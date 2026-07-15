Stripe și Advent vor să cumpere PayPal într-o tranzacție de peste 53 de miliarde de dolari. Oferta ar putea schimba piața globală a plăților online

Compania de plăți Stripe și fondul de investiții Advent International au înaintat o ofertă comună pentru achiziționarea PayPal Holdings, într-o tranzacție care ar evalua compania la peste 53 de miliarde de dolari.

Oferta, depusă la începutul acestei luni, este de 60,50 dolari pe acțiune și este susținută de aproximativ 50 de miliarde de dolari în finanțare angajată din partea băncilor. Prețul propus reprezintă o primă de aproximativ 28% față de prețul de închidere al acțiunilor PayPal de marți, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul deoarece discuțiile sunt confidențiale, au precizat că PayPal, Stripe și Advent International au refuzat să comenteze informațiile. Reuters a relatat pentru prima dată despre ofertă marți seara.

Potrivit surselor, propunerea vine după un prim contact inițiat la începutul lunii aprilie. Până în prezent, Stripe și Advent nu au primit un răspuns din partea PayPal și încearcă să avanseze discuțiile în următoarele săptămâni.

Planul prevede ca Stripe și Advent International să dețină în mod egal PayPal după finalizarea tranzacției, fără divizarea companiei. Totuși, sursele subliniază că nu există nicio garanție că negocierile se vor concretiza într-o tranzacție.

Dacă acordul va fi finalizat, combinarea Stripe și PayPal, două dintre cele mai utilizate platforme de plăți pentru comercianții online, ar crea una dintre cele mai mari companii de plăți digitale din lume, cu un volum anual al tranzacțiilor procesate de aproximativ 3.700 de miliarde de dolari.

Fondată la sfârșitul anilor 1990, PayPal a fost unul dintre pionierii plăților digitale. În ultimii ani însă, compania s-a confruntat cu o concurență tot mai puternică, pe măsură ce consumatorii au adoptat metode alternative de plată, iar servicii precum Apple Pay și Google Pay și-au majorat cota de piață.

De asemenea, compania s-a confruntat cu încetinirea ritmului de creștere și cu intensificarea concurenței în domeniul plăților digitale, pierzând o mare parte din valoarea câștigată în perioada pandemiei. Capitalizarea bursieră a PayPal a atins aproximativ 360 de miliarde de dolari în 2021, însă a scăzut până la circa 36 de miliarde de dolari în acest an. În ultimele 12 luni, compania a pierdut peste 40% din valoarea de piață.

După preluarea funcției de director general în luna martie, Enrique Lores a lansat un amplu plan de restructurare pentru simplificarea activității și accelerarea creșterii companiei.

În aprilie, PayPal și-a reorganizat operațiunile în trei divizii dedicate serviciilor de checkout, platformei Venmo și segmentului de plăți și criptomonede, fiind operate și mai multe schimbări la nivelul conducerii.

Chiar dacă oferta include o primă semnificativă față de prețul actual al acțiunilor, analistul William Blair, Andrew Jeffrey, consideră că noul director general al PayPal este puțin probabil să accepte ceea ce el descrie drept o ofertă modestă. Potrivit acestuia, dacă actuala propunere reprezintă doar începutul negocierilor, Stripe și Advent ar putea majora oferta până la aproximativ 70 de dolari pe acțiune.

Din punct de vedere strategic, tranzacția ar combina punctele forte ale celor două companii. Stripe este orientată în principal către comercianți, în timp ce PayPal aduce peste 430 de milioane de conturi de consumatori și relații directe cu utilizatorii serviciilor de plată și bancare.

Analiștii apreciază că serviciile destinate consumatorilor dezvoltate de PayPal ar putea accelera extinderea portofelului digital al Stripe. În plus, Stripe ar obține acces la rețeaua de plăți între utilizatori Venmo și la butonul de checkout utilizat de milioane de comercianți.

O astfel de combinație ar permite procesarea unui număr mai mare de tranzacții în propria rețea, reducând dependența de procesatori precum Visa și Mastercard. Acest lucru ar putea diminua costurile asociate taxelor de tranzacționare și ar crește veniturile obținute pentru fiecare plată procesată.

Tranzacția ar putea sprijini și planurile Stripe privind dezvoltarea plăților bazate pe monede stabile (stablecoins), oferindu-i acces la o bază foarte mare de utilizatori. Compania a investit deja masiv în divizia sa dedicată criptomonedelor, Bridge.

Posibila achiziție a PayPal se înscrie într-un val mai amplu de fuziuni și achiziții din industria globală a plăților, pe fondul transformărilor accelerate generate de noile tehnologii financiare și de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Companiile din domeniu urmăresc tot mai des consolidarea prin achiziții și extinderea în segmente cu ritm ridicat de creștere, precum plățile transfrontaliere și plățile între companii, într-un context în care procesarea tradițională a plăților înregistrează o creștere mai lentă.

În 2025, Global Payments a convenit să achiziționeze rivalul Worldpay de la FIS și fondul GTCR pentru 24,25 miliarde de dolari, în cadrul unei tranzacții complexe. Tot în acest sector, compania canadiană Nuvei, susținută inclusiv de Advent International, a cumpărat Payoneer Global pentru 2,75 miliarde de dolari.

În paralel, Financial Times a relatat în această săptămână că Mastercard analizează posibilitatea vânzării participației majoritare din subsidiara britanică Vocalink către băncile din Regatul Unit, pe fondul preocupărilor privind deținerea unui activ strategic de către o companie americană.

Rezultatele financiare ale PayPal au depășit estimările analiștilor în primul trimestru al anului. Veniturile au crescut cu 7%, până la 8,35 miliarde de dolari, peste estimarea medie de 8,05 miliarde de dolari. Ajustat în funcție de cursul valutar, volumul total al plăților procesate a urcat cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 464 de miliarde de dolari.

În luna mai, Enrique Lores a prezentat planuri de utilizare a inteligenței artificiale pentru simplificarea operațiunilor și eliminarea suprapunerilor din structura de personal, fără a oferi detalii suplimentare.

Compania estimează că aceste măsuri vor genera economii de aproximativ 1,5 miliarde de dolari în următorii doi-trei ani, sumă care urmează să fie reinvestită pentru susținerea viitoarei creșteri.

Stripe, companie privată fondată în 2010 de frații John Collison și Patrick Collison, se numără printre cele mai valoroase firme din industria plăților digitale. În februarie, aceasta a fost evaluată la 159 de miliarde de dolari în cadrul unei oferte adresate angajaților și acționarilor, valoare cu peste 70% mai mare decât cea rezultată dintr-o tranzacție similară realizată cu un an înainte.

Compania oferă soluții care permit firmelor să accepte plăți, să efectueze transferuri și să automatizeze procesele financiare.