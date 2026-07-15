Nouă metodă de plată la eMAG. ING: ,,Nu suportă comisioane și sunt instant”. Cum funcționează

ING Bank România și eMAG lansează o nouă modalitate de plată pentru comenzile online, prin intermediul RoPay. Clienții pot achita instant cumpărăturile, fără să mai introducă manual datele cardului în formularul de plată și fără comisioane sau costuri suplimentare. Noua soluție poate fi utilizată atât de pe telefon, cât și de pe desktop sau laptop, iar autorizarea tranzacției se face direct din aplicația bancară mobilă.

ING Bank România și eMAG extind opțiunile de plată digitală disponibile clienților platformei de comerț online. Cele două companii au lansat plata comenzilor prin RoPay, soluția națională complet digitală și gratuită.

Prin noul flux, clienții nu mai trebuie să introducă manual numărul cardului și celelalte informații asociate acestuia în formularul de plată.

Tranzacția este autorizată instant direct prin aplicația bancară mobilă, iar datele necesare plății sunt completate automat.

Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România, susține că simplificarea procesului de plată devine tot mai importantă pentru clienții care fac cumpărături online.

„Viteza și simplitatea experienței de plată sunt tot mai importante pentru clienți, iar fiecare pas în plus la finalizarea unei plăți îngreunează. Pentru cei peste 6.77 milioane de clienți care pot utiliza deja RoPay în comerțul electronic, plățile sunt mai simple, nu suportă comisioane și sunt instant. eMAG este liderul industriei de ecommerce în România și adopția soluției RoPay va revoluționa cu siguranță comportamentul de plată și va urca opțiunea pentru platforma de plăți autohtonă în topul preferințelor românilor”, susține Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

eMAG se alătură comercianților care au introdus soluții de plată prin RoPay alături de ING Bank România.

Sistemul este deja utilizat în mai multe sectoare ale economiei. Potrivit informațiilor transmise de ING, printre companiile care au introdus asemenea soluții se află operatori din telecomunicații, retail, energie și asigurări.

Integrarea în eMAG poate extinde semnificativ utilizarea metodei de plată, în condițiile în care platforma are un volum important de tranzacții online.

Plățile digitale reprezintă deja o parte importantă a comenzilor realizate pe eMAG. Peste două treimi dintre acestea sunt achitate cu cardul, potrivit datelor companiei.

Tudor Manea, CEO eMAG, spune că RoPay vine în completarea actualului flux de plată și poate contribui la dezvoltarea economiei digitale.

„eMAG este o companie de tehnologie și, de 25 de ani, folosim tehnologia pentru a îmbunătăți fiecare etapă din experiența de shopping pentru milioane de români. Pe eMAG, clienții aleg deja plata cu cardul pentru peste două treimi dintre comenzi, ceea ce arată cât de importantă este o experiență de plată simplă, rapidă și sigură. RoPay completează acest flux cu o soluție locală, instant și ușor de folosit, care are potențialul de a accelera adopția plăților digitale și de a susține dezvoltarea economiei digitale în România”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

În prezent, peste 6,77 milioane de români pot utiliza RoPay pentru plăți în comerțul electronic.

Separat, peste 8,5 milioane de persoane sunt înrolate în sistemul RoPay pentru transferurile realizate pe baza numărului de telefon.

Soluția este prezentată drept o alternativă mai simplă la introducerea manuală a datelor cardului. Utilizatorul autorizează plata prin aplicația de mobile banking, iar tranzacția este procesată instant.

În aplicația eMAG, clienții pot selecta plata prin RoPay. Cei care au activat RoPay Alias pot utiliza serviciul bazat pe numărul de telefon.

Există și posibilitatea selectării băncii pentru continuarea operațiunii în aplicația de mobile banking.

Suma, contul și detaliile comenzii sunt completate automat. Clientul trebuie doar să confirme plata pentru finalizarea tranzacției.

Plata este realizată instant, fără salvarea unui card și fără introducerea manuală a informațiilor de pe acesta.

Clienții care fac cumpărături de pe desktop sau laptop pot utiliza, la rândul lor, RoPay.

După selectarea opțiunii de plată a coșului de cumpărături, utilizatorul poate continua tranzacția prin RoPay Alias. O altă variantă este scanarea unui cod QR afișat pe ecran.

Codul QR trebuie scanat prin aplicația de mobile banking instalată pe telefon.

Și în această situație, suma, contul și informațiile comenzii sunt introduse automat. Pentru efectuarea tranzacției este necesară doar confirmarea plății.

Așa e corect ca unghi: ING Bank România și eMAG lansează plata prin RoPay, nu doar „eMAG introduce”. În prima variantă am dus prea mult știrea exclusiv pe eMAG.