri ca la niște șine”, a spus Dhamodharan. „Fiecare stablecoin poate fi considerat un ACH [casă de compensare automată] global, unde consumatorul nu vede complexitatea.”

Mesaje similare au fost transmise și de conducerea executivă a companiei. În cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare din ianuarie, directorul general Michael Miebach a subliniat că Mastercard investește în active digitale de peste un deceniu și consideră aceste instrumente drept o extensie naturală a rețelei sale de plăți.

Potrivit lui Miebach, activele digitale reprezintă pentru companie „o altă monedă pe care o putem susține în cadrul rețelei noastre”.

Extinderea capacităților de decontare vine într-un moment în care Mastercard își consolidează și poziția de conformitate în sectorul activelor digitale. Compania a anunțat recent că a obținut licența BitLicense emisă de Departamentul de Servicii Financiare al Statului New York (NYSDFS), una dintre cele mai importante autorizații pentru operarea în domeniul activelor digitale în Statele Unite.

Obținerea acestei licențe este interpretată de analiști ca un pas strategic într-un sector în care reglementarea și conformitatea devin factori decisivi pentru dezvoltarea serviciilor financiare bazate pe blockchain.

În același timp, mișcarea reflectă tendința marilor operatori tradiționali de plăți de a integra criptomonedele și stablecoin-urile în infrastructurile existente, folosindu-și avantajele instituționale și experiența în materie de reglementare pentru a concura cu platformele native din industria cripto.

Prin extinderea opțiunilor de decontare și prin investițiile în active digitale, Mastercard transmite un semnal clar că viitorul plăților globale va include atât monedele tradiționale, cât și instrumentele financiare bazate pe tehnologia blockchain.